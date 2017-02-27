Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021?
Верно мыслите,но по идее,пока жо ещё не окончательно приблизилась,надо темпы выхода ускорять.Тогда вопрос,об кого конвертироваться?Сказки Сити про перспективные овгзэшные реки и гривневые берега вряд ли для настоящих,правильных нерезов,которым совсем не улыбается в такое время да ещё и с деньгами соваться в местную экзотическую дичь.Но напарить кого-то хотят.Как?Вариант только держать курс за счёт резервов НБУ,продаж экспортеров,какие ещё будут и тех местных буратин,включая банки,которые по своей или чужой воле полезут и дальше в гривневые и валютные овгз,ведь нужна валюта.После дефолта Джамахирии 95 квартала по овгз должно останется государство,а деньги выведут.Все большие и умные,сколько успеют.
наверное не вам решать и думаю большинство не разделяют вашу с шерлоком точку, так как считаю этого форумчанина одним из самых ценных по предоставляемой инфо, хотя прекрасно понимаю вашу ситуацию. сам сидел в 2008 в укрпроме с 10 тогдашними фондами в ауте, но причём здесь Искатель. у меня тоже приличная сумма на депо и при ухудшении сит могу расписать как воно буде. повторюсь, конвертация и гривне депо в облиги затем денежная реформа и получаем самую красивую в новом номинале - не дай бог канечна...
Востаннє редагувалось чик в Вів 14 кві, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
SherLock написав:Действительно, дискутировать не стоит, так как теперь всё стало на свои места. Ставлю 100 к 1, что эту информацию Вы услышали на каком-нибудь телеканале, где постоянно дают слово людям, которые понимают в экономике так же, как «заяц в геометрии» (С). А догадаться об этом было несложно, так как эти люди постоянно сравнивают ситуацию в Украине то с аргентинским кризисом, то с кипрским (который Вы указали), и уж конечно, с кризисом в США в 70-х годах. Но любой хоть немного уважающий себя экономист знает, что сравнивать кризисы нельзя! Совсем нельзя, понимаете? Слишком много факторов, которые к этому кризису приводят, и у каждой страны они свои. Нет в истории одинаковых кризисов в разных временных промежутках. Ничего личного, я нейтрально к Вам отношусь, но в следующий раз, прежде чем пересказывать услышанное неизвестно от кого и полушёпотом намекать на секретные инсайды, просто лишний раз подумайте.
Улыбнуло Хорошая шутка после тяжелого трудового дня, жгите дальше. Вы, наверно, экономист-теоретик, если считаете, что все узнают "инсайды" из телеканалов. Наверно, я данные с межбанка тоже с телевизора беру, скажите, по какому каналу показывают. Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать Спасибо за подсказку.
Здравствуйте . Вот Вы какой то обидчивый . .." я подумаю " Люди высказывают свое мнение . Вы способны воспринимать или нет ? Их много и каждый по своему смотрит на жизнь . Вот Алекс2006 гнусавит о победе гривны . Другие наоборот . А Вы тут" я действительно подумаю "... может лучше сказать , дождемся того то и такого и Вы будете извинятся .
Чесс слово , ну не заводись , все и так напряжены ...
наверное не вам решать и думаю большинство не разделяют вашу с шерлоком точку, так как считаю этого форумчанина одним из самых ценных по предоставляемой инфо, хотя прекрасно понимаю вашу ситуацию. сам сидел в 2008 в укрпроме с 10 тогдашними фондами в ауте, но причём здесь Искатель. у меня тоже приличная сумма на депо и при ухудшении сит могу расписать как воно буде. повторюсь, конвертация и гривне депо в облиги затем денежная реформа и получаем самую красивую в новом номинале - не дай бог канечна...
SherLock написав:Действительно, дискутировать не стоит, так как теперь всё стало на свои места. Ставлю 100 к 1, что эту информацию Вы услышали на каком-нибудь телеканале, где постоянно дают слово людям, которые понимают в экономике так же, как «заяц в геометрии» (С). А догадаться об этом было несложно, так как эти люди постоянно сравнивают ситуацию в Украине то с аргентинским кризисом, то с кипрским (который Вы указали), и уж конечно, с кризисом в США в 70-х годах. Но любой хоть немного уважающий себя экономист знает, что сравнивать кризисы нельзя! Совсем нельзя, понимаете? Слишком много факторов, которые к этому кризису приводят, и у каждой страны они свои. Нет в истории одинаковых кризисов в разных временных промежутках. Ничего личного, я нейтрально к Вам отношусь, но в следующий раз, прежде чем пересказывать услышанное неизвестно от кого и полушёпотом намекать на секретные инсайды, просто лишний раз подумайте.
Улыбнуло Хорошая шутка после тяжелого трудового дня, жгите дальше. Вы, наверно, экономист-теоретик, если считаете, что все узнают "инсайды" из телеканалов. Наверно, я данные с межбанка тоже с телевизора беру, скажите, по какому каналу показывают. Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать Спасибо за подсказку.
Вы правильно думаете, бросайте это дело. Но я Вам предоставлю шикарный шанс поставить меня, недоучку-теоретика, на место. Я Вам предлагаю поспорить на 500 баксов, а если хотите и на 1000, что никакой конвертации валютных депозитов в ближайшее время не будет. Мы с Вами внесём залог, например модератору, а через два или три месяца проверим результат. Ну что, я готов постоять за свои слова, а Вы, уважаемый гуру? Развлечём себя и публику на время карантина или слабо?
Искатель написав:Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать Спасибо за подсказку.
Хочу выразить благодарность за Ваши мысли, которыми Вы щедро делились. Очень мало после ДС осталось на форуме людей владеющих оперативной информацией и инсайдами. Присоединяюсь к просящим остаться и продолжить свое доброе дело, не смотря на токсичных провокаторов.