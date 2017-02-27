qay написав:Неужели Вы действительно верите в то, что могут принудительно конвертировать долларовые депозиты в гривну?
Ну например НБУ примет указ что в связи со сложной ситуацией и карантином банкам разрешено выдавать валютные депозиты гривнами по утвержденному НБУ курсу. И тогда банк от судебного иска этим указом прикроется.
Почитайте антиколомойский закон и все станет ясно. НБУ становится выше суда. Поэтому сидится будет не с кем. А дальше хоть конвертация депозитов, хоть вообще банк банкротится.
Moneta написав:про конвертацию я писал ещё месяц назад.
по сути репитицией было недавняя выдача окончившихся валютных депозитов гривной, а сейчас НБУ одной единственной постановой узаконит практику.
Опять теории заговора То кто-то "понижает курс для резидентов", теперь это)) По-моему, причина кризиса с выдачей налички была очевидна - возросший спрос на наличные от паникеров и недостаток налички из-за закрытия авиа-сообщений. Подождали, привезли, всем хватило. Так что давайте другую сказку для обработки оленей, эта очень слабая и легко опровержимая...
думаю, власть напугало в первую очередь неприкращающийся отток из БС. никаких ЗВР не хватит сжигать на фиксацию убегающих деполюдей.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Главной темой для обсуждения стала новость о заявке государственного Укрэксимбанка на гигантскую сумму рефинансирования от Нацбанка - сразу на 20 млрд грн. Сообщение появилось в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тут же появились слухи о том, что Укргазбанк запросит у НБУ еще больше - от 40 млрд грн до 50 млрд грн. А еще о том, за нацбанковскими кредитами пойдут и другие госбанки.
Коммерческие банки обычно берут рефинансирование регулятора при проблемах с ликвидностью. К этому стараются прибегать в крайнем случае, поскольку подобное рефинансирование (кроме случаев с краткосрочными займами overnight) влечет за собой более строгий контроль со стороны Национального банка. Вплоть до назначения в банк куратора НБУ (нацбанковского контролера) - он докладывает регулятору о каждой важной сделке финучреждения и без его подписи не уходит не одного крупного платежа.
Государственные же банки могут брать нацбанковский рефинанс еще и для правительственных нужд.
"Не исключается, что финансирование запрашивается под целевые кредитные программы Кабмина, которые назовут позже. Или же под выкуп ОВГЗ, что нужно правительству для финансирования дефицита госбюджета", - считает Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Чи Ви скучили? А я таки скучив!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: - 0,1620(+ 0,0889). ВПАЛИ. Йшло донизу в позапройдешньому тижні по 16,20 копійки за добу. Це вдвічи швидше ніж росло на попередньому тижні
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0334 (+ 0,0392). СерРічна росла на тижні в середньому по + 3,34 копійки за добу. Це майже також як і на попередньому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень 1851,4536 (1612,7247) млн. долярів. Оберти трохи підросли, та все одно "малувато буде..." Робочий тиждень повний. Середні оберти за цей час склали всього 370,29 (322,54) млн.дол. Трохи більше. Та на те середні оберти були знову чуттєво меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 413,90(417,59) млн.грн., які на те припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 27,6258 грн./$. І як Ви міркуэте, що б це значило
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0342(- 0,1620). ЗНОВУ ВПАЛИ. Йшло донизу в пройдешньому тижні по 3,42 копійки за добу. Це майже в 5 разів повільніше. Гальмуємо!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0262 (+ 0,0334). СерРічна росла на тижні в середньому по + 2,62 копійки за добу. Це більше ніж на копійку повільніше на попередньому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень 2089,9748 (1851,4536) млн. долярів. Оберти гарно підросли! Робочий тиждень повний. Середні оберти за цей час склали всього 417,99 (370,29) млн.дол. Виросли і нарешті перевищили Среднеарифметичні оберти за рік на добу 414,19(413,90) млн.грн., які теж трохи підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною. СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 27,1950 (27,6258) грн./$. Воно впало! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,0504 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,5369 грн./дол. і це на 1.51(2,39) грн./дол. меньше поточного курсу. Впало майже вдвічі! Тобто вигода при продажі доляра 5.93(9.47) відсотка. Припала.
