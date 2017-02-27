RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5086508750885089>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 218
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:50

  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:спасибо за ответ. Я имел ввиду более стратегический вопрос на 5-9 лет.

Мы скатываемся в совсем уж суровый оффтоп, но я продолжу, т.к. тут принцип с валютным рынком общий.
Нет никакого смысла пытаться проецировать текущую ситуацию на долгосрочную перспективу. Если сегодня курс пошел вверх, это не значит, что он теперь будет идти вверх всегда. Если сегодня нефть дешевая, это не значит, что она останется дешевой всегда. За 5-9 лет цены могут взлететь, упасть и снова взлететь.
  proftpd66 написав:В США говорят что из-за большого спроса, спрос на грузовики вырос, так как не успеваю довозить. Этот "кризис" наоборот ускорит товарооборот продуктов питания.

У меня другие сведения.
Американские грузоперевозки вошли в общий кризис прямо из локального кризиса перепроизводства. Машины в избытке. Был небольшой всплеска спроса по отдельным категориям грузов, при котором цены точечно приподнялись, но он уже прошел. Работы у перевозчиков очень мало.
Узким местом при ажиотажном спросе на некоторые грузы товаров, насколько мне известно, стала перевалка. Не оказалось достаточно мощностей, чтобы имеющиеся грузовики загружать.

Вопрос энергетического баланса при дальнейшем развитии аферы с электромобилями на валютной ветке совсем уж не в тему. Можем разбавить этим оффтопом политическую панику в выходные :)


Мой вопрос связан с дизельным двигателем, потому что платина используется в дизельных двигателях. Вопрос связан с металлами.
Если дизельные двигатели НЕ будут производить из-за высокой нефти, то спрос будет на никель и литий - электромобили. А если наоборот, нефть будет почти бесплатная , то значит будет спросит на палладий (в бензиновых двигателях) и платину. Можно в портфеле использовать эти метали... :roll:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 22.12.16
Подякував: 176 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:51

  Amat написав:3. А если я принял такое решение изначально, то с какого перепуга меня должна давить жаба ? Да, признаю, когда гривна укреплялась мысли о "недополученной прибыли" были... Но стратегически (а 20 куе обычно так и копят), оснований для укрепления самомй красивой, увы, пока никаких.

Здесь вопрос не в укреплении, а в опережении возможной девальвации. Деньги копят не ради баксов, а ради покупательной способности. Т.е. кто купил бакс по 27 будет через год иметь покупательную способность выше гривнедепозитчика лишь в случае, если гривна девальвирует выше 27*1.1 = 29.7. Если курс через год так и будет 27 - они будут иметь на 10% покупательной способности ниже, чем могли бы в случае депо. Поэтому баксодержателям не все равно какой курс, они хотят такой курс, который выведет их падение покупательной способности относительно грн депо хотя бы в ноль, чтобы не было обидно. И для этого они уверяют всех точно так же скупать бакс, чтобы курс рос.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4303
З нами з: 13.06.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:52

SherLock

Старина , мне обидно , что спор перетекает в скандал .

Бросьте оба свои амбиции .

Мы все от этого выиграем .
холява
2
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 2317 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:01

ОК, никаких обид. Уходить не буду :) Буду меньше писать. А то меня здесь много.
Если что, я сам не хочу никаких конвертаций. У меня валютные депозиты остались в 5 банках и сумма там ... приличная.И забирать до января-февраля. Так что мы все в одной лодке.
Прошу прощения за резкость, просто очень тяжело стало работать. Захожу сюда по привычке, как же не хватает ДС...
Всем благодарен за теплые слова. Еще раз извините, если что не так.
Искатель
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 22.02.16
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:05

  Искатель написав:ОК, никаких обид. Уходить не буду :) Буду меньше писать. А то меня здесь много.
Если что, я сам не хочу никаких конвертаций. У меня валютные депозиты остались в 5 банках и сумма там ... приличная.И забирать до января-февраля. Так что мы все в одной лодке.
Прошу прощения за резкость, просто очень тяжело стало работать. Захожу сюда по привычке, как же не хватает ДС...
Всем благодарен за теплые слова. Еще раз извините, если что не так.


вот это по-мужски...
мы все вам рады, просто не надо пугать "уходом в монастырь"(женский?)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5949
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2509 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:06

  Искатель написав:
  SherLock написав:Действительно, дискутировать не стоит, так как теперь всё стало на свои места. Ставлю 100 к 1, что эту информацию Вы услышали на каком-нибудь телеканале, где постоянно дают слово людям, которые понимают в экономике так же, как «заяц в геометрии» (С). А догадаться об этом было несложно, так как эти люди постоянно сравнивают ситуацию в Украине то с аргентинским кризисом, то с кипрским (который Вы указали), и уж конечно, с кризисом в США в 70-х годах. Но любой хоть немного уважающий себя экономист знает, что сравнивать кризисы нельзя! Совсем нельзя, понимаете? Слишком много факторов, которые к этому кризису приводят, и у каждой страны они свои. Нет в истории одинаковых кризисов в разных временных промежутках. Ничего личного, я нейтрально к Вам отношусь, но в следующий раз, прежде чем пересказывать услышанное неизвестно от кого и полушёпотом намекать на секретные инсайды, просто лишний раз подумайте.

