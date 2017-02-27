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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5089509050915092

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 221
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
29
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
49
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:16

  Serg-ik написав:
  adeges написав:Это из сегодняшнего wsj.
Все очень мрачно. Это штаты. Очевидно, что у нас лучше не будет. С соответствующим влиянием на курс.
чем больше шкаф, тем громче падает. так что от нас будет небольшой шум при падении

Дело не столько в величине шкафа, сколько в огромной доле услуг в ВВП большинства стран золотого миллиарда. Услуги падают в кризис первыми.
ИМХО, конечно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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