|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:16
Serg-ik написав: adeges написав:
Это из сегодняшнего wsj.
Все очень мрачно. Это штаты. Очевидно, что у нас лучше не будет. С соответствующим влиянием на курс.
чем больше шкаф, тем громче падает. так что от нас будет небольшой шум при падении
Дело не столько в величине шкафа, сколько в огромной доле услуг в ВВП большинства стран золотого миллиарда. Услуги падают в кризис первыми.
ИМХО, конечно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17149
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1832 раз.
- Подякували: 2692 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17525
|2207264
|
|
|6908
|1542217
|
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
|
|399
|81609
|
|