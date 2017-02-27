Чи є форумчани,обізнані в справах по реальному відвантаженню українського прокату ( металлу) в портах Маріуполь,Бердянськ та Одеса? Пішли чутки про затик .
Якщо так,то єкспортна виручка металургів має знизитися в рази.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Преса пише про значне зниження експорту металобрухту з України в першому кварталі.
Чи є форумчани,обізнані в справах по реальному відвантаженню українського прокату ( металлу) в портах Маріуполь,Бердянськ та Одеса? Пішли чутки про затик .
Якщо так,то єкспортна виручка металургів має знизитися в рази.
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:36
heineken Нет, это вообще не связанные процессы.
За первые три месяца 2020 года выручка от экспорта черных металлов упала на 15% по сравнению с прошлым годом.
Металлургические комбинаты Украины с начала текущего года сократили выручку от экспорта черных металлов на 14,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года. В этом году она составила 2,058 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:40
По "прокату" не знаю.
Но в Мариуполь вернулись дельфины... я так понимаю,это намек на загрузку порта...
Востаннє редагувалось Amat в Вів 14 кві, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:41
Еще с утра был полностью уверен в том, что смогу купить по 27. Если не сегодня, то до конца недели. А тут такое...
Но надежды не теряю - думаю, что в течение ближайшего месяца еще представится такая возможность.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:45
сами себя пугаемся
люди с деревянными щитами шли и не пугались
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:46
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:49
Не теряйте, она вполне может быть и намного раньше Если что, сегодняшний спрос увеличен из-за того, что вчера на Западе была Пасха, поэтому сегодня проводят сделки и за вчера и за сегодня, отсюда и рост.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:03
А нам надолго и не нужно!
Хотя, с другой стороны, давно хочется стабильности без этих постоянных качелей...
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:03
Неплохо так сегодня вверх. Причина? Нет голосов для антиколомойского закона?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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