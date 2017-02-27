Додано: Вів 14 кві, 2020 14:38

Из-за коронавируса и двухнедельного карантина, на который отправляют банкноты, поступающие от банков в НБУ, объем налички в денежном обороте Украины значительно уменьшился.



Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Нацбанком в Facebook.



Так, по состоянию на 1 апреля в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд гривен: банкнот – 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук), монет – 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).



"Ситуация, сложившаяся в связи распространением короновируса и ограничения, введенные для борьбы с ним в марте, повлияли на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года. За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократились на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с ее уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.



В Нацбанке сообщили, что на одного украинца в среднем приходится 67 банкнот и 184 монеты. В начале года это было 70 банкнот и 182 монеты.