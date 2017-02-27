Alex2006 написав:И снова те же мантры про НБУ, который помогает спекулянтам, выкупая десятки миллионов излишков с МБ Не знаю на кого рассчитана эта сказка, ну может кто-то да поверит) Видать, у баксодержателей совсем дела плохи, раз даже такими нелогичными вбросами пытаються подогреть спрос оленей
а как иначе назвать? НБУ первые 2 недели сжигал резервы, отоваривая спекулянтов по 24-25-26, потом выкупил у Нафтогаза по 28, и продал нерезам по 27.
вопрос за какую команду играют в НБУ? неужели Нафтогаз сам не мог продать спекулянтам, но по 28?
Ответы просты и очевидны. НБУ выполняет свою прямую функцию по сглаживанию колебаний. Курс сильно вырос за день - продаем, кура сильно упал за день - покупаем. Единственное, где здесь НБУ мог реально кому-то помочь - это Нафтогаз, выкупив у него валюту по хорошему курсу. Все остальное - следствие действий игроков рынка и не имеет никакого отношения к НБУ. Именно из-за оленей-паникеров олигархи смогли загнать курс до 28 и хорошо заработать. Если бы олени не повелись, НБУ накормил бы спекулянтов по 25-26 и дальше вернулись бы на уровни 24-25. Ну а так НБУ накормил спекулянтов по разным курсам вплоть до 28+, но итог тот же - загон закончен, идем назад, НБУ откупаеться и подсчитывает сколько прибыли он поимел на этом загоне от олигархов.
еще раз спрашиваю, почему Нафтогаз не мог сам продать нерезам? зачем в в этой цепочке регулятор, напичканый инсайдерами?
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 14 кві, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
День добрый. Неужели Вы действительно верите в то, что могут принудительно конвертировать долларовые депозиты в гривну? Не могу утверждать, но если тут писали, что судиться с банком реально и нужно, если банк не выполняет своих обязательств по выдаче валюты, а тут рассматривают возможность отжима валюты взамен на бумагу. Разве это не выигрышное дело в любом суде против банка в случае такого беспредела, не говоря уже о европейском?
В Украине, выполняются решения судов всего несколько процентов. Исполнительная служба Вам ответит, что в бюджете Украины не заложены такие расходы. Как только внесут в бюджет Украины такую статью расходов, так сразу вам и выплатят, а пока в очередь, после того как отдадут вкладчикам Сбербанка СССР, и ваша очередь наступит Я не нагнетаю, у меня на руках есть решение суда в пользу моих родителей, что государство должно им денег, а исполнительная служба официально ответила, что в бюджете денег нет на выплату таких долгов. Вот и ждут уже больше 15 лет.
Искатель написав:Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта: 1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков. 2. Конвертация валютных депозитов в гривну. Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.
Нет, это уже перебор. Во-первых, откуда Вы это узнали, а во-вторых, Вы последствия такого решения представляете? И потом, ситуация сложная, не все так плохо, как некоторые пытаются представить. Всё пропало? Нет конечно. Есть и плюсы и минусы.
Во-первых, откуда я что узнал, я рассказывать не буду. Вы не знаете, кто я, я не знаю, кто Вы. Поэтому я тут и откровенничаю. Может, зря, надо заканчивать. Во-вторых, очень даже хорошо представляю. В 2014-м году почти до этого дошло, когда Нацбанк фактически разрешил выдавать валютные депозиты гривней. Что-то не помню тогда бунтов и митингов... Поэтому не стоит думать и сейчас, что что-либо может быть. Хотя... аналитики просчитывают вероятности и прощупывают народные настроения. В-третьих. Для самообразования - почитайте вот это. Я в этих событиях принимал участие "изнутри", так сказать. Если кто-то считает, что это невозможно, перечитайте внимательно еще раз... На этом объяснения закончены. Дискутировать и спорить с кем-либо на эту тему не собираюсь.
Действительно, дискутировать не стоит, так как теперь всё стало на свои места. Ставлю 100 к 1, что эту информацию Вы услышали на каком-нибудь телеканале, где постоянно дают слово людям, которые понимают в экономике так же, как «заяц в геометрии» (С). А догадаться об этом было несложно, так как эти люди постоянно сравнивают ситуацию в Украине то с аргентинским кризисом, то с кипрским (который Вы указали), и уж конечно, с кризисом в США в 70-х годах. Но любой хоть немного уважающий себя экономист знает, что сравнивать кризисы нельзя! Совсем нельзя, понимаете? Слишком много факторов, которые к этому кризису приводят, и у каждой страны они свои. Нет в истории одинаковых кризисов в разных временных промежутках. Ничего личного, я нейтрально к Вам отношусь, но в следующий раз, прежде чем пересказывать услышанное неизвестно от кого и полушёпотом намекать на секретные инсайды, просто лишний раз подумайте.
