То продовжувалось суттєво менше року і не було трендом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:12
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
полчаса назад плюсы крутили сюжет из Херсонской области.Выбрасывают на свалку испортившиеся ранние тепличные овощи: редис, капусту. Рынок оптовых продаж закрыли, оптовики не могут продать продукцию. Если что-то продают, то за копейки. Денег не получат, на следующий год не за что будет садить. убытки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Амат, Вы же не аматор. были периоды укрепления длинной более года. Смотрите статистику, если не помните
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:33
А в Киевские маркеты на реализацию, РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ?
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:50
Ну він же запитував за купівлю тих 100 гектарів... Якщо він хоче купити, то право переуступки лише землі йому ніхто не продасть за нуль гривень... А якщо купувати все фермерське господарство, то по перше немає резону з площею ріллі в 100 гектарів, якщо це не якесь овочівництво, а по друге - немає резону купувати щоб земля простоювала в надії на ринок землі, бо там прийдеться вже викупляти паї у фізичних осіб! З державними землями там ще складніше, треба мати дуже дружні відносини з головами райдержадміністрацій для заключення і продовження договорів оренди!
За податок вірно - це процент від НГО і в кожному випадку суми різні!
Що буде після зняття мораторію сказати важко, бо парадом керують величезні агрохолдинги і яку вони політику оберуть казати зарано, але те, що вони її оберуть це без сумніву! Також все буде залежати від ситуації з урожаєм цього року і світовими цінами, бо це може різко змінити інтерес до землі тих, хто хоче купити до 100 гектарів землі! Щодо збільшення в три рази оренди в наступному році, то говорити можна, що завгодно! Нині і так в центральних областях України конкуренція за землю на досить високому рівні і умови оренди близькі до максимальних!! І знаю тих, хто був набрав землі, наслухавшись про величезні прибутки і після низького минулорічного урожаю кукурудзи ледве вийшов в нуль, ще один чи пару таких років і буде віддавати назад, втративши всі оті виплачені наперед бонуси за заключення договорів!
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:50
Так а хто ж це все повезе?
Якщо опт закрили - то в кожній теплиці є.... але на цілу вантажну,щоб хоч бензин до Києва відбити - нема...+питання документів
Як маркети будуть продавати ,якщо не мають прихідних ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:04
Какой-бы курс ни был, цены будут пересчитаны по курсу из цен в долларе.
Поэтому, если вы в долларе, то как бы курс ни менялся, вы всёравно останетесь при своих, но и не заработаете ничего. Так какой смысл хотеть чтобы курс рос?
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:09
Сколько люду повытаскивал Искатель из засады
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Разве это скандал? Так, разминка. И потом, Вы же психолог, и прекрасно понимаете, что у любого мужчины в крови достижение превосходства над соперником.
А теперь серьёзно. Я ничего не имею против Искателя. Если он считает нужным давать какие-то цифры – не вопрос, никто не возражает. Хотя, по справедливости, все что он даёт, и даже намного больше, можно получить на доступной всем платной подписке на любом уважаемом финансовом ресурсе. Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями. И эти последствия будут на совести того, кто написал эту ерунду про конвертацию. Это единственная причина, по которой я ввязался с ним в дискуссию. Идеальный инструмент для проверки компетентности собеседника – это его кошелёк. И тут он «включил заднюю». Более того, я сниму все свои претензии к нему если он внятно ответит на вопрос: какие для конвертации предпосылки? В банковской системе хорошая ликвидность. По месяцу, НБУ больше выкупает валюты чем продаёт, и в ближайшее время, покупать валюту на межбанке особо будет некому, а продавцы будут. И в этих условиях правительство обсуждает конвертацию валютных депозитов? Кто-то крепко не дружит с головой.
И финальное: повторю, я нейтрально отношусь к Искателю. Но сегодня, как специалист, он полностью девальвировал в моих глазах. Причин две: ерунда (по-другому сказать не могу) про конвертацию и, как гвоздь программы, сравнение Украины и Кипра. Если ваш собеседник или телевизионный эксперт станет сравнивать кризис в Украине с любым другим кризисом – переключайте канал, перед вами дилетант.
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всё разобрались с бенианной проблемой,будут голосовать за антиколомойский закон по-новому,по абзацам,все 63,сказали управятся за 21 час.
Вот такие пироги малята,Бениан на свалку истории,сынуля послал уже открыто,ну где справедливость,пора ИВК мутить новый Майдан,сделал 2-й,может и третий на опыте протащить,показать мастеркласс фотографам и бездарным актёрам.
п.с. наличка не верит в хорошее,опять приёмы по 27.35 и перекос в сторону покупающих,уже перестал народ верить,даже на карантине пытается сесть в последний вагон,Алекса на них нет,не верят в загоны и оленизм,многого не понимают(((
А сейчас польётся эмиссионное покращення пенсионерам и на борьбу с вирусом отдельно 63 ярда,думаю это встряхнёт наличку,особенно второй пункт- "борьба с вирусом".
Острая фаза прошла и потратили 1.5 ярда,а теперь 63,естественно 90% это наглое откатное бабло,наличка!!!!я желаю тебе держаться хотя бы на отметке 30 до лета.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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