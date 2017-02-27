proftpd66 написав:спасибо за ответ. Я имел ввиду более стратегический вопрос на 5-9 лет.
Мы скатываемся в совсем уж суровый оффтоп, но я продолжу, т.к. тут принцип с валютным рынком общий. Нет никакого смысла пытаться проецировать текущую ситуацию на долгосрочную перспективу. Если сегодня курс пошел вверх, это не значит, что он теперь будет идти вверх всегда. Если сегодня нефть дешевая, это не значит, что она останется дешевой всегда. За 5-9 лет цены могут взлететь, упасть и снова взлететь.
proftpd66 написав:В США говорят что из-за большого спроса, спрос на грузовики вырос, так как не успеваю довозить. Этот "кризис" наоборот ускорит товарооборот продуктов питания.
У меня другие сведения. Американские грузоперевозки вошли в общий кризис прямо из локального кризиса перепроизводства. Машины в избытке. Был небольшой всплеска спроса по отдельным категориям грузов, при котором цены точечно приподнялись, но он уже прошел. Работы у перевозчиков очень мало. Узким местом при ажиотажном спросе на некоторые грузы товаров, насколько мне известно, стала перевалка. Не оказалось достаточно мощностей, чтобы имеющиеся грузовики загружать.
Вопрос энергетического баланса при дальнейшем развитии аферы с электромобилями на валютной ветке совсем уж не в тему. Можем разбавить этим оффтопом политическую панику в выходные
Мой вопрос связан с дизельным двигателем, потому что платина используется в дизельных двигателях. Вопрос связан с металлами. Если дизельные двигатели НЕ будут производить из-за высокой нефти, то спрос будет на никель и литий - электромобили. А если наоборот, нефть будет почти бесплатная , то значит будет спросит на палладий (в бензиновых двигателях) и платину. Можно в портфеле использовать эти метали...
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Amat написав:3. А если я принял такое решение изначально, то с какого перепуга меня должна давить жаба ? Да, признаю, когда гривна укреплялась мысли о "недополученной прибыли" были... Но стратегически (а 20 куе обычно так и копят), оснований для укрепления самомй красивой, увы, пока никаких.
Здесь вопрос не в укреплении, а в опережении возможной девальвации. Деньги копят не ради баксов, а ради покупательной способности. Т.е. кто купил бакс по 27 будет через год иметь покупательную способность выше гривнедепозитчика лишь в случае, если гривна девальвирует выше 27*1.1 = 29.7. Если курс через год так и будет 27 - они будут иметь на 10% покупательной способности ниже, чем могли бы в случае депо. Поэтому баксодержателям не все равно какой курс, они хотят такой курс, который выведет их падение покупательной способности относительно грн депо хотя бы в ноль, чтобы не было обидно. И для этого они уверяют всех точно так же скупать бакс, чтобы курс рос.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
ОК, никаких обид. Уходить не буду Буду меньше писать. А то меня здесь много. Если что, я сам не хочу никаких конвертаций. У меня валютные депозиты остались в 5 банках и сумма там ... приличная.И забирать до января-февраля. Так что мы все в одной лодке. Прошу прощения за резкость, просто очень тяжело стало работать. Захожу сюда по привычке, как же не хватает ДС... Всем благодарен за теплые слова. Еще раз извините, если что не так.
Искатель написав:ОК, никаких обид. Уходить не буду Буду меньше писать. А то меня здесь много. Если что, я сам не хочу никаких конвертаций. У меня валютные депозиты остались в 5 банках и сумма там ... приличная.И забирать до января-февраля. Так что мы все в одной лодке. Прошу прощения за резкость, просто очень тяжело стало работать. Захожу сюда по привычке, как же не хватает ДС... Всем благодарен за теплые слова. Еще раз извините, если что не так.
вот это по-мужски... мы все вам рады, просто не надо пугать "уходом в монастырь"(женский?)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
SherLock написав:Действительно, дискутировать не стоит, так как теперь всё стало на свои места. Ставлю 100 к 1, что эту информацию Вы услышали на каком-нибудь телеканале, где постоянно дают слово людям, которые понимают в экономике так же, как «заяц в геометрии» (С). А догадаться об этом было несложно, так как эти люди постоянно сравнивают ситуацию в Украине то с аргентинским кризисом, то с кипрским (который Вы указали), и уж конечно, с кризисом в США в 70-х годах. Но любой хоть немного уважающий себя экономист знает, что сравнивать кризисы нельзя! Совсем нельзя, понимаете? Слишком много факторов, которые к этому кризису приводят, и у каждой страны они свои. Нет в истории одинаковых кризисов в разных временных промежутках. Ничего личного, я нейтрально к Вам отношусь, но в следующий раз, прежде чем пересказывать услышанное неизвестно от кого и полушёпотом намекать на секретные инсайды, просто лишний раз подумайте.
