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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5088508950905091>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 219
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:12

  Serg-ik написав:
  Amat написав:За всю независимость Украины гривна укреплялалсь аж целый ОДИН ГОД, прошлый.

это неправда
было падение курса году эдак в 2000-2001 до 6.50, потом было 5.45 с укреплением до стабильных 5.05 и даже 4.50 на межбанке


То продовжувалось суттєво менше року і не було трендом.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:Как по мне потребление через чур низко упало. Говорю за провинцию. Дай бог не будет банкротств производителей питания.

полчаса назад плюсы крутили сюжет из Херсонской области.Выбрасывают на свалку испортившиеся ранние тепличные овощи: редис, капусту. Рынок оптовых продаж закрыли, оптовики не могут продать продукцию. Если что-то продают, то за копейки. Денег не получат, на следующий год не за что будет садить. убытки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:А в перспективе 5-10 лет гривна пока еще ни разу не укреплялась надолго. За исключением предыдущего года.

Амат, Вы же не аматор. были периоды укрепления длинной более года. Смотрите статистику, если не помните
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:33

  Serg-ik написав:
  Grand Touring написав:Как по мне потребление через чур низко упало. Говорю за провинцию. Дай бог не будет банкротств производителей питания.

полчаса назад плюсы крутили сюжет из Херсонской области.Выбрасывают на свалку испортившиеся ранние тепличные овощи: редис, капусту. Рынок оптовых продаж закрыли, оптовики не могут продать продукцию. Если что-то продают, то за копейки. Денег не получат, на следующий год не за что будет садить. убытки

А в Киевские маркеты на реализацию, РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ?
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:50

  Diego написав:Zebra
по землі: 1га оренди в рік десь $200-250, але рахуйте що будуть підвищувати ледве не в три рази, після відкриття ринку. То роблять для того, щоб ті хто просто купив банк на чорный день трохи призадумались чи правильно вони вчинили... але ті 100га можна перездати в оренду, і в найгіршому випадку бути в 0. Сам же податок порядку 1-3%, але від нормативноі грошової оцінки

Ну він же запитував за купівлю тих 100 гектарів... Якщо він хоче купити, то право переуступки лише землі йому ніхто не продасть за нуль гривень... А якщо купувати все фермерське господарство, то по перше немає резону з площею ріллі в 100 гектарів, якщо це не якесь овочівництво, а по друге - немає резону купувати щоб земля простоювала в надії на ринок землі, бо там прийдеться вже викупляти паї у фізичних осіб! З державними землями там ще складніше, треба мати дуже дружні відносини з головами райдержадміністрацій для заключення і продовження договорів оренди!
За податок вірно - це процент від НГО і в кожному випадку суми різні!
Що буде після зняття мораторію сказати важко, бо парадом керують величезні агрохолдинги і яку вони політику оберуть казати зарано, але те, що вони її оберуть це без сумніву! Також все буде залежати від ситуації з урожаєм цього року і світовими цінами, бо це може різко змінити інтерес до землі тих, хто хоче купити до 100 гектарів землі! Щодо збільшення в три рази оренди в наступному році, то говорити можна, що завгодно! Нині і так в центральних областях України конкуренція за землю на досить високому рівні і умови оренди близькі до максимальних!! І знаю тих, хто був набрав землі, наслухавшись про величезні прибутки і після низького минулорічного урожаю кукурудзи ледве вийшов в нуль, ще один чи пару таких років і буде віддавати назад, втративши всі оті виплачені наперед бонуси за заключення договорів!
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:50

  сірий написав:
  Serg-ik написав:
  Grand Touring написав:Как по мне потребление через чур низко упало. Говорю за провинцию. Дай бог не будет банкротств производителей питания.

полчаса назад плюсы крутили сюжет из Херсонской области.Выбрасывают на свалку испортившиеся ранние тепличные овощи: редис, капусту. Рынок оптовых продаж закрыли, оптовики не могут продать продукцию. Если что-то продают, то за копейки. Денег не получат, на следующий год не за что будет садить. убытки
А в Киевские маркеты на реализацию, РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ?
Так а хто ж це все повезе?
Якщо опт закрили - то в кожній теплиці є.... але на цілу вантажну,щоб хоч бензин до Києва відбити - нема...+питання документів
Як маркети будуть продавати ,якщо не мають прихідних ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:04

