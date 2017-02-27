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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:38
Zebra
День добрый. Неужели Вы действительно верите в то, что могут принудительно конвертировать долларовые депозиты в гривну? Не могу утверждать, но если тут писали, что судиться с банком реально и нужно, если банк не выполняет своих обязательств по выдаче валюты, а тут рассматривают возможность отжима валюты взамен на бумагу.
Разве это не выигрышное дело в любом суде против банка в случае такого беспредела, не говоря уже о европейском?
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qay
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:40
somilitark написав:
фашики
не надо так, R-респект
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qay
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:41
Igneus написав: Искатель написав:
Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта:
1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков.
2. Конвертация валютных депозитов в гривну.
Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.
Не ожидал именно о Вас такого
Почему не ожидали? Вроде неоднократно уже было заметно перепосты с загон-портала, иногда даже с указаниями ссылок. Понятно что это все басни и такие сценарии никто не рассматривает. Сейчас главный вопрос в том, как быстро уладят "антиколомойский" закон, от этого зависит время захода с слива транша. А после этого и ОВГЗ можно выпускать.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:42
про конвертацию я писал ещё месяц назад.
по сути репитицией было недавняя выдача окончившихся валютных депозитов гривной, а сейчас НБУ одной единственной постановой узаконит практику.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:42
qay написав:
Неужели Вы действительно верите в то, что могут принудительно конвертировать долларовые депозиты в гривну?
Ну например НБУ примет указ что в связи со сложной ситуацией и карантином банкам разрешено выдавать валютные депозиты гривнами по утвержденному НБУ курсу. И тогда банк от судебного иска этим указом прикроется.
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foxluck
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:48
Moneta написав:
про конвертацию я писал ещё месяц назад.
по сути репитицией было недавняя выдача окончившихся валютных депозитов гривной, а сейчас НБУ одной единственной постановой узаконит практику.
Опять теории заговора
То кто-то "понижает курс для резидентов", теперь это)) По-моему, причина кризиса с выдачей налички была очевидна - возросший спрос на наличные от паникеров и недостаток налички из-за закрытия авиа-сообщений. Подождали, привезли, всем хватило. Так что давайте другую сказку для обработки оленей, эта очень слабая и легко опровержимая...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:49
foxluck написав: qay написав:
Неужели Вы действительно верите в то, что могут принудительно конвертировать долларовые депозиты в гривну?
Ну например НБУ примет указ что в связи со сложной ситуацией и карантином банкам разрешено выдавать валютные депозиты гривнами по утвержденному НБУ курсу. И тогда банк от судебного иска этим указом прикроется.
НБУ вряд-ли будет так подставляться.
если всё так плохо будет, то скорее всего банк(и), которому "тяжело" примет соответствующие изменения в свой публичный договор за несколько недель до возможной конвертации. Да, он (банк) уведомит, что вышла новая редакция договора, но обычный пипл в 99% не будет вчитываться и выискивать изменения.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:49
qay написав:
Не могу утверждать, но если тут писали, что судиться с банком реально и нужно, если банк не выполняет своих обязательств по выдаче валюты, а тут рассматривают возможность отжима валюты взамен на бумагу.
Судиться можно, главное, чтобы у подсудимого эти доллары были на всех истцов.
Но мы пока скатились на самые пессимистичные сценарии, вариант такого развития достаточно мал, давайте меньше о грустном )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:50
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:54
Шкодують, що повернулися — українські заробітчани шукають можливість втекти назад до Польщі
Більше половини українських заробітчан хочуть залишитися і продовжувати роботу в Польщі, а ті, хто виїхав через карантин до України - хочуть повернутися.
Такі дані наводить аналітичний центр польської компанії з міжнародного працевлаштування Gremi personal, яка провела відповідне дослідження.
"51% українців хочуть залишитися і продовжувати роботу в Польщі. Їх хвилюють питання, як продовжити дозволи на роботу або легальне перебування, термін дії яких закінчився під час карантину. А ті, хто виїхав в Україну, цікавляться можливістю повернутися до Польщі зараз або після закінчення карантину - це 33% тих, хто зателефонував", - повідомляється в результатах дослідження.
У компанії зазначають, що 22% українців цікавить питання перетину українсько-польського кордону. З них половина респондентів хвилюються, чи не буде депортації, якщо вони перевищили термін перебування за візою.
Gremi personal нагадала, що польський уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження віз і дозволів на тимчасове перебування і роботу на 30 днів від дня закінчення карантину.
Однак це нововведення не стосується тих, хто перебуває в Польщі за біометричними паспортами.
"За 1,5 тижні роботи нашої гарячої лінії ми дійшли висновку, що люди недостатньо оперативно отримують достовірну інформацію від польської та української влади або не розуміють, де її шукати. Особливо яскраво цю тенденцію продемонструвала ситуація з закриттям кордонів, що призвело до нелогічних і панічних міграційних рухів і піддало небезпеці зараження тисячі українців. Зараз багато хто хоче повернутися назад до Польщі і не розуміють, як і коли це зробити", - наводяться в релізі слова власника компанії Gremi Personal Євгена Кириченка.
За даними дослідження, близько 33% українців, які телефонували на гарячу лінію, цікавились роботою в Польщі. В основному, це українці, які працювали в Польщі у сфері готельних і ресторанних послуг, в туристичному бізнесі або компаніях, які виробляли комплектуючі на експорт для країн, що перебувають в осередку пандемії.
Однак, конкуренція на польському ринку праці зараз збільшується.
"Якщо раніше українці в Польщі закривали багато вакансій у роздрібній торгівлі, торговельних мережах або логістики, то зараз поляки, які залишилися без роботи, активно працевлаштовуються в ці сфери", - зазначив Кириченко.
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