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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50855086508750885089>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 218
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:30

  Serg-ik написав:
  Alex2006 написав:Сити банк плавно выходит из ОВГЗ

Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021?

Верно мыслите,но по идее,пока жо ещё не окончательно приблизилась,надо темпы выхода ускорять.Тогда вопрос,об кого конвертироваться?Сказки Сити про перспективные овгзэшные реки и гривневые берега вряд ли для настоящих,правильных нерезов,которым совсем не улыбается в такое время да ещё и с деньгами соваться в местную экзотическую дичь.Но напарить кого-то хотят.Как?Вариант только держать курс за счёт резервов НБУ,продаж экспортеров,какие ещё будут и тех местных буратин,включая банки,которые по своей или чужой воле полезут и дальше в гривневые и валютные овгз,ведь нужна валюта.После дефолта Джамахирии 95 квартала по овгз должно останется государство,а деньги выведут.Все большие и умные,сколько успеют.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:36

  prodigy написав:наверно не стоит

наверное не вам решать и думаю большинство не разделяют вашу с шерлоком точку, так как считаю этого форумчанина одним из самых ценных по предоставляемой инфо, хотя прекрасно понимаю вашу ситуацию. сам сидел в 2008 в укрпроме с 10 тогдашними фондами в ауте, но причём здесь Искатель. у меня тоже приличная сумма на депо и при ухудшении сит могу расписать как воно буде. повторюсь, конвертация и гривне депо в облиги затем денежная реформа и получаем самую красивую в новом номинале - не дай бог канечна...
Востаннє редагувалось чик в Вів 14 кві, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:36

  Искатель написав:Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать :) Спасибо за подсказку.


Пане Искатель, пишите, пожалуйста.
Всегда есть % ... "уверенных в своей правоте людей", но молча читающих значительно больше...
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:37

  Искатель написав:
  SherLock написав:Действительно, дискутировать не стоит, так как теперь всё стало на свои места. Ставлю 100 к 1, что эту информацию Вы услышали на каком-нибудь телеканале, где постоянно дают слово людям, которые понимают в экономике так же, как «заяц в геометрии» (С). А догадаться об этом было несложно, так как эти люди постоянно сравнивают ситуацию в Украине то с аргентинским кризисом, то с кипрским (который Вы указали), и уж конечно, с кризисом в США в 70-х годах. Но любой хоть немного уважающий себя экономист знает, что сравнивать кризисы нельзя! Совсем нельзя, понимаете? Слишком много факторов, которые к этому кризису приводят, и у каждой страны они свои. Нет в истории одинаковых кризисов в разных временных промежутках. Ничего личного, я нейтрально к Вам отношусь, но в следующий раз, прежде чем пересказывать услышанное неизвестно от кого и полушёпотом намекать на секретные инсайды, просто лишний раз подумайте.

Улыбнуло :) Хорошая шутка после тяжелого трудового дня, жгите дальше. Вы, наверно, экономист-теоретик, если считаете, что все узнают "инсайды" из телеканалов. Наверно, я данные с межбанка тоже с телевизора беру, скажите, по какому каналу показывают.
Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать :) Спасибо за подсказку.



Здравствуйте .
Вот Вы какой то обидчивый .
.." я подумаю "
Люди высказывают свое мнение .
Вы способны воспринимать или нет ?
Их много и каждый по своему смотрит на жизнь .
Вот Алекс2006 гнусавит о победе гривны .
Другие наоборот .
А Вы тут" я действительно подумаю "... может лучше сказать , дождемся того то и такого и Вы будете извинятся .


Чесс слово , ну не заводись , все и так напряжены ...
холява
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:40

  холява написав:все и так напряжены ...

Расслабляйтесь и получайте удовольствие@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:42

  чик написав:
  prodigy написав:наверно не стоит

наверное не вам решать и думаю большинство не разделяют вашу с шерлоком точку, так как считаю этого форумчанина одним из самых ценных по предоставляемой инфо, хотя прекрасно понимаю вашу ситуацию. сам сидел в 2008 в укрпроме с 10 тогдашними фондами в ауте, но причём здесь Искатель. у меня тоже приличная сумма на депо и при ухудшении сит могу расписать как воно буде. повторюсь, конвертация и гривне депо в облиги затем денежная реформа и получаем самую красивую в новом номинале - не дай бог канечна...

Как бы так с баксом не вышло.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  adeges написав:Это из сегодняшнего wsj.

Все очень мрачно. Это штаты. Очевидно, что у нас лучше не будет. С соответствующим влиянием на курс.

чем больше шкаф, тем громче падает. так что от нас будет небольшой шум при падении
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:43

  Искатель написав:
  SherLock написав:Действительно, дискутировать не стоит, так как теперь всё стало на свои места. Ставлю 100 к 1, что эту информацию Вы услышали на каком-нибудь телеканале, где постоянно дают слово людям, которые понимают в экономике так же, как «заяц в геометрии» (С). А догадаться об этом было несложно, так как эти люди постоянно сравнивают ситуацию в Украине то с аргентинским кризисом, то с кипрским (который Вы указали), и уж конечно, с кризисом в США в 70-х годах. Но любой хоть немного уважающий себя экономист знает, что сравнивать кризисы нельзя! Совсем нельзя, понимаете? Слишком много факторов, которые к этому кризису приводят, и у каждой страны они свои. Нет в истории одинаковых кризисов в разных временных промежутках. Ничего личного, я нейтрально к Вам отношусь, но в следующий раз, прежде чем пересказывать услышанное неизвестно от кого и полушёпотом намекать на секретные инсайды, просто лишний раз подумайте.

Улыбнуло :) Хорошая шутка после тяжелого трудового дня, жгите дальше. Вы, наверно, экономист-теоретик, если считаете, что все узнают "инсайды" из телеканалов. Наверно, я данные с межбанка тоже с телевизора беру, скажите, по какому каналу показывают.
Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать :) Спасибо за подсказку.

Вы правильно думаете, бросайте это дело. Но я Вам предоставлю шикарный шанс поставить меня, недоучку-теоретика, на место. Я Вам предлагаю поспорить на 500 баксов, а если хотите и на 1000, что никакой конвертации валютных депозитов в ближайшее время не будет. Мы с Вами внесём залог, например модератору, а через два или три месяца проверим результат. Ну что, я готов постоять за свои слова, а Вы, уважаемый гуру? Развлечём себя и публику на время карантина или слабо? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:49

  Искатель написав:Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать :) Спасибо за подсказку.


Хочу выразить благодарность за Ваши мысли, которыми Вы щедро делились. Очень мало после ДС осталось на форуме людей владеющих оперативной информацией и инсайдами. Присоединяюсь к просящим остаться и продолжить свое доброе дело, не смотря на токсичных провокаторов.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:50

  SherLock написав: Я Вам предлагаю поспорить на 500 баксов, а если хотите и на 1000, что никакой конвертации валютных депозитов в ближайшее время не будет.


а он утверждал что будет именно конвертация?
у вас походу проблемы с пониманием текста.
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