Amat написав:Вот я баксодержатель. И я никак понять не могу - ЗАЧЕМ мне подогревать чей-то спрос... ? Я не спекулянт.. Я не экспортер.. Не продавец валюты на рынке( в любой его форме) Я баксо ДЕРЖАТЕЛЬ. А так как цена 99% товаров так или иначе привязана к у.е., то мне вообще по барабану какой курс гривны, так как все товары все равно оцениваются в у.е. Хоть 8, хоть 80 грн. за 1 у.е. Когда ты в у.е., ты всегда можешь купить нужный тебе товар...
Ну я сейчас объясню зачем, и станет понятно Был какой-то любитель бакса, слушающий загонял и регулярно скупающий бакс. Получал доход по $2 000 (в гривнах) в месяц и покупал на них бакс по 29, 28, 27 и т.д., а курс все падал и падал, а он все слушал загонял, уверяющих что "вот-вот взлетиииим!" и покупал, и покупал. И вот он наконец решил просчитать свою "выгодность" от покупки бакса и вышло, что средневзвешенный курс покупки у него 26 ну и есть у него $20 000 (что по курсу 27 будет 540 000). Потом он посчитал, что если бы вместо покупки бакса он отнес это на депо, у него был бы сейчас доход 572 000. И вот, с одной стороны он имеет все столько же баксов, сколько и получал и может купить товаров и услуг на те же $20 000 (или 540к грн по курсу 27), а с другой стороны давит жаба, что если бы он пошел по пути депо, у него была бы сейчас покупательная способность 572к грн. Поэтому он и искренне хочет, чтобы курс рос и его $20 000 стали бы выгоднее, чем другой вариант, которым он не пошел. Теперь понимаете почему баксодержатели генерируют бредовые сказки-пугалки в надежде навести панику на оленей, чтобы те побежали за баксом и подняли курс?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
proftpd66 написав:спасибо за ответ. Я имел ввиду более стратегический вопрос на 5-9 лет.
Мы скатываемся в совсем уж суровый оффтоп, но я продолжу, т.к. тут принцип с валютным рынком общий. Нет никакого смысла пытаться проецировать текущую ситуацию на долгосрочную перспективу. Если сегодня курс пошел вверх, это не значит, что он теперь будет идти вверх всегда. Если сегодня нефть дешевая, это не значит, что она останется дешевой всегда. За 5-9 лет цены могут взлететь, упасть и снова взлететь.
proftpd66 написав:В США говорят что из-за большого спроса, спрос на грузовики вырос, так как не успеваю довозить. Этот "кризис" наоборот ускорит товарооборот продуктов питания.
У меня другие сведения. Американские грузоперевозки вошли в общий кризис прямо из локального кризиса перепроизводства. Машины в избытке. Был небольшой всплеска спроса по отдельным категориям грузов, при котором цены точечно приподнялись, но он уже прошел. Работы у перевозчиков очень мало. Узким местом при ажиотажном спросе на некоторые грузы товаров, насколько мне известно, стала перевалка. Не оказалось достаточно мощностей, чтобы имеющиеся грузовики загружать.
Вопрос энергетического баланса при дальнейшем развитии аферы с электромобилями на валютной ветке совсем уж не в тему. Можем разбавить этим оффтопом политическую панику в выходные
Moneta написав:а как иначе назвать? НБУ первые 2 недели сжигал резервы, отоваривая спекулянтов по 24-25-26, потом выкупил у Нафтогаза по 28, и продал нерезам по 27.
вопрос за какую команду играют в НБУ? неужели Нафтогаз сам не мог продать спекулянтам, но по 28?
Ответы просты и очевидны. НБУ выполняет свою прямую функцию по сглаживанию колебаний. Курс сильно вырос за день - продаем, кура сильно упал за день - покупаем. Единственное, где здесь НБУ мог реально кому-то помочь - это Нафтогаз, выкупив у него валюту по хорошему курсу. Все остальное - следствие действий игроков рынка и не имеет никакого отношения к НБУ. Именно из-за оленей-паникеров олигархи смогли загнать курс до 28 и хорошо заработать. Если бы олени не повелись, НБУ накормил бы спекулянтов по 25-26 и дальше вернулись бы на уровни 24-25. Ну а так НБУ накормил спекулянтов по разным курсам вплоть до 28+, но итог тот же - загон закончен, идем назад, НБУ откупаеться и подсчитывает сколько прибыли он поимел на этом загоне от олигархов.