  Alex2006 написав:Ну я сейчас объясню зачем, и станет понятно :) Был какой-то любитель бакса, слушающий загонял и регулярно скупающий бакс. Получал доход по $2 000 (в гривнах) в месяц и покупал на них бакс по 29, 28, 27 и т.д., а курс все падал и падал, а он все слушал загонял, уверяющих что "вот-вот взлетиииим!" и покупал, и покупал. И вот он наконец решил просчитать свою "выгодность" от покупки бакса и вышло, что средневзвешенный курс покупки у него 26 ну и есть у него $20 000 (что по курсу 27 будет 540 000). Потом он посчитал, что если бы вместо покупки бакса он отнес это на депо, у него был бы сейчас доход 572 000. И вот, с одной стороны он имеет все столько же баксов, сколько и получал и может купить товаров и услуг на те же $20 000 (или 540к грн по курсу 27), а с другой стороны давит жаба, что если бы он пошел по пути депо, у него была бы сейчас покупательная способность 572к грн. Поэтому он и искренне хочет, чтобы курс рос и его $20 000 стали бы выгоднее, чем другой вариант, которым он не пошел. Теперь понимаете почему баксодержатели генерируют бредовые сказки-пугалки в надежде навести панику на оленей, чтобы те побежали за баксом и подняли курс?


Какой-бы курс ни был, цены будут пересчитаны по курсу из цен в долларе.

Поэтому, если вы в долларе, то как бы курс ни менялся, вы всёравно останетесь при своих, но и не заработаете ничего. Так какой смысл хотеть чтобы курс рос? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:09

  vadm написав:Искатель Не уходите, читаю давно,но пишу первый раз.
Сколько люду повытаскивал Искатель из засады :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:SherLock
Старина , мне обидно , что спор перетекает в скандал .
Бросьте оба свои амбиции .
Мы все от этого выиграем .

Разве это скандал? Так, разминка. И потом, Вы же психолог, и прекрасно понимаете, что у любого мужчины в крови достижение превосходства над соперником. :mrgreen:

А теперь серьёзно. Я ничего не имею против Искателя. Если он считает нужным давать какие-то цифры – не вопрос, никто не возражает. Хотя, по справедливости, все что он даёт, и даже намного больше, можно получить на доступной всем платной подписке на любом уважаемом финансовом ресурсе. Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями. И эти последствия будут на совести того, кто написал эту ерунду про конвертацию. Это единственная причина, по которой я ввязался с ним в дискуссию. Идеальный инструмент для проверки компетентности собеседника – это его кошелёк. И тут он «включил заднюю». Более того, я сниму все свои претензии к нему если он внятно ответит на вопрос: какие для конвертации предпосылки? В банковской системе хорошая ликвидность. По месяцу, НБУ больше выкупает валюты чем продаёт, и в ближайшее время, покупать валюту на межбанке особо будет некому, а продавцы будут. И в этих условиях правительство обсуждает конвертацию валютных депозитов? Кто-то крепко не дружит с головой.

И финальное: повторю, я нейтрально отношусь к Искателю. Но сегодня, как специалист, он полностью девальвировал в моих глазах. Причин две: ерунда (по-другому сказать не могу) про конвертацию и, как гвоздь программы, сравнение Украины и Кипра. Если ваш собеседник или телевизионный эксперт станет сравнивать кризис в Украине с любым другим кризисом – переключайте канал, перед вами дилетант.
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всё разобрались с бенианной проблемой,будут голосовать за антиколомойский закон по-новому,по абзацам,все 63,сказали управятся за 21 час.
Вот такие пироги малята,Бениан на свалку истории,сынуля послал уже открыто,ну где справедливость,пора ИВК мутить новый Майдан,сделал 2-й,может и третий на опыте протащить,показать мастеркласс фотографам и бездарным актёрам.

п.с. наличка не верит в хорошее,опять приёмы по 27.35 и перекос в сторону покупающих,уже перестал народ верить,даже на карантине пытается сесть в последний вагон,Алекса на них нет,не верят в загоны и оленизм,многого не понимают(((

А сейчас польётся эмиссионное покращення пенсионерам и на борьбу с вирусом отдельно 63 ярда,думаю это встряхнёт наличку,особенно второй пункт- "борьба с вирусом".
Острая фаза прошла и потратили 1.5 ярда,а теперь 63,естественно 90% это наглое откатное бабло,наличка!!!!я желаю тебе держаться хотя бы на отметке 30 до лета.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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