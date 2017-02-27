Додано: Вів 14 кві, 2020 19:50

Игорь написав: Аналитики банка Citi увидели позитив для украинских гособлигаций на фоне прогресса в переговорах с МВФ

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/citi-porekomendoval-investoram-pokupat-ukrainskie-bondy

ФРС, ЄЦБ і інші менші центробанки, які можуть друкувати ВКВ емітують велику кількість додаткових коштів для, покриття дефіциту РЕАЛЬНИХ ГРОШЕй, який виник через сповільнення обороту коштів і зупинки у виробництві і продажі товарів (включаючи обслуговування різного рівня позик у банківській системі) та покритті додаткових витрат у зв’язку з епідемією. Але, крім того, ці додаткові кошти вкладаються в різні цінні папери для ЗПОВІЛЬНЕННЯ здуття бульбашок. Адже величезна частка «втрат» бізнесу у світі пов’язана з надто швидким падінням цін на сировини, акції і інші менш зрозумілі і більш «фіктивні» фінансові інструменти.А коли запуститься економіка, обіг грошей пришвидшиться і вийде на звичний рівень, відновиться попит на сировини, включаючи певне покращення попиту на нафту-газ, бульбашки почнуть надуватися назад. І ці емітовані гроші стануть лишніми. Вони зможуть занадто швидко перегріти економіки для підтримки яких вони «друкувалися» і спричинити нову кризу. Знищити, скажімо так, їх не можливо. Адже деномінація зачепить власників живих-паперових грошей, а це середній клас, який буде цьому дуже не радий. Плюс деномінація долара чи євро – це крах фінансової системи. Для США це взагалі рівне смерті. Тому, вся ця додаткова маса буде змушена виходити за межі своїх економік, щоб знайти менш болісне забезпечення. Це й приведе до чергового підвищення вартості сировин (можливо не всіх), сировинних валют, включаючи і валюти країн, що розвиваються. Не мало, в такому разі, перепаде і різним «цінним паперам» цих маргіналів, включаючи боргові облігації і наші ОВДП також.Все тільки залежить від того на скільки затягнеться пауза.