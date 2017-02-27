RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5088508950905091

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 219
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:35

  Амвросий написав:Какой-бы курс ни был, цены будут пересчитаны по курсу из цен в долларе.
Поэтому, если вы в долларе, то как бы курс ни менялся, вы всёравно останетесь при своих, но и не заработаете ничего. Так какой смысл хотеть чтобы курс рос? :)


Так а кто хочет? Думаю, что большинство из нас за сильную гривну! Разве нет?
Но... Хотим мы того или нет - в нынешних реалиях, по мнению большинства думающих форумчан, есть объективные причины для роста доллара по отношению к гривне. Если не прямо сейчас, то в ближайшие 3 - 6 месяцев.
Каждый выносит отсюда информацию, на основании которой принимаются те или иные решения. В итоге одни покупают доллар, другие остаются в гривне, третьи решают вложиться в недвижимость, кто-то открывает депозит или покупает ОВГЗ, акции, драг. металлы... а многие просто наблюдают, так как и рады бы сделать что-то из вышеперечисленного, но просто не имеют возможности.
Отлично, когда общение на форуме приносит желаемый результат.
Всем достатка и правильных решений! А время рассудит...
Anadonta
 
Повідомлень: 737
З нами з: 25.11.12
Подякував: 97 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:41

  SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?


правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
Grand Touring
 
Повідомлень: 71
З нами з: 23.03.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:49

  SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.

Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.
Grand Touring
 
Повідомлень: 71
З нами з: 23.03.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:51

  Grand Touring написав:
  SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?


правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.


можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 918
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:01

  wild.tomcat написав:
  Grand Touring написав:
  SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?


правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.


можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.



Я предлагаю накрыть всех коллекционеров .... там смотришь и в долг МВФ дадим денег.
холява
2
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2380 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:01

  сірий написав:
  Serg-ik написав:полчаса назад плюсы крутили сюжет из Херсонской области.Выбрасывают на свалку испортившиеся ранние тепличные овощи: редис, капусту. Рынок оптовых продаж закрыли, оптовики не могут продать продукцию. Если что-то продают, то за копейки. Денег не получат, на следующий год не за что будет садить. убытки

А в Киевские маркеты на реализацию, РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ?

А кто их сюда пустит? )))
Тут весь рынок поделен, зайти могут только очень крупные игроки, поэтому у нас в маркетах полно импортных овощей даже в тех сегментах, что мы можем полностью закрывать своим.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 312
З нами з: 10.06.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:26

  Grand Touring написав:
  SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.

Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.

По правилам русского языка, при непосредственном обращении к собеседнику, "Вы" пишется с большой буквы. В школе учились?
По поводу помощи: так как равноценную замену ДС не нашли, я здесь теперь редко бываю. Что-то еще хотите узнать?
SherLock
 
Повідомлень: 176
З нами з: 21.07.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:38

  wild.tomcat написав:
  Grand Touring написав:
  SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?


правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.


можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.


Прям мечта Авакова... :D
Amat
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 21.12.11
Подякував: 59 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:43

  SherLock написав:
  Grand Touring написав:
  SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.

Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.

По правилам русского языка, при непосредственном обращении к собеседнику, "Вы" пишется с большой буквы. В школе учились?
По поводу помощи: так как равноценную замену ДС не нашли, я здесь теперь редко бываю. Что-то еще хотите узнать?


Если уж "давим на грамматику" аппонента то, по правилам русского языка, только первое обращение должно быть с большой буквы и только, если переписк официальная.
А мы на форуме. И контекст его обращения был дружественный, а не официальный...
Вы можете, конечно, обратить его внимания, что вы не считаете общение с ним дружественным..., скорее официальным... но требовать от него соблюдения правил делового этикета, в данном контексте (форум, контекст, тон обращения), пожалуй, не прилично.
Со всем уважением к Вашим чувствам.
:wink:
З.Ы.: Я Вас не знаю. Но если вы "старичек" на этой ветке то, возможно, ваше редкое прибывание здесь это плохо. Так как желающих получить качественную информацию на этой ветке меньше не стало... И, возможно, вы могли бы стать одним из тех, кто разделил бы желание ДС просвещать людей и делиться знаниями...
Было бы замечательно.
Amat
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 21.12.11
Подякував: 59 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5088508950905091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1751, 1752, 1753
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17521 2206980
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 23:14
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1542193
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81591
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17873)
14.04.2020 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.