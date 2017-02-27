Амвросий написав:Какой-бы курс ни был, цены будут пересчитаны по курсу из цен в долларе. Поэтому, если вы в долларе, то как бы курс ни менялся, вы всёравно останетесь при своих, но и не заработаете ничего. Так какой смысл хотеть чтобы курс рос?
Так а кто хочет? Думаю, что большинство из нас за сильную гривну! Разве нет? Но... Хотим мы того или нет - в нынешних реалиях, по мнению большинства думающих форумчан, есть объективные причины для роста доллара по отношению к гривне. Если не прямо сейчас, то в ближайшие 3 - 6 месяцев. Каждый выносит отсюда информацию, на основании которой принимаются те или иные решения. В итоге одни покупают доллар, другие остаются в гривне, третьи решают вложиться в недвижимость, кто-то открывает депозит или покупает ОВГЗ, акции, драг. металлы... а многие просто наблюдают, так как и рады бы сделать что-то из вышеперечисленного, но просто не имеют возможности. Отлично, когда общение на форуме приносит желаемый результат. Всем достатка и правильных решений! А время рассудит...
SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?
правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.
Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.
SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?
правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.
SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?
правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.
Я предлагаю накрыть всех коллекционеров .... там смотришь и в долг МВФ дадим денег.
Serg-ik написав:полчаса назад плюсы крутили сюжет из Херсонской области.Выбрасывают на свалку испортившиеся ранние тепличные овощи: редис, капусту. Рынок оптовых продаж закрыли, оптовики не могут продать продукцию. Если что-то продают, то за копейки. Денег не получат, на следующий год не за что будет садить. убытки
А в Киевские маркеты на реализацию, РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ?
А кто их сюда пустит? ))) Тут весь рынок поделен, зайти могут только очень крупные игроки, поэтому у нас в маркетах полно импортных овощей даже в тех сегментах, что мы можем полностью закрывать своим.
SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.
Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.
По правилам русского языка, при непосредственном обращении к собеседнику, "Вы" пишется с большой буквы. В школе учились? По поводу помощи: так как равноценную замену ДС не нашли, я здесь теперь редко бываю. Что-то еще хотите узнать?
SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?
правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.
SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.
Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.
По правилам русского языка, при непосредственном обращении к собеседнику, "Вы" пишется с большой буквы. В школе учились? По поводу помощи: так как равноценную замену ДС не нашли, я здесь теперь редко бываю. Что-то еще хотите узнать?
Если уж "давим на грамматику" аппонента то, по правилам русского языка, только первое обращение должно быть с большой буквы и только, если переписк официальная. А мы на форуме. И контекст его обращения был дружественный, а не официальный... Вы можете, конечно, обратить его внимания, что вы не считаете общение с ним дружественным..., скорее официальным... но требовать от него соблюдения правил делового этикета, в данном контексте (форум, контекст, тон обращения), пожалуй, не прилично. Со всем уважением к Вашим чувствам.
З.Ы.: Я Вас не знаю. Но если вы "старичек" на этой ветке то, возможно, ваше редкое прибывание здесь это плохо. Так как желающих получить качественную информацию на этой ветке меньше не стало... И, возможно, вы могли бы стать одним из тех, кто разделил бы желание ДС просвещать людей и делиться знаниями... Было бы замечательно.