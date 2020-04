Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

#<1 ... 5089509050915092 Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 221 25.01-25.5 5% 12 25.51-26.0 1% 3 26.01-26.5 5% 11 26.51-27.0 7% 15 27.01-27.5 12% 26 27.51-28.0 13% 29 28.01-28.5 11% 24 28.51-29.0 14% 31 29.01-29.5 5% 11 29.51-30.0 5% 10 больше 30 22% 49 Всього голосів : 221 Додано: Сер 15 кві, 2020 00:16 Serg-ik написав: adeges написав: Это из сегодняшнего wsj.

Все очень мрачно. Это штаты. Очевидно, что у нас лучше не будет. С соответствующим влиянием на курс. Это из сегодняшнего wsj.Все очень мрачно. Это штаты. Очевидно, что у нас лучше не будет. С соответствующим влиянием на курс. чем больше шкаф, тем громче падает. так что от нас будет небольшой шум при падении чем больше шкаф, тем громче падает. так что от нас будет небольшой шум при падении

Дело не столько в величине шкафа, сколько в огромной доле услуг в ВВП большинства стран золотого миллиарда. Услуги падают в кризис первыми.

ИМХО, конечно. Дело не столько в величине шкафа, сколько в огромной доле услуг в ВВП большинства стран золотого миллиарда. Услуги падают в кризис первыми.ИМХО, конечно. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17149 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1832 раз. Подякували: 2692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 01:18 Moneta написав: Самым крупным валютным покупателем дня сегодня назвали Ситибанк, на второе место поставили ING Bank. Были разные версии их приобретений: доллар могли раскупать под вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) либо под вывод дивидендов (Ситибанк ранее заявлял, что выведет из Украины эквивалент 2 млрд грн, заработанный в 2019 году).



Кого сегодня и след простыл - это Нацбанка. Если вчера он отчаянно бился за отметку 27,0 грн/$, и мог всем рассказывать, что сглаживает курсовые колебания, то сегодня ни разу не появился на межбанке. Нацбанковцы и бровью не повели, когда гривна ушла на 26,93 грн/$, и пополнять свои золотовалютные резервы им не нужно было сегодня. Казначеи вовсю иронизировали: зачем думать о государственном интересе и резервах страны, когда правление НБУ хочет помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке? Рынок сегодня был в ярости - обсуждал возможные злоупотребления, которые стоит расследовать.



"Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.



Как только крупные покупатели вышли скупать валюту, за ними последовали и другие валютные потребители.



"Стало очевидно, что под давлением крупных покупок курс доллара будет расти. Потому вслед за крупными покупателями, приобретать валюту сегодня выходили компании-импортеры. А также банки, пополнявшие свои валютные позиции", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Общий объем межбанковских торгов 14 апреля остался на уровне вчерашнего дня - $150 млн.



"Если Citibank так верит в Украину, то почему его местная дочка (Ситибанк) выходит из ОВГЗ - из другой нашей долговой бумаги? Почему не хочет посидеть в ней до погашения и клиентов своих убедить? Да и дивиденды мог бы не выводить из нашей страны, а вложить их в наши внутренние долговые бумаги. Или же рекомендация "покупать Украину" дается только для того, чтобы кому-то перепродать свои собственные портфели, попросту их сбагрить и оставить клиентов с носом? Если это так, что можно делать вывод о репутации этой структуры", - отметил "Стране" директор казначейства системного банка.



Действия новоявленного маркетмейкера межбанка под протекцией НБУ сегодня обсуждались очень активно. Причем на повышенных тонах.



