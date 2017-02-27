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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5080508150825083>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Преса пише про значне зниження експорту металобрухту з України в першому кварталі.
https://www.ukrrudprom.ua/news/Eksport_ ... na_95.html
Чи є форумчани,обізнані в справах по реальному відвантаженню українського прокату ( металлу) в портах Маріуполь,Бердянськ та Одеса? Пішли чутки про затик .
Якщо так,то єкспортна виручка металургів має знизитися в рази.
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:36

heineken Нет, это вообще не связанные процессы.

За первые три месяца 2020 года выручка от экспорта черных металлов упала на 15% по сравнению с прошлым годом.

Металлургические комбинаты Украины с начала текущего года сократили выручку от экспорта черных металлов на 14,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года. В этом году она составила 2,058 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:40

  heineken написав:Преса пише про значне зниження експорту металобрухту з України в першому кварталі.
https://www.ukrrudprom.ua/news/Eksport_ ... na_95.html
Чи є форумчани,обізнані в справах по реальному відвантаженню українського прокату ( металлу) в портах Маріуполь,Бердянськ та Одеса? Пішли чутки про затик .
Якщо так,то єкспортна виручка металургів має знизитися в рази.


По "прокату" не знаю.
Но в Мариуполь вернулись дельфины... я так понимаю,это намек на загрузку порта...
Востаннє редагувалось Amat в Вів 14 кві, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:41

Еще с утра был полностью уверен в том, что смогу купить по 27. Если не сегодня, то до конца недели. А тут такое...
Но надежды не теряю - думаю, что в течение ближайшего месяца еще представится такая возможность.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:45

  freeze написав:
  qay написав:Не могу утверждать, но если тут писали, что судиться с банком реально и нужно, если банк не выполняет своих обязательств по выдаче валюты, а тут рассматривают возможность отжима валюты взамен на бумагу.


Судиться можно, главное, чтобы у подсудимого эти доллары были на всех истцов.

Но мы пока скатились на самые пессимистичные сценарии, вариант такого развития достаточно мал, давайте меньше о грустном )))


сами себя пугаемся

люди с деревянными щитами шли и не пугались :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:46

  Anadonta написав:Еще с утра был полностью уверен в том, что смогу купить по 27. Если не сегодня, то до конца недели. А тут такое...
Но надежды не теряю - думаю, что в течение ближайшего месяца еще представится такая возможность.

Уверен, что нал еще коснется 27, а может и 26:80. Но не надолго.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:49

  Anadonta написав:Еще с утра был полностью уверен в том, что смогу купить по 27. Если не сегодня, то до конца недели. А тут такое...
Но надежды не теряю - думаю, что в течение ближайшего месяца еще представится такая возможность.

Не теряйте, она вполне может быть и намного раньше :) Если что, сегодняшний спрос увеличен из-за того, что вчера на Западе была Пасха, поэтому сегодня проводят сделки и за вчера и за сегодня, отсюда и рост.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:58

V2 А ми хіба не після компетентних вигрібаєм?
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:03

  artlife написав:
  Anadonta написав:Еще с утра был полностью уверен в том, что смогу купить по 27. Если не сегодня, то до конца недели. А тут такое...
Но надежды не теряю - думаю, что в течение ближайшего месяца еще представится такая возможность.

Уверен, что нал еще коснется 27, а может и 26:80. Но не надолго.


А нам надолго и не нужно! :D
Хотя, с другой стороны, давно хочется стабильности без этих постоянных качелей...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:03

Неплохо так сегодня вверх. Причина? Нет голосов для антиколомойского закона?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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