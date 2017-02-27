Додано: Вів 14 кві, 2020 17:31

Amat написав: Вот я баксодержатель. И я никак понять не могу - ЗАЧЕМ мне подогревать чей-то спрос... ?

Я не спекулянт..

Я не экспортер..

Не продавец валюты на рынке( в любой его форме)

Я баксо ДЕРЖАТЕЛЬ.

А так как цена 99% товаров так или иначе привязана к у.е., то мне вообще по барабану какой курс гривны, так как все товары все равно оцениваются в у.е. Хоть 8, хоть 80 грн. за 1 у.е. Когда ты в у.е., ты всегда можешь купить нужный тебе товар...

Вот я баксодержатель. И я никак понять не могу - ЗАЧЕМ мне подогревать чей-то спрос... ?Я не спекулянт..Я не экспортер..Не продавец валюты на рынке( в любой его форме)Я баксо ДЕРЖАТЕЛЬ.А так как цена 99% товаров так или иначе привязана к у.е., то мне вообще по барабану какой курс гривны, так как все товары все равно оцениваются в у.е. Хоть 8, хоть 80 грн. за 1 у.е. Когда ты в у.е., ты всегда можешь купить нужный тебе товар...

Ну я сейчас объясню зачем, и станет понятноБыл какой-то любитель бакса, слушающий загонял и регулярно скупающий бакс. Получал доход по $2 000 (в гривнах) в месяц и покупал на них бакс по 29, 28, 27 и т.д., а курс все падал и падал, а он все слушал загонял, уверяющих что "вот-вот взлетиииим!" и покупал, и покупал. И вот он наконец решил просчитать свою "выгодность" от покупки бакса и вышло, что средневзвешенный курс покупки у него 26 ну и есть у него $20 000 (что по курсу 27 будет 540 000). Потом он посчитал, что если бы вместо покупки бакса он отнес это на депо, у него был бы сейчас доход 572 000. И вот, с одной стороны он имеет все столько же баксов, сколько и получал и может купить товаров и услуг на те же $20 000 (или 540к грн по курсу 27), а с другой стороны давит жаба, что если бы он пошел по пути депо, у него была бы сейчас покупательная способность 572к грн. Поэтому он и искренне хочет, чтобы курс рос и его $20 000 стали бы выгоднее, чем другой вариант, которым он не пошел. Теперь понимаете почему баксодержатели генерируют бредовые сказки-пугалки в надежде навести панику на оленей, чтобы те побежали за баксом и подняли курс?