На завтра финансисты спрогнозировали такую же активную торговлю. Они ждут новой раскачки курса: считают, что межбанк снова попытаются столкнуть поближе к отметке 27,0 грн/$, чтобы крупные покупатели смогли подешевле откупить нужный им объем доллара и вывести из Украины. Вспомнит ли Нацбанк о необходимости пополнения своих золотовалютных резервов - никто не прогнозирует. Но ожидают, что курс доллара будут катать вверх/вниз в рамках 27,0-27,30 грн/$. Самым крупным валютным покупателем дня сегодня назвали Ситибанк, на второе место поставили ING Bank. Были разные версии их приобретений: доллар могли раскупать под вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) либо под вывод дивидендов (Ситибанк ранее заявлял, что выведет из Украины эквивалент 2 млрд грн, заработанный в 2019 году).Кого сегодня и след простыл - это Нацбанка. Если вчера он отчаянно бился за отметку 27,0 грн/$, и мог всем рассказывать, что сглаживает курсовые колебания, то сегодня ни разу не появился на межбанке. Нацбанковцы и бровью не повели, когда гривна ушла на 26,93 грн/$, и пополнять свои золотовалютные резервы им не нужно было сегодня. Казначеи вовсю иронизировали: зачем думать о государственном интересе и резервах страны, когда правление НБУ хочет помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке? Рынок сегодня был в ярости - обсуждал возможные злоупотребления, которые стоит расследовать."Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.Как только крупные покупатели вышли скупать валюту, за ними последовали и другие валютные потребители."Стало очевидно, что под давлением крупных покупок курс доллара будет расти. Потому вслед за крупными покупателями, приобретать валюту сегодня выходили компании-импортеры. А также банки, пополнявшие свои валютные позиции", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.Общий объем межбанковских торгов 14 апреля остался на уровне вчерашнего дня - $150 млн."Если Citibank так верит в Украину, то почему его местная дочка (Ситибанк) выходит из ОВГЗ - из другой нашей долговой бумаги? Почему не хочет посидеть в ней до погашения и клиентов своих убедить? Да и дивиденды мог бы не выводить из нашей страны, а вложить их в наши внутренние долговые бумаги. Или же рекомендация "покупать Украину" дается только для того, чтобы кому-то перепродать свои собственные портфели, попросту их сбагрить и оставить клиентов с носом? Если это так, что можно делать вывод о репутации этой структуры", - отметил "Стране" директор казначейства системного банка.Действия новоявленного маркетмейкера межбанка под протекцией НБУ сегодня обсуждались очень активно. Причем на повышенных тонах.На завтра финансисты спрогнозировали такую же активную торговлю. Они ждут новой раскачки курса: считают, что межбанк снова попытаются столкнуть поближе к отметке 27,0 грн/$, чтобы крупные покупатели смогли подешевле откупить нужный им объем доллара и вывести из Украины. Вспомнит ли Нацбанк о необходимости пополнения своих золотовалютных резервов - никто не прогнозирует. Но ожидают, что курс доллара будут катать вверх/вниз в рамках 27,0-27,30 грн/$.

Поэтому, если вы в долларе, то как бы курс ни менялся, вы всёравно останетесь при своих, но и не заработаете ничего. Так какой смысл хотеть чтобы курс рос? Какой-бы курс ни был, цены будут пересчитаны по курсу из цен в долларе.Поэтому, если вы в долларе, то как бы курс ни менялся, вы всёравно останетесь при своих, но и не заработаете ничего. Так какой смысл хотеть чтобы курс рос?



Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.

При своих на депозитах (а тем более в матрасе) вы не останетесь в любом случае, что в долларе что в гривне Вопрос только в том, где вы потеряете меньше.



Я так понимаю Alex2006 умножает на 1.1, потому что на 10% можно больше получить на депозитах в гривне (самое простое из доступного для большинства). Если курс не растет, то очевидно, что через год, если вы в гривне, то вы в плюсе на 10% больше, чем когда в долларе. А если курс при этом еще и упал - то плюс проценты падения.

Я профан, может не понимаю тонкостей экономических материй, законов; но на первый взгляд, смысл в росте курса все же есть, для тех кто в долларе. В идеале он должен быть больше, чем разница процентов, которую вы можете заработать в гривне и в долларе.



Если сегодня купить долларов на 1000 гривен и положить в банк (под матрас), то это будет выгодно только в том случае, если через год курс доллара будет больше ~ 30 грн.

Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.

При своих на депозитах (а тем более в матрасе) вы не останетесь в любом случае, что в долларе что в гривне Вопрос только в том, где вы потеряете меньше.



