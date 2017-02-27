Додано: Вів 14 кві, 2020 16:04

proftpd66 написав: из-за падения цена на нефть, может появится спрос на бензиновые или дизельные двигатели? Грузовые, например дизеля. из-за падения цена на нефть, может появится спрос на бензиновые или дизельные двигатели? Грузовые, например дизеля.

Investor_K написав: Неплохо так сегодня вверх. Причина? Нет голосов для антиколомойского закона? Неплохо так сегодня вверх. Причина? Нет голосов для антиколомойского закона?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................14.04.2020...............15.04.2020дата розрахунку.................13.04.2020...............14.04.2020Євро....................................29,5376....................29,7081Долар США.........................27,0404....................После полудня доллар прибавил 4 копейки.Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе уверенно пошли вверх. За 25 минут прошли 8 копеек, постояли полчаса в раздумьях и продолжили путь вверх. К 12 выросли еще на 15 копеек, чуть расширив спред. Похоже, что высокой активностью сегодняшние торги не отличаются. Малый прирост средневзвешенного делает появление на рынке регулятора маловероятным.После 12 рынок успокоился. Перед обедом выросли на копейку, а после обеда сузили снизу спред на копейку.Официальный курс встретили котировками 27.1800 - 27.2100. За день выросли на 25 копеек относительно открытия и на 20 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 26.7139 (-12) +382018 - 26.1249 (+14) +972017 - 26.8121 (-5)2016 - 25.6476 (+6)Спрос на грузовики определяется исключительно спросом на грузоперевозки. При просадках экономики, даже без карантина, потребности в перевозках снижаются, цены на перевозки падают. В таких условиях не может быть и речи о повышении спроса на технику. Баланс цен на энергоносители в грузоперевозках, если мы говорим не о доставке пиццы, роли не играет, поскольку электрификация в этот сегмент еще не дошла.По легковому рынку тоже увидим серьезное падение спроса.Один банк вышел слишком рано с покупками на пустом рынке и придал ускорение. К середине торгов спрос и предложение уравновесились. Зачем он это сделал, вопрос интересный.Не стоит ожидать мгновенной реакции курса на уже пережеванные политические события.