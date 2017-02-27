Додано: Вів 14 кві, 2020 13:54

Шкодують, що повернулися — українські заробітчани шукають можливість втекти назад до Польщі



Більше половини українських заробітчан хочуть залишитися і продовжувати роботу в Польщі, а ті, хто виїхав через карантин до України - хочуть повернутися.



Такі дані наводить аналітичний центр польської компанії з міжнародного працевлаштування Gremi personal, яка провела відповідне дослідження.

"51% українців хочуть залишитися і продовжувати роботу в Польщі. Їх хвилюють питання, як продовжити дозволи на роботу або легальне перебування, термін дії яких закінчився під час карантину. А ті, хто виїхав в Україну, цікавляться можливістю повернутися до Польщі зараз або після закінчення карантину - це 33% тих, хто зателефонував", - повідомляється в результатах дослідження.



У компанії зазначають, що 22% українців цікавить питання перетину українсько-польського кордону. З них половина респондентів хвилюються, чи не буде депортації, якщо вони перевищили термін перебування за візою.



Gremi personal нагадала, що польський уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження віз і дозволів на тимчасове перебування і роботу на 30 днів від дня закінчення карантину.



Однак це нововведення не стосується тих, хто перебуває в Польщі за біометричними паспортами.



"За 1,5 тижні роботи нашої гарячої лінії ми дійшли висновку, що люди недостатньо оперативно отримують достовірну інформацію від польської та української влади або не розуміють, де її шукати. Особливо яскраво цю тенденцію продемонструвала ситуація з закриттям кордонів, що призвело до нелогічних і панічних міграційних рухів і піддало небезпеці зараження тисячі українців. Зараз багато хто хоче повернутися назад до Польщі і не розуміють, як і коли це зробити", - наводяться в релізі слова власника компанії Gremi Personal Євгена Кириченка.



За даними дослідження, близько 33% українців, які телефонували на гарячу лінію, цікавились роботою в Польщі. В основному, це українці, які працювали в Польщі у сфері готельних і ресторанних послуг, в туристичному бізнесі або компаніях, які виробляли комплектуючі на експорт для країн, що перебувають в осередку пандемії.



Однак, конкуренція на польському ринку праці зараз збільшується.



"Якщо раніше українці в Польщі закривали багато вакансій у роздрібній торгівлі, торговельних мережах або логістики, то зараз поляки, які залишилися без роботи, активно працевлаштовуються в ці сфери", - зазначив Кириченко.