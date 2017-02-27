Было бы здорово, но придется ещё и на майских "побухать"...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 07:59
Додано: Сер 15 кві, 2020 08:01
Гонят и нагнетают.
Комсомол не запугаешь!
В мае уже буду хлебать с вами свежую окрошку в Киеве. Заряжайте квас и горючку.
Додано: Сер 15 кві, 2020 08:25
Валютный рынок в контексте ДС
Украине не дают средства МВФ по причине коррупции Зеленского и Ко. Об этом давно говорили. Законы о бене и земле не причина.
Выводы каждый сделает сам.
Имхо, сижу на зеленом заборе и только докупаю!
Додано: Сер 15 кві, 2020 08:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы славно потрудились, но не учли зарплату
минимальная зарплата в 2003 году была 185 грн или около 36 долл
в 220 она составляет 4723 грн или около 175 долл.
Основной вопрос-это акциз при импорте или производстве топлива, каким он был тогда, если был вообще, и какой сейчас. Нынешний известен, его сразу можете вычитать из текуей цены и сравнивать с ценой 2003 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 15 кві, 2020 08:31
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