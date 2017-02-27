Додано: Вів 14 кві, 2020 16:48

Alex2006 написав: Investor_K написав: Неплохо так сегодня вверх. Причина? Нет голосов для антиколомойского закона? Неплохо так сегодня вверх. Причина? Нет голосов для антиколомойского закона?

Причина была указана мною чуть выше, сегодня повышенный спрос из-за того, что вчера на Западе был выходной по поводу Пасхи.



Moneta написав: Картина начинает складываться.



Рефинанс на 70 ярдов госам для выкупа овгз у нерезов. Все это дело пойдет на МБ, НБУ продолжит спасать спекулянтов сжигая ЗВР. В мае выплата по внешним долгам $1,4 млрд. Июнь-Август еще $1,5$. Сентябрь $1,9. +гигантское погашение по пирамиде овгз. Потому до октября с забора слезать нерекомендую и на игры загонял в НБУ не вестись. У деполюдей еще есть время зафиксироваться в СКВ перед полетом в космос. Только не оставляйте в банке, там пусть чурии под 1% хранят, потери от конвертации могут быть несоизмеримо больше.





28 будем вспоминать как 8. Картина начинает складываться.Рефинанс на 70 ярдов госам для выкупа овгз у нерезов. Все это дело пойдет на МБ, НБУ продолжит спасать спекулянтов сжигая ЗВР. В мае выплата по внешним долгам $1,4 млрд. Июнь-Август еще $1,5$. Сентябрь $1,9. +гигантское погашение по пирамиде овгз. Потому до октября с забора слезать нерекомендую и на игры загонял в НБУ не вестись. У деполюдей еще есть время зафиксироваться в СКВ перед полетом в космос. Только не оставляйте в банке, там пусть чурии под 1% хранят, потери от конвертации могут быть несоизмеримо больше.28 будем вспоминать как 8.



И снова те же мантры про НБУ, который помогает спекулянтам, выкупая десятки миллионов излишков с МБ Не знаю на кого рассчитана эта сказка, ну может кто-то да поверит) Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос оленей Причина была указана мною чуть выше, сегодня повышенный спрос из-за того, что вчера на Западе был выходной по поводу Пасхи.И снова те же мантры про НБУ, который помогает спекулянтам, выкупая десятки миллионов излишков с МБНе знаю на кого рассчитана эта сказка, ну может кто-то да поверит) Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос оленей

Должен обратить ваше внимание, что у Вас с логикой тоже не все гладко.В частности, "Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос...."Вот я баксодержатель. И я никак понять не могу - ЗАЧЕМ мне подогревать чей-то спрос... ?Я не спекулянт..Я не экспортер..Не продавец валюты на рынке( в любой его форме)Я баксо ДЕРЖАТЕЛЬ.А так как цена 99% товаров так или иначе привязана к у.е., то мне вообще по барабану какой курс гривны, так как все товары все равно оцениваются в у.е. Хоть 8, хоть 80 грн. за 1 у.е. Когда ты в у.е., ты всегда можешь купить нужный тебе товар...Единственное на что влияет курс гривны к у.е. так это на мои доходы...З.Ы. Новопоступающие доходы...