Я так понимаю Alex2006 умножает на 1.1, потому что на 10% можно больше получить на депозитах в гривне (самое простое из доступного для большинства). Если курс не растет, то очевидно, что через год, если вы в гривне, то вы в плюсе на 10% больше, чем когда в долларе. А если курс при этом еще и упал - то плюс проценты падения.

Я профан, может не понимаю тонкостей экономических материй, законов; но на первый взгляд, смысл в росте курса все же есть, для тех кто в долларе. В идеале он должен быть больше, чем разница процентов, которую вы можете заработать в гривне и в долларе.



Если сегодня купить долларов на 1000 гривен и положить в банк (под матрас), то это будет выгодно только в том случае, если через год курс доллара будет больше ~ 30 грн.

Фактически сидя в гривне (последние года 4 как минимум) вы зарабатывали (сохраняли) намного больше, чем сидя в долларе. Но это и есть плата за риск - вдруг, что-то пойдет не так. Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпатьсяДа только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.При своих на депозитах (а тем более в матрасе) вы не останетесь в любом случае, что в долларе что в гривнеВопрос только в том, где вы потеряете меньше.Я так понимаю Alex2006 умножает на 1.1, потому что на 10% можно больше получить на депозитах в гривне (самое простое из доступного для большинства). Если курс не растет, то очевидно, что через год, если вы в гривне, то вы в плюсе на 10% больше, чем когда в долларе. А если курс при этом еще и упал - то плюс проценты падения.Я профан, может не понимаю тонкостей экономических материй, законов; но на первый взгляд, смысл в росте курса все же есть, для тех кто в долларе. В идеале он должен быть больше, чем разница процентов, которую вы можете заработать в гривне и в долларе.Если сегодня купить долларов на 1000 гривен и положить в банк (под матрас), то это будет выгодно только в том случае, если через год курс доллара будет больше ~ 30 грн.Фактически сидя в гривне (последние года 4 как минимум) вы зарабатывали (сохраняли) намного больше, чем сидя в долларе. Но это и есть плата за риск - вдруг, что-то пойдет не так.



Просто, "раптом щось пішло не так" у нас це вже стало майже щотижневою новиною.

Щоб орієнтуватися в ситуації треба стати миттєво телепатом, та читати думки Яші та Каті. Просто, "раптом щось пішло не так" у нас це вже стало майже щотижневою новиною.Щоб орієнтуватися в ситуації треба стати миттєво телепатом, та читати думки Яші та Каті. Trast Повідомлень: 361 З нами з: 10.03.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 02:51 ievm написав: Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция. Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпатьсяДа только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.



цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.



Для примера сравним две даты 01.10.2003 и 01.04.2020, когда цены на нефть были примерно одинаковы:



Нефть Brent:

01.10.2003 27.10 USD

01.04.2020 29.87 USD



Бензин А95 (за литр):

01.10.2003 2.15 UAH

01.04.2020 24.83 UAH



UAH/USD:

01.10.2003 5.3908

01.04.2020 27.6289



Пересчитаем бензин в доллары:

01.10.2003 0.40 USD

01.04.2020 0.90 USD



Учтём инфляцию доллара:



2020-2003 = 17 лет

17 * 2% = 34 %



0.40 * 1.34 = 0.54 USD



Считаем на сколько сейчас завышена цена бензина:



100 * 0.90 / 0.54 = 166 %



Вот эта наценка в 166% отражается на всех товарах, потому что бензин нужен для производства, для перевозки, доставки, для того чтобы добраться на работу и т.д.



Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.



Аналогичная ситуация с электроэнергией, где тарифы завышены за счёт "зелёной энергетики". Тоже самое с газом, который впустую палят на обогрев улиц ради того чтобы начислить огромную коммуналку на отопление. Все эти огромные переплаты идут на финансирование коррупции. Отсюда и рост цен.



