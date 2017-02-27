Додано: Вів 14 кві, 2020 14:02

Главной темой для обсуждения стала новость о заявке государственного Укрэксимбанка на гигантскую сумму рефинансирования от Нацбанка - сразу на 20 млрд грн. Сообщение появилось в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тут же появились слухи о том, что Укргазбанк запросит у НБУ еще больше - от 40 млрд грн до 50 млрд грн. А еще о том, за нацбанковскими кредитами пойдут и другие госбанки.



Коммерческие банки обычно берут рефинансирование регулятора при проблемах с ликвидностью. К этому стараются прибегать в крайнем случае, поскольку подобное рефинансирование (кроме случаев с краткосрочными займами overnight) влечет за собой более строгий контроль со стороны Национального банка. Вплоть до назначения в банк куратора НБУ (нацбанковского контролера) - он докладывает регулятору о каждой важной сделке финучреждения и без его подписи не уходит не одного крупного платежа.



Государственные же банки могут брать нацбанковский рефинанс еще и для правительственных нужд.



"Не исключается, что финансирование запрашивается под целевые кредитные программы Кабмина, которые назовут позже. Или же под выкуп ОВГЗ, что нужно правительству для финансирования дефицита госбюджета", - считает Невмержицкий.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.