Доляр все ще перекуплено на 1,51 гривні.
Та треба обережно продавати, і я б трохи зачекав того, чим закінчиться зʼявившийся ріст. Бо він зʼявився після явного гальмування
Що таке середній курс доляра за рік, який в новому бюджеті Держави є 29 грн./$ я не розумію. Не вірю в це значення, бо маю таке
На наступному малюнку зʼявились тоненьки зелені сходинки. То є СередньоТижневе зважене значення доляра за пройдешній тиждень. І таки так, на тижні виграють ті, хто купує дешевше, а продають дорожче.
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 14 кві, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Alex2006 написав:Почему не ожидали? Вроде неоднократно уже было заметно перепосты с загон-портала, иногда даже с указаниями ссылок. Понятно что это все басни и такие сценарии никто не рассматривает. Сейчас главный вопрос в том, как быстро уладят "антиколомойский" закон, от этого зависит время захода с слива транша. А после этого и ОВГЗ можно выпускать.
А вот Ваш чрезмерный оптимизм для меня является ожидаемым Истина находится где-то посередине, а именно базируется на фактах, а не на предположениях.
Искатель написав:Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта: 1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков. 2. Конвертация валютных депозитов в гривну. Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.
Нет, это уже перебор. Во-первых, откуда Вы это узнали, а во-вторых, Вы последствия такого решения представляете? И потом, ситуация сложная, не все так плохо, как некоторые пытаются представить. Всё пропало? Нет конечно. Есть и плюсы и минусы.
Главный плюс в том, что риски украинской экономики ограничены, они хеджированы, в Украине не сырьевая экономика (которая сейчас в глубочайшем кризисе), а аграрная. Человечество всегда будет хотеть есть и оно будет платить за продовольствие. Далее, в НБУ хватило ума не печатать деньги. Уже хорошо. Мы не можем позволить себе то, что может позволить США или Евросоюз, заливая кризис печатанием денег. В противном случае Украина получит гиперинфляцию, громадное падение доходов населения и большой уровень безработицы. Даже на сегодняшний день реальный уровень безработицы, по моим оценкам, составляет 25-30%, а в противном случае цифру можно будет смело умножить на два. Поэтому, лучше занять, чем напечатать. Любой первокурсник знает, что заёмные деньги, как правило, всегда дешевле собственных. МВФ получает флаг в обе руки. И потом, пока что массового выхода из ОВГЗ никто не наблюдает. Все заняли выжидательную позицию.
Из минусов: закрытые границы, нет поступлений от гастарбайтеров, пугающий дефицит бюджета, слабое развитие высокотехнологичных отраслей, олигархическая структура экономики, низкая производительность труда. Отдельно можно сказать о валютном рынке, на котором от любого чихания курс скачет вверх и вниз. Например, стоило только одному клиенту выйти с крупными продажами и курс в течение дня изменился или на 15 или на 20 копеек, точно не помню. Всего один продавец. Кернел через ING. Результат пугает, но и не такое бывало.
Поэтому, не нужно нагнетать и заранее посыпать голову пеплом. Закон о банках примут, МВФ денег выделит, по ОВГЗ в ближайшие месяцы серьёзных движений не будет. А в середине лета посмотрим.
P.S. И оставьте в покое СитиБанк. Львиная доля его клиентов в Украине – иностранные резиденты, например Гугл. И он постоянно на покупке, ничего удивительного.
Puente написав:Та на наявності гривневих депозитів ... Ну і як кажуть "... себя обмануть будет легче всего ..."
Покрыть дефицит бюджета можно конфисковав все гривнедепо физиков, и то не хватит.
Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта: 1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков. 2. Конвертация валютных депозитов в гривну. Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.