Однако переплату эту платят все - и держатели долларов и держатели гривны. цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.Для примера сравним две даты 01.10.2003 и 01.04.2020, когда цены на нефть были примерно одинаковы:Нефть Brent:01.10.2003 27.10 USD01.04.2020 29.87 USDБензин А95 (за литр):01.10.2003 2.15 UAH01.04.2020 24.83 UAHUAH/USD:01.10.2003 5.390801.04.2020 27.6289Пересчитаем бензин в доллары:01.10.2003 0.40 USD01.04.2020 0.90 USDУчтём инфляцию доллара:2020-2003 = 17 лет17 * 2% = 34 %0.40 * 1.34 = 0.54 USDСчитаем на сколько сейчас завышена цена бензина:100 * 0.90 / 0.54 = 166 %Вот эта наценка в 166% отражается на всех товарах, потому что бензин нужен для производства, для перевозки, доставки, для того чтобы добраться на работу и т.д.Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.Аналогичная ситуация с электроэнергией, где тарифы завышены за счёт "зелёной энергетики". Тоже самое с газом, который впустую палят на обогрев улиц ради того чтобы начислить огромную коммуналку на отопление. Все эти огромные переплаты идут на финансирование коррупции. Отсюда и рост цен.Однако переплату эту платят все - и держатели долларов и держатели гривны. Амвросий

Повідомлень: 38 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 04:16 Moneta написав: Самым крупным валютным покупателем дня сегодня назвали Ситибанк, на второе место поставили ING Bank. Были разные версии их приобретений: доллар могли раскупать под вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) либо под вывод дивидендов (Ситибанк ранее заявлял, что выведет из Украины эквивалент 2 млрд грн, заработанный в 2019 году).



Кого сегодня и след простыл - это Нацбанка. Если вчера он отчаянно бился за отметку 27,0 грн/$, и мог всем рассказывать, что сглаживает курсовые колебания, то сегодня ни разу не появился на межбанке. Нацбанковцы и бровью не повели, когда гривна ушла на 26,93 грн/$, и пополнять свои золотовалютные резервы им не нужно было сегодня. Казначеи вовсю иронизировали: зачем думать о государственном интересе и резервах страны, когда правление НБУ хочет помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке? Рынок сегодня был в ярости - обсуждал возможные злоупотребления, которые стоит расследовать. Самым крупным валютным покупателем дня сегодня назвали Ситибанк, на второе место поставили ING Bank. Были разные версии их приобретений: доллар могли раскупать под вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) либо под вывод дивидендов (Ситибанк ранее заявлял, что выведет из Украины эквивалент 2 млрд грн, заработанный в 2019 году).Кого сегодня и след простыл - это Нацбанка., и мог всем рассказывать, что сглаживает курсовые колебания, то сегодня ни разу не появился на межбанке. Нацбанковцы и бровью не повели, когда гривна ушла на 26,93 грн/$, и пополнять свои золотовалютные резервы им не нужно было сегодня. Казначеи вовсю иронизировали: зачем думать о государственном интересе и резервах страны, когда правление НБУ хочет помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке? Рынок сегодня был в ярости - обсуждал возможные злоупотребления, которые стоит расследовать.

Может, я чего-то не понимаю, но если бы НБУ действительно хотел "помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке", то вчера не "бился" бы за 27, а дал бы курсу просесть как можно глубже, до 26.7-26.8, не вмешиваясь в происходящее на МБ. Может, я чего-то не понимаю, но если бы НБУ действительно хотел "помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке", то вчера не "бился" бы за 27, а дал бы курсу просесть как можно глубже, до 26.7-26.8, не вмешиваясь в происходящее на МБ. ОлегВМ Повідомлень: 39 З нами з: 28.10.16 Подякував: 15 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 кві, 2020 06:06

Trump's coronavirus economic reboot to include CEOs of every major industry



Trump will lean on American CEOs as he prepares to reopen the economy

https://www.foxbusiness.com/business-le ... industries

Trump will lean on American CEOs as he prepares to reopen the economy



А вы еще побухаете на Пасху, а потом тоже арбайтен. Трамп завтра переговорит с капитанами большого бизнеса Америки и запускает экономику.А вы еще побухаете на Пасху, а потом тоже арбайтен. Libo 2