Улыбнуло :) Хорошая шутка после тяжелого трудового дня, жгите дальше. Вы, наверно, экономист-теоретик, если считаете, что все узнают "инсайды" из телеканалов. Наверно, я данные с межбанка тоже с телевизора беру, скажите, по какому каналу показывают.
Ладно, ничего личного, я действительно подумаю, стоит ли здесь писать :) Спасибо за подсказку.

Не обращайте внимание - вы один из ОЧЕНЬ немногих здесь полезных людей! Оставайтесь :)
SAndriy1
 
Повідомлень: 461
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:07

  Alex2006 написав:
  Amat написав:3. А если я принял такое решение изначально, то с какого перепуга меня должна давить жаба ? Да, признаю, когда гривна укреплялась мысли о "недополученной прибыли" были... Но стратегически (а 20 куе обычно так и копят), оснований для укрепления самомй красивой, увы, пока никаких.

Здесь вопрос не в укреплении, а в опережении возможной девальвации. Деньги копят не ради баксов, а ради покупательной способности. Т.е. кто купил бакс по 27 будет через год иметь покупательную способность выше гривнедепозитчика лишь в случае, если гривна девальвирует выше 27*1.1 = 29.7. Если курс через год так и будет 27 - они будут иметь на 10% покупательной способности ниже, чем могли бы в случае депо. Поэтому баксодержателям не все равно какой курс, они хотят такой курс, который выведет их падение покупательной способности относительно грн депо хотя бы в ноль, чтобы не было обидно. И для этого они уверяют всех точно так же скупать бакс, чтобы курс рос.


я так понимаю что гривнедепозитчики при курсе 8 и депозитах с 2013го уже сумели выйти в ноль и догнать баксодержателей-матрасников? или вы начали гривнедепозитами заниматься с курса 24 и теперь у вас красивая кривая доходности?
DmitryZP
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:12

prodigy После смерти ДС этот форум сильно просел... Раньше, лет 10-12 назад, это было больше похоже на общение единомышленников, люди делившиеся познаниями действительно помогали, как минимум сохранить, а иногда и приумножить. Стоит признать, и времена тогда были другие. А теперь это, ИМХО, на 90% полемика среди неувядающего спора о пользе гривнедепо и вреде доллара (читать наоборот тоже самое). Это наверное нормально, каждый кулик хвалит свое болото, но большинство здесь теперь просто самоутверждаются, пытаясь доказать оппоненту состятельность своей теории и правильность инвестиций :( А вот ценной информации все меньше, увы. Как по мне, Искатель среди тех немногих, кто ее дает. Каждый имеет право верить или не верить тем инсайдам, на которые он полагается, и ему как форумчанину в целом.
Востаннє редагувалось obagulya в Вів 14 кві, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
obagulya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.04.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:12

  Alex2006 написав:
  Amat написав:3. А если я принял такое решение изначально, то с какого перепуга меня должна давить жаба ? Да, признаю, когда гривна укреплялась мысли о "недополученной прибыли" были... Но стратегически (а 20 куе обычно так и копят), оснований для укрепления самомй красивой, увы, пока никаких.

Здесь вопрос не в укреплении, а в опережении возможной девальвации. Деньги копят не ради баксов, а ради покупательной способности. Т.е. кто купил бакс по 27 будет через год иметь покупательную способность выше гривнедепозитчика лишь в случае, если гривна девальвирует выше 27*1.1 = 29.7. Если курс через год так и будет 27 - они будут иметь на 10% покупательной способности ниже, чем могли бы в случае депо. Поэтому баксодержателям не все равно какой курс, они хотят такой курс, который выведет их падение покупательной способности относительно грн депо хотя бы в ноль, чтобы не было обидно. И для этого они уверяют всех точно так же скупать бакс, чтобы курс рос.


Да ну ё-маё..
1. В реалиях Украины курс расти или падать может только у ГРИВНЫ.
2. Покупательная способность денег меряется в "ТВЕРДОЙ" валюте.
3. Деньги КОПЯТ длительный период - ГОД это ни о чем. Попробуйте померять покупательную способность разных валют (ВКЛЮЧАЯ ГРИВНУ) хотя бы в 5-летней песпективе, а лучше в 10-летней. Тогда может и поймете о чем я вам говорю.
4. Вы определенно путаете 1) оценку "недополученной прибыли" от укрепления гривны\2) способы пассивного увелечения дохода (депозиты в уе или грн)\3) покупательную способность на МОМЕНТ покупки ( а не на момент сравнения курса грн\уе).

Посмотрим, что вы скажете про курс гривны через год.
А что вы скажете через 2 ?
А через 3 ?
Мыслите масштабно, блин.

За всю независимость Украины гривна укреплялалсь аж целый ОДИН ГОД, прошлый.
И то только после 5 лет реальных попыток реформировать страну.
Чего от нынешней власти я точно не жду.
Amat
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 21.12.11
Подякував: 59 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:За всю независимость Украины гривна укреплялалсь аж целый ОДИН ГОД, прошлый.

это неправда
было падение курса году эдак в 2000-2001 до 6.50, потом было 5.45 с укреплением до стабильных 5.05 и даже 4.50 на межбанке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10643
З нами з: 10.06.11
Подякував: 182 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5086508750885089>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1750, 1751, 1752
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17517 2206496
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 19:57
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1542136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81563
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.