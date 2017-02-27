jump написав:Із 4,5 тисяч співробітників аеропорту "Бориспіль" 4 тисячі перебувають у стані вимушеного простою, тобто отримують дві третини від базового окладу.
Про це в інтерв'ю ЕП розповів гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.
"Ми перевели роботу на такий режим, щоб забезпечувати працездатність і аеропорту, і військових.
Забезпечуємо цілодобову роботу аварійно-рятувальної команди, яка необхідна за технологічними нормами. Активно працює вантажний термінал", - сказав Рябікін.
За його словами, аеропорт зараз працює в збиток, який становить сотні мільйонів гривень на місяць.
"При цьому нікуди не поділися постійні витрати: охорона, утримання території. Це призводить до того, що ми працюємо в збиток. Розмір цих збитків становить сотні мільйонів гривень на місяць, і перспектива поки що залишається неясною.
З прес-релізів і аналітичних матеріалів, які ми бачимо по світу, ця ситуація надовго. Думаю, що на реанімацію галузі до тих обсягів, які були на кінець минулого року, буде потрібно від двох до трьох років", - додав Рябікін.
The first people to lose their jobs worked at restaurants, malls, hotels and other places that closed to contain the coronavirus pandemic. Higher skilled work, which often didn’t require personal contact, seemed more secure.
That’s not how it’s turning out.
A second wave of job loss is hitting those who thought they were safe. Businesses that set up employees to work from home are laying them off as sales plummet.
The consensus of 57 economists surveyed this month by The Wall Street Journal is that 14.4 million jobs will be lost in the coming months, and the unemployment rate will rise to a record 13% in June, from a 50-year low of 3.5% in February. Already nearly 17 million Americans have sought unemployment benefits in the past three weeks, dwarfing any period of mass layoffs recorded since World War II.
The biggest wild card in the jobs outlook is how long it will take for jobs to bounce back, which depends heavily on how long the pandemic and social distancing measures last. The consensus among the economists surveyed by the Journal is for employment to return to its February 2020 level in 27 months, but views varied widely.
Economist Amy Crews Cutts, of AC Cutts & Associates LLC, expects the labor market to take 5½ years to fully bounce back. The sheer scale of job cuts so far, even if they don’t worsen further, are “an extraordinary number of jobs to reverse and put back into the economy,” she said.
Это из сегодняшнего wsj.
Все очень мрачно. Это штаты. Очевидно, что у нас лучше не будет. С соответствующим влиянием на курс.
Востаннє редагувалось adeges в Вів 14 кві, 2020 18:11, всього редагувалось 2 разів.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
SherLock написав:Действительно, дискутировать не стоит, так как теперь всё стало на свои места. Ставлю 100 к 1, что эту информацию Вы услышали на каком-нибудь телеканале, где постоянно дают слово людям, которые понимают в экономике так же, как «заяц в геометрии» (С). А догадаться об этом было несложно, так как эти люди постоянно сравнивают ситуацию в Украине то с аргентинским кризисом, то с кипрским (который Вы указали), и уж конечно, с кризисом в США в 70-х годах. Но любой хоть немного уважающий себя экономист знает, что сравнивать кризисы нельзя! Совсем нельзя, понимаете? Слишком много факторов, которые к этому кризису приводят, и у каждой страны они свои. Нет в истории одинаковых кризисов в разных временных промежутках. Ничего личного, я нейтрально к Вам отношусь, но в следующий раз, прежде чем пересказывать услышанное неизвестно от кого и полушёпотом намекать на секретные инсайды, просто лишний раз подумайте.
Улыбнуло Хорошая шутка после тяжелого трудового дня, жгите дальше. Вы, наверно, экономист-теоретик, если считаете, что все узнают "инсайды" из телеканалов. Наверно, я данные с межбанка тоже с телевизора беру, скажите, по какому каналу показывают. Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать Спасибо за подсказку.
jump написав:Із 4,5 тисяч співробітників аеропорту "Бориспіль" 4 тисячі перебувають у стані вимушеного простою, тобто отримують дві третини від базового окладу.
Про це в інтерв'ю ЕП розповів гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.
"Ми перевели роботу на такий режим, щоб забезпечувати працездатність і аеропорту, і військових.
Забезпечуємо цілодобову роботу аварійно-рятувальної команди, яка необхідна за технологічними нормами. Активно працює вантажний термінал", - сказав Рябікін.
За його словами, аеропорт зараз працює в збиток, який становить сотні мільйонів гривень на місяць.
"При цьому нікуди не поділися постійні витрати: охорона, утримання території. Це призводить до того, що ми працюємо в збиток. Розмір цих збитків становить сотні мільйонів гривень на місяць, і перспектива поки що залишається неясною.
З прес-релізів і аналітичних матеріалів, які ми бачимо по світу, ця ситуація надовго. Думаю, що на реанімацію галузі до тих обсягів, які були на кінець минулого року, буде потрібно від двох до трьох років", - додав Рябікін.
The first people to lose their jobs worked at restaurants, malls, hotels and other places that closed to contain the coronavirus pandemic. Higher skilled work, which often didn’t require personal contact, seemed more secure.
That’s not how it’s turning out.
A second wave of job loss is hitting those who thought they were safe. Businesses that set up employees to work from home are laying them off as sales plummet.
The consensus of 57 economists surveyed this month by The Wall Street Journal is that 14.4 million jobs will be lost in the coming months, and the unemployment rate will rise to a record 13% in June, from a 50-year low of 3.5% in February. Already nearly 17 million Americans have sought unemployment benefits in the past three weeks, dwarfing any period of mass layoffs recorded since World War II. The biggest wild card in the jobs outlook is how long it will take for jobs to bounce back, which depends heavily on how long the pandemic and social distancing measures last. The consensus among the economists surveyed by the Journal is for employment to return to its February 2020 level in 27 months, but views varied widely.
Economist Amy Crews Cutts, of AC Cutts & Associates LLC, expects the labor market to take 5½ years to fully bounce back. The sheer scale of job cuts so far, even if they don’t worsen further, are “an extraordinary number of jobs to reverse and put back into the economy,” she said.
Это из сегодняшнего wsj.
Все очень мрачно. Это штаты. Очевидно, что у нас лучше не будет. С соответствующим влиянием на курс.
а может быть как раз наоборот-нас это зацепит минимально
молы, рестораны, отели-у нас там работают временные люди с трудовым стажем 1мес-2года в частных отелях штат минимальный (50% родственники, семья)
в промышленности и без кризиса дела были не ах, перевозки остановились-перекрыли сообщение между областями (и странами), как все закончится -восстановится в течении-1-2 месяцев
все будет нормально, т.е. как всегда
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.