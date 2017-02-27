Додано: Вів 14 кві, 2020 21:21

холява написав: SherLock

Старина , мне обидно , что спор перетекает в скандал .

Бросьте оба свои амбиции .

Мы все от этого выиграем . SherLockСтарина , мне обидно , что спор перетекает в скандал .Бросьте оба свои амбиции .Мы все от этого выиграем .

Разве это скандал? Так, разминка. И потом, Вы же психолог, и прекрасно понимаете, что у любого мужчины в крови достижение превосходства над соперником.А теперь серьёзно. Я ничего не имею против Искателя. Если он считает нужным давать какие-то цифры – не вопрос, никто не возражает. Хотя, по справедливости, все что он даёт, и даже намного больше, можно получить на доступной всем платной подписке на любом уважаемом финансовом ресурсе. Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями. И эти последствия будут на совести того, кто написал эту ерунду про конвертацию. Это единственная причина, по которой я ввязался с ним в дискуссию. Идеальный инструмент для проверки компетентности собеседника – это его кошелёк. И тут он «включил заднюю». Более того, я сниму все свои претензии к нему если он внятно ответит на вопрос: какие для конвертации предпосылки? В банковской системе хорошая ликвидность. По месяцу, НБУ больше выкупает валюты чем продаёт, и в ближайшее время, покупать валюту на межбанке особо будет некому, а продавцы будут. И в этих условиях правительство обсуждает конвертацию валютных депозитов? Кто-то крепко не дружит с головой.И финальное: повторю, я нейтрально отношусь к Искателю. Но сегодня, как специалист, он полностью девальвировал в моих глазах. Причин две: ерунда (по-другому сказать не могу) про конвертацию и, как гвоздь программы, сравнение Украины и Кипра. Если ваш собеседник или телевизионный эксперт станет сравнивать кризис в Украине с любым другим кризисом – переключайте канал, перед вами дилетант.