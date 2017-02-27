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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5086508750885089

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 218
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:26

  Искатель написав:ОК, никаких обид. Уходить не буду :) Буду меньше писать. А то меня здесь много.
Если что, я сам не хочу никаких конвертаций. У меня валютные депозиты остались в 5 банках и сумма там ... приличная.И забирать до января-февраля. Так что мы все в одной лодке.
Прошу прощения за резкость, просто очень тяжело стало работать. Захожу сюда по привычке, как же не хватает ДС...
Всем благодарен за теплые слова. Еще раз извините, если что не так.



ДС точно не хватает , помните его фразу -" Я сейчас всех помирю " ?
И умных мыслей тоже не хватает , так что Вы -ЭТО , больше пишите!
холява
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:28

Искатель +1
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:29

[quote="4937330:Grand Touring"][b]Искатель[/b] +1[/quote]

Много ++
Вместе найдём))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:43

Помимо депозитов и валют, есть еще одна беда не менее страшная. Как по мне потребление через чур низко упало. Говорю за провинцию. Дай бог не будет банкротств производителей питания.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:49

  Искатель написав:ОК, никаких обид. Уходить не буду :) Буду меньше писать. А то меня здесь много.
Если что, я сам не хочу никаких конвертаций. У меня валютные депозиты остались в 5 банках и сумма там ... приличная.И забирать до января-февраля. Так что мы все в одной лодке.
Прошу прощения за резкость, просто очень тяжело стало работать. Захожу сюда по привычке, как же не хватает ДС...
Всем благодарен за теплые слова. Еще раз извините, если что не так.

Це таке, ви ж не ображаєтесь в онлайні на дідуся, який вас в чомусь докоряє.
Ображатися це не емоція, а комплекс,потрібно думати і жити, як цілковита особистість.
А що до тої інформації, яку ви оголосили, можу тільки підтвердити, дійсно так і є, але поки що до кінця не вирішили, хоча з своєї ж картки до кінця Карантину я свох долари забрати не можу.
Думай те!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:50

  Игорь написав:
Аналитики банка Citi увидели позитив для украинских гособлигаций на фоне прогресса в переговорах с МВФ

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/citi-porekomendoval-investoram-pokupat-ukrainskie-bondy

ФРС, ЄЦБ і інші менші центробанки, які можуть друкувати ВКВ емітують велику кількість додаткових коштів для, покриття дефіциту РЕАЛЬНИХ ГРОШЕй, який виник через сповільнення обороту коштів і зупинки у виробництві і продажі товарів (включаючи обслуговування різного рівня позик у банківській системі) та покритті додаткових витрат у зв’язку з епідемією. Але, крім того, ці додаткові кошти вкладаються в різні цінні папери для ЗПОВІЛЬНЕННЯ здуття бульбашок. Адже величезна частка «втрат» бізнесу у світі пов’язана з надто швидким падінням цін на сировини, акції і інші менш зрозумілі і більш «фіктивні» фінансові інструменти.

А коли запуститься економіка, обіг грошей пришвидшиться і вийде на звичний рівень, відновиться попит на сировини, включаючи певне покращення попиту на нафту-газ, бульбашки почнуть надуватися назад. І ці емітовані гроші стануть лишніми. Вони зможуть занадто швидко перегріти економіки для підтримки яких вони «друкувалися» і спричинити нову кризу. Знищити, скажімо так, їх не можливо. Адже деномінація зачепить власників живих-паперових грошей, а це середній клас, який буде цьому дуже не радий. Плюс деномінація долара чи євро – це крах фінансової системи. Для США це взагалі рівне смерті. Тому, вся ця додаткова маса буде змушена виходити за межі своїх економік, щоб знайти менш болісне забезпечення. Це й приведе до чергового підвищення вартості сировин (можливо не всіх), сировинних валют, включаючи і валюти країн, що розвиваються. Не мало, в такому разі, перепаде і різним «цінним паперам» цих маргіналів, включаючи боргові облігації і наші ОВДП також.

Все тільки залежить від того на скільки затягнеться пауза.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:58

  heineken написав:Преса пише про значне зниження експорту металобрухту з України в першому кварталі.
https://www.ukrrudprom.ua/news/Eksport_ ... na_95.html
Чи є форумчани,обізнані в справах по реальному відвантаженню українського прокату ( металлу) в портах Маріуполь,Бердянськ та Одеса? Пішли чутки про затик .
Якщо так,то єкспортна виручка металургів має знизитися в рази.

Тоесть, чем больше экспортируем брухта ,= тем больше єкспортирует проката?
Vadim V
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  #<1 ... 5086508750885089
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