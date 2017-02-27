Так реально же нет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:03
Так реально же нет.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................14.04.2020...............15.04.2020
дата розрахунку.................13.04.2020...............14.04.2020
Євро....................................29,5376....................29,7081
Долар США.........................27,0404....................27,0899
После полудня доллар прибавил 4 копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе уверенно пошли вверх. За 25 минут прошли 8 копеек, постояли полчаса в раздумьях и продолжили путь вверх. К 12 выросли еще на 15 копеек, чуть расширив спред. Похоже, что высокой активностью сегодняшние торги не отличаются. Малый прирост средневзвешенного делает появление на рынке регулятора маловероятным.
После 12 рынок успокоился. Перед обедом выросли на копейку, а после обеда сузили снизу спред на копейку.
Официальный курс встретили котировками 27.1800 - 27.2100. За день выросли на 25 копеек относительно открытия и на 20 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.7139 (-12) +38
2018 - 26.1249 (+14) +97
2017 - 26.8121 (-5)
2016 - 25.6476 (+6)
Спрос на грузовики определяется исключительно спросом на грузоперевозки. При просадках экономики, даже без карантина, потребности в перевозках снижаются, цены на перевозки падают. В таких условиях не может быть и речи о повышении спроса на технику. Баланс цен на энергоносители в грузоперевозках, если мы говорим не о доставке пиццы, роли не играет, поскольку электрификация в этот сегмент еще не дошла.
По легковому рынку тоже увидим серьезное падение спроса.
Один банк вышел слишком рано с покупками на пустом рынке и придал ускорение. К середине торгов спрос и предложение уравновесились. Зачем он это сделал, вопрос интересный.
Не стоит ожидать мгновенной реакции курса на уже пережеванные политические события.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 14 кві, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:07
16-00:
Харьков 27.30 - 27.40 (утром 27.15 - 27.20),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.25/27.30 - 27.40/27.45 (опт)
Сумы 27.10 - 27.40 (27.05 - 27.20)
Полтава 27.20 - 27.40 (27.10 - 27.20)
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:08
По такой логике реакция на это должна была быть вчера, ибо на голосование не поставили. Всё проще: вчера на Западе был выходной и сегодня Сити вышел на покупку того, что купил бы вчера. А за ним ломанулись все остальные. Не знаю стату, лишь мои догадки, но кажется НБУ сегодня выходил. Только не по тем курсам, что тут светят, а по 27.28, после чего рынок опять ушёл вниз.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:09
а шо будет? в 2008г. куралесили как могли, но повезло, до конвертации не дошло. постмайдановская власть обула гривнедепошников и у меня нет сомнений, если всё будет плохо запросто конвертанут и вместе с гривневыми загонят в овгз.
а шо делать?
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:10
Картина начинает складываться.
Рефинанс на 70 ярдов госам для выкупа овгз у нерезов. Все это дело пойдет на МБ, НБУ продолжит спасать спекулянтов сжигая ЗВР. В мае выплата по внешним долгам $1,4 млрд. Июнь-Август еще $1,5$. Сентябрь $1,9. +гигантское погашение по пирамиде овгз. Потому до октября с забора слезать нерекомендую и на игры загонял в НБУ не вестись. У деполюдей еще есть время зафиксироваться в СКВ перед полетом в космос. Только не оставляйте в банке, там пусть чурии под 1% хранят, потери от конвертации могут быть несоизмеримо больше.
28 будем вспоминать как 8.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:25
Причина была указана мною чуть выше, сегодня повышенный спрос из-за того, что вчера на Западе был выходной по поводу Пасхи.
И снова те же мантры про НБУ, который помогает спекулянтам, выкупая десятки миллионов излишков с МБ Не знаю на кого рассчитана эта сказка, ну может кто-то да поверит) Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос оленей
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а как иначе назвать? НБУ первые 2 недели сжигал резервы, отоваривая спекулянтов по 24-25-26, потом выкупил у Нафтогаза по 28, и продал нерезам по 27. и все это с явными кричущими инсайдерскими маяками, о которых уже пишут даже в паблике.
вопрос за какую команду играют в НБУ? явно не за украинскую. неужели Нафтогаз сам не мог продать спекулянтам, но по 28?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:33
спасибо за ответ. Я имел ввиду более стратегический вопрос на 5-9 лет.
В США говорят что из-за большого спроса, спрос на грузовики вырос, так как не успеваю довозить. Этот "кризис" наоборот ускорит товарооборот продуктов питания.
Страны, типа, Китай, ЕС, США заявили что будут переходить на электро. По этому мой вопрос более стратегический. Если нефть дешевая, то смысл в электро? На легковушки и на грузовики может быть не хватит электричества, если страны будут боятся использовать атомную энергетику, а солнечной энергетики может быть не хватит по дешевой цене, если дизель будет по смешной цене.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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