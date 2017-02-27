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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50825083508450855086>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:35

  Moneta написав:
  Alex2006 написав:И снова те же мантры про НБУ, который помогает спекулянтам, выкупая десятки миллионов излишков с МБ Не знаю на кого рассчитана эта сказка, ну может кто-то да поверит) Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос оленей


а как иначе назвать? НБУ первые 2 недели сжигал резервы, отоваривая спекулянтов по 24-25-26, потом выкупил у Нафтогаза по 28, и продал нерезам по 27. и все это с явными кричущими инсайдерскими маяками, о которых уже пишут даже в паблике.

вопрос за какую команду играют в НБУ? явно не за украинскую. неужели Нафтогаз сам не мог продать спекулянтам, но по 28?

Нафтогаз это чья компания? Какому государству принадлежит? Деньги где остались? НБУ как раз помог госкомпании дорого слиться на пике. НБУ как раз ведёт себя более чем адекватно. Пока что, по-крайней мере. Понимаю, что многим бы тут хотелось курс 35+, чтобы слить купленное по 24. Но хотеть не вредно
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:35

  Moneta написав:про конвертацию я писал ещё месяц назад.

по сути репитицией было недавняя выдача окончившихся валютных депозитов гривной, а сейчас НБУ одной единственной постановой узаконит практику.

Это совершенно разные вещи.
"Репитицией" была всего лишь временная проблема с наличным долларом. Никто ничего принудительно не конвертировал. Никто принудительно окончившиеся валютные депо гривной не выдавал - выдавали гривной тем, кому позарез надо было снять кеш, а кеша нет. И "узаканивать" тут нечего.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:40

  Moneta написав:
  Alex2006 написав:И снова те же мантры про НБУ, который помогает спекулянтам, выкупая десятки миллионов излишков с МБ Не знаю на кого рассчитана эта сказка, ну может кто-то да поверит) Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос оленей


а как иначе назвать? НБУ первые 2 недели сжигал резервы, отоваривая спекулянтов по 24-25-26, потом выкупил у Нафтогаза по 28, и продал нерезам по 27.

вопрос за какую команду играют в НБУ? неужели Нафтогаз сам не мог продать спекулянтам, но по 28?

Ответы просты и очевидны. НБУ выполняет свою прямую функцию по сглаживанию колебаний. Курс сильно вырос за день - продаем, кура сильно упал за день - покупаем. Единственное, где здесь НБУ мог реально кому-то помочь - это Нафтогаз, выкупив у него валюту по хорошему курсу. Все остальное - следствие действий игроков рынка и не имеет никакого отношения к НБУ. Именно из-за оленей-паникеров олигархи смогли загнать курс до 28 и хорошо заработать. Если бы олени не повелись, НБУ накормил бы спекулянтов по 25-26 и дальше вернулись бы на уровни 24-25. Ну а так НБУ накормил спекулянтов по разным курсам вплоть до 28+, но итог тот же - загон закончен, идем назад, НБУ откупаеться и подсчитывает сколько прибыли он поимел на этом загоне от олигархов.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:42

  Investor_K написав:Неплохо так сегодня вверх. Причина? Нет голосов для антиколомойского закона?


"Антиколомойский" закон абсолютно не причем. Более того: на 99% уверен, что его примут.
Причина банальна: после двух выходных в Европе заход валюты маленький. Обороты сегодня совсем никакие. Поэтому выход Сити с покупкой примерно 20 млн. качнул вверх. А потом подключились остальные.
Нацбанка сегодня не было.

Завтра, по идее, валюты зайдет побольше, и пойдем вниз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:48

  Alex2006 написав:
  Investor_K написав:Неплохо так сегодня вверх. Причина? Нет голосов для антиколомойского закона?

Причина была указана мною чуть выше, сегодня повышенный спрос из-за того, что вчера на Западе был выходной по поводу Пасхи.

  Moneta написав:Картина начинает складываться.

Рефинанс на 70 ярдов госам для выкупа овгз у нерезов. Все это дело пойдет на МБ, НБУ продолжит спасать спекулянтов сжигая ЗВР. В мае выплата по внешним долгам $1,4 млрд. Июнь-Август еще $1,5$. Сентябрь $1,9. +гигантское погашение по пирамиде овгз. Потому до октября с забора слезать нерекомендую и на игры загонял в НБУ не вестись. У деполюдей еще есть время зафиксироваться в СКВ перед полетом в космос. Только не оставляйте в банке, там пусть чурии под 1% хранят, потери от конвертации могут быть несоизмеримо больше.


