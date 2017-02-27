Додано: Вів 14 кві, 2020 22:43

SherLock написав: Grand Touring написав: SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями. Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.

Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя. Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.

По правилам русского языка, при непосредственном обращении к собеседнику, "Вы" пишется с большой буквы. В школе учились?

По поводу помощи: так как равноценную замену ДС не нашли, я здесь теперь редко бываю. Что-то еще хотите узнать? По правилам русского языка, при непосредственном обращении к собеседнику, "Вы" пишется с большой буквы. В школе учились?По поводу помощи: так как равноценную замену ДС не нашли, я здесь теперь редко бываю. Что-то еще хотите узнать?

Если уж "давим на грамматику" аппонента то, по правилам русского языка, только первое обращение должно быть с большой буквы и только, если переписк официальная.А мы на форуме. И контекст его обращения был дружественный, а не официальный...Вы можете, конечно, обратить его внимания, что вы не считаете общение с ним дружественным..., скорее официальным... но требовать от него соблюдения правил делового этикета, в данном контексте (форум, контекст, тон обращения), пожалуй, не прилично.Со всем уважением к Вашим чувствам.З.Ы.: Я Вас не знаю. Но если вы "старичек" на этой ветке то, возможно, ваше редкое прибывание здесь это плохо. Так как желающих получить качественную информацию на этой ветке меньше не стало... И, возможно, вы могли бы стать одним из тех, кто разделил бы желание ДС просвещать людей и делиться знаниями...Было бы замечательно.