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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5090509150925093

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 223
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
29
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 07:59

  Libo написав:А вы еще побухаете на Пасху, а потом тоже арбайтен. :?


Было бы здорово, но придется ещё и на майских "побухать"...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:01

  Ukrainian написав:
Scientists have bad news about antibody tests

https://www.cnn.com/2020/04/14/health/c ... index.html

US may have to endure social distancing until 2022 if no vaccine is quickly found, scientists predict
https://www.cnn.com/2020/04/14/health/s ... index.html

Foxy news from Foxnews


Гонят и нагнетают. :x
Комсомол не запугаешь! :lol:
В мае уже буду хлебать с вами свежую окрошку в Киеве. Заряжайте квас и горючку.:lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:25

Валютный рынок в контексте ДС

Украине не дают средства МВФ по причине коррупции Зеленского и Ко. Об этом давно говорили. Законы о бене и земле не причина.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... ge=1&pos=9

Выводы каждый сделает сам.
Имхо, сижу на зеленом заборе и только докупаю!
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.

Вы славно потрудились, но не учли зарплату
минимальная зарплата в 2003 году была 185 грн или около 36 долл
в 220 она составляет 4723 грн или около 175 долл.

Основной вопрос-это акциз при импорте или производстве топлива, каким он был тогда, если был вообще, и какой сейчас. Нынешний известен, его сразу можете вычитать из текуей цены и сравнивать с ценой 2003 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:31

  knoppixx написав:Украине не дают средства МВФ по причине коррупции Зеленского и Ко. Об этом давно говорили. Законы о бене и земле не причина.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... ge=1&pos=9

Выводы каждый сделает сам.
Имхо, сижу на зеленом заборе и только докупаю!


Добрый день, у Вас есть возможность скинуть текст полной статьи? Для незарегистрированных пользователей доступно лишь пару абзацев. Буду Вам благодарен :D
qay
 
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