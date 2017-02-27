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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5078507950805081

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:12

  V2 написав:
  Искатель написав:
  Zebra написав:Покрыть дефицит бюджета можно конфисковав все гривнедепо физиков, и то не хватит.

Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта:
1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков.
2. Конвертация валютных депозитов в гривну.
Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.


Вони ж некомпетентні клоуни, а не повні дебіли!


подивимось...
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:13

  qay написав:Zebra

День добрый. Неужели Вы действительно верите в то, что могут принудительно конвертировать долларовые депозиты в гривну? Не могу утверждать, но если тут писали, что судиться с банком реально и нужно, если банк не выполняет своих обязательств по выдаче валюты, а тут рассматривают возможность отжима валюты взамен на бумагу.
Разве это не выигрышное дело в любом суде против банка в случае такого беспредела, не говоря уже о европейском? :?

История знает случаи когда не то что конвертировали, а просто обрезали часть счетов, естественно в валюте! И это была "Европа", не 3й мир
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:13

  Moneta написав:
  Alex2006 написав:
  Moneta написав:про конвертацию я писал ещё месяц назад.

по сути репитицией было недавняя выдача окончившихся валютных депозитов гривной, а сейчас НБУ одной единственной постановой узаконит практику.

Опять теории заговора :) То кто-то "понижает курс для резидентов", теперь это)) По-моему, причина кризиса с выдачей налички была очевидна - возросший спрос на наличные от паникеров и недостаток налички из-за закрытия авиа-сообщений. Подождали, привезли, всем хватило. Так что давайте другую сказку для обработки оленей, эта очень слабая и легко опровержимая...


думаю, власть напугало в первую очередь неприкращающийся отток из БС.
никаких ЗВР не хватит сжигать на фиксацию убегающих деполюдей.

С чего вы взяли что отток "неприкращающийся" и хоть сколько-то значим? И с чего вдруг предположения, что те, у кого закончится грн депо будут переходить в бакс? Они же до того сидели на депо вместо бакса именно потому что умели считать по формуле х1.1, а теперь вдруг все поголовно станут оленями и кинуться за баксом вместо просчета 27.2*1.1 = 29.92? Вы хоть сами верите в то, что пишите? :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:14

  unicdima написав:Зображення


Интересно сколько должно быть мелких купюр/монет,на душу населения,чтобы те бе в маршрутке,магазине,аптеке без проблем могли дать сдачи?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:16

  SherLock написав:И потом, ситуация сложная, не все так плохо, как некоторые пытаются представить.


Посмотрим статистику за март-апрель, предполагаю просто удивительные цифры.

Во время карантина не работают больше трети украинцев.
Такие данные были получены социологической группой "Рейтинг" по итогу исследования, проведенного с 10 по 12 апреля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:38

Из-за коронавируса и двухнедельного карантина, на который отправляют банкноты, поступающие от банков в НБУ, объем налички в денежном обороте Украины значительно уменьшился.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Нацбанком в Facebook.

Так, по состоянию на 1 апреля в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд гривен: банкнот – 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук), монет – 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).

"Ситуация, сложившаяся в связи распространением короновируса и ограничения, введенные для борьбы с ним в марте, повлияли на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года. За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократились на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с ее уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

В Нацбанке сообщили, что на одного украинца в среднем приходится 67 банкнот и 184 монеты. В начале года это было 70 банкнот и 182 монеты.
kwon
 
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