еще раз спрашиваю, почему Нафтогаз не мог сам продать нерезам? зачем в в этой цепочке регулятор, напичканый инсайдерами?
Потому что нерезы же не дураки чтобы покупать кучу бакса по загонному курсу. Они не были готовы выкупать столько, сколько продавал Нафтогаз, поэтому НБУ вышел сглаживать колебания и выкупил все сам. Нерезы видели как олигархи рисовали рост по курсу, гоняя единичные сделки между своими контрагентами, и не выкупали много по завышенному курсу. И сейчас они выкупают понемногу, потому что понимают, что курс все еще прилично выше реального и тренд и дальше вниз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
"ДТЕК" Ахметова з 20 квітня зупиняє шахти "Павлоградвугілля" з 30 тисячами працівників
Група "ДТЕК" олігарха Рината Ахметова, з 20 квітня виводить найбільше вугледобувне підприємство країни "Павлоградвугілля" у простій.
Про це повідомив генеральний директор "ДТЕК" Максим Тимченко в ході онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"У ситуації, що склалася сьогодні на ринку електроенергії - тотальних неплатежів, відсутньої можливості заплатити за перевезення вугілля і покупку матеріалів - ми заявляємо про зупинку найбільшого вугільного об'єднання країни "Павлоградвугілля".
З 20 квітня об'єднання виходить у простій, аби виплатити зарплату", - сказав він.
За його словами, "ДТЕК" змушений вдатися до такого кроку, щоб заощадити гроші на логістиці та інших витратах для забезпечення виплати хоча б частини заробітної плати працівникам підприємства.
Тимченко зазначив, що загальні надходження всієї компанії "ДТЕК Енерго" в квітні очікуються в обсязі 1,6 млрд грн, тоді як витратна частина роботи "Павлоградвугілля" становить 2,9 млрд грн.
Amat написав:Вот я баксодержатель. И я никак понять не могу - ЗАЧЕМ мне подогревать чей-то спрос... ? Я не спекулянт.. Я не экспортер.. Не продавец валюты на рынке( в любой его форме) Я баксо ДЕРЖАТЕЛЬ. А так как цена 99% товаров так или иначе привязана к у.е., то мне вообще по барабану какой курс гривны, так как все товары все равно оцениваются в у.е. Хоть 8, хоть 80 грн. за 1 у.е. Когда ты в у.е., ты всегда можешь купить нужный тебе товар...
Ну я сейчас объясню зачем, и станет понятно Был какой-то любитель бакса, слушающий загонял и регулярно скупающий бакс. Получал доход по $2 000 (в гривнах) в месяц и покупал на них бакс по 29, 28, 27 и т.д., а курс все падал и падал, а он все слушал загонял, уверяющих что "вот-вот взлетиииим!" и покупал, и покупал. И вот он наконец решил просчитать свою "выгодность" от покупки бакса и вышло, что средневзвешенный курс покупки у него 26 ну и есть у него $20 000 (что по курсу 27 будет 540 000). Потом он посчитал, что если бы вместо покупки бакса он отнес это на депо, у него был бы сейчас доход 572 000. И вот, с одной стороны он имеет все столько же баксов, сколько и получал и может купить товаров и услуг на те же $20 000 (или 540к грн по курсу 27), а с другой стороны давит жаба, что если бы он пошел по пути депо, у него была бы сейчас покупательная способность 572к грн. Поэтому он и искренне хочет, чтобы курс рос и его $20 000 стали бы выгоднее, чем другой вариант, которым он не пошел. Теперь понимаете почему баксодержатели генерируют бредовые сказки-пугалки в надежде навести панику на оленей, чтобы те побежали за баксом и подняли курс?
Із 4,5 тисяч співробітників аеропорту "Бориспіль" 4 тисячі перебувають у стані вимушеного простою, тобто отримують дві третини від базового окладу.
Про це в інтерв'ю ЕП розповів гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.
"Ми перевели роботу на такий режим, щоб забезпечувати працездатність і аеропорту, і військових.
Забезпечуємо цілодобову роботу аварійно-рятувальної команди, яка необхідна за технологічними нормами. Активно працює вантажний термінал", - сказав Рябікін.
За його словами, аеропорт зараз працює в збиток, який становить сотні мільйонів гривень на місяць.
"При цьому нікуди не поділися постійні витрати: охорона, утримання території. Це призводить до того, що ми працюємо в збиток. Розмір цих збитків становить сотні мільйонів гривень на місяць, і перспектива поки що залишається неясною.
З прес-релізів і аналітичних матеріалів, які ми бачимо по світу, ця ситуація надовго. Думаю, що на реанімацію галузі до тих обсягів, які були на кінець минулого року, буде потрібно від двох до трьох років", - додав Рябікін.