28 будем вспоминать как 8. :roll:

:lol:
И снова те же мантры про НБУ, который помогает спекулянтам, выкупая десятки миллионов излишков с МБ :lol: Не знаю на кого рассчитана эта сказка, ну может кто-то да поверит) Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос оленей :)


Должен обратить ваше внимание, что у Вас с логикой тоже не все гладко.
В частности, "Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос...."
Вот я баксодержатель. И я никак понять не могу - ЗАЧЕМ мне подогревать чей-то спрос... ?
Я не спекулянт..
Я не экспортер..
Не продавец валюты на рынке( в любой его форме)
Я баксо ДЕРЖАТЕЛЬ.
А так как цена 99% товаров так или иначе привязана к у.е., то мне вообще по барабану какой курс гривны, так как все товары все равно оцениваются в у.е. Хоть 8, хоть 80 грн. за 1 у.е. Когда ты в у.е., ты всегда можешь купить нужный тебе товар...

Единственное на что влияет курс гривны к у.е. так это на мои доходы...
З.Ы. Новопоступающие доходы...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:49

  SherLock написав:
  Искатель написав:Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта:
1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков.
2. Конвертация валютных депозитов в гривну.
Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.

Нет, это уже перебор. Во-первых, откуда Вы это узнали, а во-вторых, Вы последствия такого решения представляете? И потом, ситуация сложная, не все так плохо, как некоторые пытаются представить. Всё пропало? Нет конечно. Есть и плюсы и минусы.

Во-первых, откуда я что узнал, я рассказывать не буду. Вы не знаете, кто я, я не знаю, кто Вы. Поэтому я тут и откровенничаю. Может, зря, надо заканчивать.
Во-вторых, очень даже хорошо представляю. В 2014-м году почти до этого дошло, когда Нацбанк фактически разрешил выдавать валютные депозиты гривней. Что-то не помню тогда бунтов и митингов... Поэтому не стоит думать и сейчас, что что-либо может быть.
Хотя... аналитики просчитывают вероятности и прощупывают народные настроения.
В-третьих. Для самообразования - почитайте вот это. Я в этих событиях принимал участие "изнутри", так сказать.
Если кто-то считает, что это невозможно, перечитайте внимательно еще раз...
На этом объяснения закончены. Дискутировать и спорить с кем-либо на эту тему не собираюсь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:57

  Faceless написав:
  Moneta написав:про конвертацию я писал ещё месяц назад.

по сути репитицией было недавняя выдача окончившихся валютных депозитов гривной, а сейчас НБУ одной единственной постановой узаконит практику.

Это совершенно разные вещи.
"Репитицией" была всего лишь временная проблема с наличным долларом. Никто ничего принудительно не конвертировал. Никто принудительно окончившиеся валютные депо гривной не выдавал - выдавали гривной тем, кому позарез надо было снять кеш, а кеша нет. И "узаканивать" тут нечего.


правильно, Faceless

меня не устроил курс выдачи депо гривной/евро...подождал пока все устаканилось и забрал новыми хрустящими (из новой пачки)

предлагаю модераторам банить (как говорил ДС "за паникерство" )

слишком много разных вариантов народ сам тут предлагает как себя поиметь
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 14 кві, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:59

  Искатель написав:
  Искатель написав:Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта:
1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков.
2. Конвертация валютных депозитов в гривну.
Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.


Во-первых, откуда я что узнал, я рассказывать не буду. Вы не знаете, кто я, я не знаю, кто Вы. Поэтому я тут и откровенничаю. Может, зря, надо заканчивать.
Во-вторых, очень даже хорошо представляю. В 2014-м году почти до этого дошло, когда Нацбанк фактически разрешил выдавать валютные депозиты гривней. Что-то не помню тогда бунтов и митингов... Поэтому не стоит думать и сейчас, что что-либо может быть.
Хотя... аналитики просчитывают вероятности и прощупывают народные настроения.
В-третьих. Для самообразования - почитайте вот это. Я в этих событиях принимал участие "изнутри", так сказать.
Если кто-то считает, что это невозможно, перечитайте внимательно еще раз...
На этом объяснения закончены. Дискутировать и спорить с кем-либо на эту тему не собираюсь.


може ще й підкажете на якому етапі в 2008 хотіли долар в гривню перевести, ну власне курс на той момент цікавить, офіційний і реальний. дякую.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну от щось і далі все якось :
ДТЕК Енерго" призупиняє підприємства "ДТЕК Павлоградвугілля" та три збагачувальні фабрики у зв'язку з погіршенням ситуації в енергетиці України. 

Гендиректор ДТЕК повідомив, що з 20 квітня призупиняють роботу шахти та допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК Павлоградвугілля, збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод та Науково-виробничий центр. Таке рішення компанія ухвалила у зв'язку з тривалою системною кризою в енергетичній галузі. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-prip ... 27858.html
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:15

Долар до дерева - каменем з гори, при тому що, нафта навіть в мінусі. Від початку доби вже майже мінус 1 деревяшка. Чому, через що?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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