Улыбнуло Хорошая шутка после тяжелого трудового дня, жгите дальше. Вы, наверно, экономист-теоретик, если считаете, что все узнают "инсайды" из телеканалов. Наверно, я данные с межбанка тоже с телевизора беру, скажите, по какому каналу показывают. Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать Спасибо за подсказку.
Не обращайте внимание - вы один из ОЧЕНЬ немногих здесь полезных людей! Оставайтесь
Amat написав:3. А если я принял такое решение изначально, то с какого перепуга меня должна давить жаба ? Да, признаю, когда гривна укреплялась мысли о "недополученной прибыли" были... Но стратегически (а 20 куе обычно так и копят), оснований для укрепления самомй красивой, увы, пока никаких.
Здесь вопрос не в укреплении, а в опережении возможной девальвации. Деньги копят не ради баксов, а ради покупательной способности. Т.е. кто купил бакс по 27 будет через год иметь покупательную способность выше гривнедепозитчика лишь в случае, если гривна девальвирует выше 27*1.1 = 29.7. Если курс через год так и будет 27 - они будут иметь на 10% покупательной способности ниже, чем могли бы в случае депо. Поэтому баксодержателям не все равно какой курс, они хотят такой курс, который выведет их падение покупательной способности относительно грн депо хотя бы в ноль, чтобы не было обидно. И для этого они уверяют всех точно так же скупать бакс, чтобы курс рос.
я так понимаю что гривнедепозитчики при курсе 8 и депозитах с 2013го уже сумели выйти в ноль и догнать баксодержателей-матрасников? или вы начали гривнедепозитами заниматься с курса 24 и теперь у вас красивая кривая доходности?
prodigy После смерти ДС этот форум сильно просел... Раньше, лет 10-12 назад, это было больше похоже на общение единомышленников, люди делившиеся познаниями действительно помогали, как минимум сохранить, а иногда и приумножить. Стоит признать, и времена тогда были другие. А теперь это, ИМХО, на 90% полемика среди неувядающего спора о пользе гривнедепо и вреде доллара (читать наоборот тоже самое). Это наверное нормально, каждый кулик хвалит свое болото, но большинство здесь теперь просто самоутверждаются, пытаясь доказать оппоненту состятельность своей теории и правильность инвестиций А вот ценной информации все меньше, увы. Как по мне, Искатель среди тех немногих, кто ее дает. Каждый имеет право верить или не верить тем инсайдам, на которые он полагается, и ему как форумчанину в целом.
Востаннє редагувалось obagulya в Вів 14 кві, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Amat написав:3. А если я принял такое решение изначально, то с какого перепуга меня должна давить жаба ? Да, признаю, когда гривна укреплялась мысли о "недополученной прибыли" были... Но стратегически (а 20 куе обычно так и копят), оснований для укрепления самомй красивой, увы, пока никаких.
Здесь вопрос не в укреплении, а в опережении возможной девальвации. Деньги копят не ради баксов, а ради покупательной способности. Т.е. кто купил бакс по 27 будет через год иметь покупательную способность выше гривнедепозитчика лишь в случае, если гривна девальвирует выше 27*1.1 = 29.7. Если курс через год так и будет 27 - они будут иметь на 10% покупательной способности ниже, чем могли бы в случае депо. Поэтому баксодержателям не все равно какой курс, они хотят такой курс, который выведет их падение покупательной способности относительно грн депо хотя бы в ноль, чтобы не было обидно. И для этого они уверяют всех точно так же скупать бакс, чтобы курс рос.
Да ну ё-маё.. 1. В реалиях Украины курс расти или падать может только у ГРИВНЫ. 2. Покупательная способность денег меряется в "ТВЕРДОЙ" валюте. 3. Деньги КОПЯТ длительный период - ГОД это ни о чем. Попробуйте померять покупательную способность разных валют (ВКЛЮЧАЯ ГРИВНУ) хотя бы в 5-летней песпективе, а лучше в 10-летней. Тогда может и поймете о чем я вам говорю. 4. Вы определенно путаете 1) оценку "недополученной прибыли" от укрепления гривны\2) способы пассивного увелечения дохода (депозиты в уе или грн)\3) покупательную способность на МОМЕНТ покупки ( а не на момент сравнения курса грн\уе).
Посмотрим, что вы скажете про курс гривны через год. А что вы скажете через 2 ? А через 3 ? Мыслите масштабно, блин.
За всю независимость Украины гривна укреплялалсь аж целый ОДИН ГОД, прошлый. И то только после 5 лет реальных попыток реформировать страну. Чего от нынешней власти я точно не жду.