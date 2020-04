Додано: Сер 15 кві, 2020 07:18

Libo написав: Трамп завтра переговорит с капитанами большого бизнеса Америки и запускает экономику.

Trump's coronavirus economic reboot to include CEOs of every major industry



https://www.foxbusiness.com/business-le ... industries

А вы еще побухаете на Пасху, а потом тоже арбайтен.

Scientists have bad news about antibody testsUS may have to endure social distancing until 2022 if no vaccine is quickly found, scientists predictFoxy news from Foxnews