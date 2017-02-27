Амвросий написав:Какой-бы курс ни был, цены будут пересчитаны по курсу из цен в долларе. Поэтому, если вы в долларе, то как бы курс ни менялся, вы всёравно останетесь при своих, но и не заработаете ничего. Так какой смысл хотеть чтобы курс рос?
Так а кто хочет? Думаю, что большинство из нас за сильную гривну! Разве нет? Но... Хотим мы того или нет - в нынешних реалиях, по мнению большинства думающих форумчан, есть объективные причины для роста доллара по отношению к гривне. Если не прямо сейчас, то в ближайшие 3 - 6 месяцев. Каждый выносит отсюда информацию, на основании которой принимаются те или иные решения. В итоге одни покупают доллар, другие остаются в гривне, третьи решают вложиться в недвижимость, кто-то открывает депозит или покупает ОВГЗ, акции, драг. металлы... а многие просто наблюдают, так как и рады бы сделать что-то из вышеперечисленного, но просто не имеют возможности. Отлично, когда общение на форуме приносит желаемый результат. Всем достатка и правильных решений! А время рассудит...
SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?
правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.
Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.
SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?
правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.
SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?
правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.
Я предлагаю накрыть всех коллекционеров .... там смотришь и в долг МВФ дадим денег.
Serg-ik написав:полчаса назад плюсы крутили сюжет из Херсонской области.Выбрасывают на свалку испортившиеся ранние тепличные овощи: редис, капусту. Рынок оптовых продаж закрыли, оптовики не могут продать продукцию. Если что-то продают, то за копейки. Денег не получат, на следующий год не за что будет садить. убытки
А в Киевские маркеты на реализацию, РЕЛИГИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ?
А кто их сюда пустит? ))) Тут весь рынок поделен, зайти могут только очень крупные игроки, поэтому у нас в маркетах полно импортных овощей даже в тех сегментах, что мы можем полностью закрывать своим.
SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.
Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.
По правилам русского языка, при непосредственном обращении к собеседнику, "Вы" пишется с большой буквы. В школе учились? По поводу помощи: так как равноценную замену ДС не нашли, я здесь теперь редко бываю. Что-то еще хотите узнать?
SherLock написав:какие для конвертации предпосылки?
правительству никто не дает в долг, есть два пути решения - не платить или напечатать гривну. Решили второй вариант. Но доллары напечатать не можем. Долларовые депозиты вложены в долларовые овгз. Ситуация на межбанке - временная, вызвана искусственной комой экономике, с тяжелыми последствиями.
можна на цьому не зупинятися - і як в союзі взагалі оголосити долар поза законом, з введенням відповідної статті. ну і на додаток дорогоцінні метали. і все зобовязати здати, в 3х денний строк, не положено пересічному. бо інакше грати.
SherLock написав: Но есть нюанс: форум читает много людей и у большинства из них поверхностное экономическое образование. Могут найтись такие, которые начитавшись подобных «инсайдов» могут наделать глупостей с далеко идущими последствиями.
Раньше вы как-то не были замечены в помощи людям "с поверхностным экономическим образованием". Думаю лучше следите за собой, каждый вывод делает для себя.
По правилам русского языка, при непосредственном обращении к собеседнику, "Вы" пишется с большой буквы. В школе учились? По поводу помощи: так как равноценную замену ДС не нашли, я здесь теперь редко бываю. Что-то еще хотите узнать?
Если уж "давим на грамматику" аппонента то, по правилам русского языка, только первое обращение должно быть с большой буквы и только, если переписк официальная. А мы на форуме. И контекст его обращения был дружественный, а не официальный... Вы можете, конечно, обратить его внимания, что вы не считаете общение с ним дружественным..., скорее официальным... но требовать от него соблюдения правил делового этикета, в данном контексте (форум, контекст, тон обращения), пожалуй, не прилично. Со всем уважением к Вашим чувствам.
З.Ы.: Я Вас не знаю. Но если вы "старичек" на этой ветке то, возможно, ваше редкое прибывание здесь это плохо. Так как желающих получить качественную информацию на этой ветке меньше не стало... И, возможно, вы могли бы стать одним из тех, кто разделил бы желание ДС просвещать людей и делиться знаниями... Было бы замечательно.
Самым крупным валютным покупателем дня сегодня назвали Ситибанк, на второе место поставили ING Bank. Были разные версии их приобретений: доллар могли раскупать под вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) либо под вывод дивидендов (Ситибанк ранее заявлял, что выведет из Украины эквивалент 2 млрд грн, заработанный в 2019 году).
Кого сегодня и след простыл - это Нацбанка. Если вчера он отчаянно бился за отметку 27,0 грн/$, и мог всем рассказывать, что сглаживает курсовые колебания, то сегодня ни разу не появился на межбанке. Нацбанковцы и бровью не повели, когда гривна ушла на 26,93 грн/$, и пополнять свои золотовалютные резервы им не нужно было сегодня. Казначеи вовсю иронизировали: зачем думать о государственном интересе и резервах страны, когда правление НБУ хочет помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке? Рынок сегодня был в ярости - обсуждал возможные злоупотребления, которые стоит расследовать.
"Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.
Как только крупные покупатели вышли скупать валюту, за ними последовали и другие валютные потребители.
"Стало очевидно, что под давлением крупных покупок курс доллара будет расти. Потому вслед за крупными покупателями, приобретать валюту сегодня выходили компании-импортеры. А также банки, пополнявшие свои валютные позиции", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Общий объем межбанковских торгов 14 апреля остался на уровне вчерашнего дня - $150 млн.
"Если Citibank так верит в Украину, то почему его местная дочка (Ситибанк) выходит из ОВГЗ - из другой нашей долговой бумаги? Почему не хочет посидеть в ней до погашения и клиентов своих убедить? Да и дивиденды мог бы не выводить из нашей страны, а вложить их в наши внутренние долговые бумаги. Или же рекомендация "покупать Украину" дается только для того, чтобы кому-то перепродать свои собственные портфели, попросту их сбагрить и оставить клиентов с носом? Если это так, что можно делать вывод о репутации этой структуры", - отметил "Стране" директор казначейства системного банка.
Действия новоявленного маркетмейкера межбанка под протекцией НБУ сегодня обсуждались очень активно. Причем на повышенных тонах.
На завтра финансисты спрогнозировали такую же активную торговлю. Они ждут новой раскачки курса: считают, что межбанк снова попытаются столкнуть поближе к отметке 27,0 грн/$, чтобы крупные покупатели смогли подешевле откупить нужный им объем доллара и вывести из Украины. Вспомнит ли Нацбанк о необходимости пополнения своих золотовалютных резервов - никто не прогнозирует. Но ожидают, что курс доллара будут катать вверх/вниз в рамках 27,0-27,30 грн/$.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.