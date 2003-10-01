Moneta написав:

Самым крупным валютным покупателем дня сегодня назвали Ситибанк, на второе место поставили ING Bank. Были разные версии их приобретений: доллар могли раскупать под вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) либо под вывод дивидендов (Ситибанк ранее заявлял, что выведет из Украины эквивалент 2 млрд грн, заработанный в 2019 году).Кого сегодня и след простыл - это Нацбанка. Если вчера он отчаянно бился за отметку 27,0 грн/$, и мог всем рассказывать, что сглаживает курсовые колебания, то сегодня ни разу не появился на межбанке. Нацбанковцы и бровью не повели, когда гривна ушла на 26,93 грн/$, и пополнять свои золотовалютные резервы им не нужно было сегодня. Казначеи вовсю иронизировали: зачем думать о государственном интересе и резервах страны, когда правление НБУ хочет помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке? Рынок сегодня был в ярости - обсуждал возможные злоупотребления, которые стоит расследовать."Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.Как только крупные покупатели вышли скупать валюту, за ними последовали и другие валютные потребители."Стало очевидно, что под давлением крупных покупок курс доллара будет расти. Потому вслед за крупными покупателями, приобретать валюту сегодня выходили компании-импортеры. А также банки, пополнявшие свои валютные позиции", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.Общий объем межбанковских торгов 14 апреля остался на уровне вчерашнего дня - $150 млн."Если Citibank так верит в Украину, то почему его местная дочка (Ситибанк) выходит из ОВГЗ - из другой нашей долговой бумаги? Почему не хочет посидеть в ней до погашения и клиентов своих убедить? Да и дивиденды мог бы не выводить из нашей страны, а вложить их в наши внутренние долговые бумаги. Или же рекомендация "покупать Украину" дается только для того, чтобы кому-то перепродать свои собственные портфели, попросту их сбагрить и оставить клиентов с носом? Если это так, что можно делать вывод о репутации этой структуры", - отметил "Стране" директор казначейства системного банка.Действия новоявленного маркетмейкера межбанка под протекцией НБУ сегодня обсуждались очень активно. Причем на повышенных тонах.На завтра финансисты спрогнозировали такую же активную торговлю. Они ждут новой раскачки курса: считают, что межбанк снова попытаются столкнуть поближе к отметке 27,0 грн/$, чтобы крупные покупатели смогли подешевле откупить нужный им объем доллара и вывести из Украины. Вспомнит ли Нацбанк о необходимости пополнения своих золотовалютных резервов - никто не прогнозирует. Но ожидают, что курс доллара будут катать вверх/вниз в рамках 27,0-27,30 грн/$.