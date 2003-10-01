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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5091509250935094>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 223
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
29
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 07:59

  Libo написав:А вы еще побухаете на Пасху, а потом тоже арбайтен. :?


Было бы здорово, но придется ещё и на майских "побухать"...
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:01

  Ukrainian написав:
Scientists have bad news about antibody tests

https://www.cnn.com/2020/04/14/health/c ... index.html

US may have to endure social distancing until 2022 if no vaccine is quickly found, scientists predict
https://www.cnn.com/2020/04/14/health/s ... index.html

Foxy news from Foxnews


Гонят и нагнетают. :x
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В мае уже буду хлебать с вами свежую окрошку в Киеве. Заряжайте квас и горючку.:lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:25

Валютный рынок в контексте ДС

Украине не дают средства МВФ по причине коррупции Зеленского и Ко. Об этом давно говорили. Законы о бене и земле не причина.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... ge=1&pos=9

Выводы каждый сделает сам.
Имхо, сижу на зеленом заборе и только докупаю!
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.

Вы славно потрудились, но не учли зарплату
минимальная зарплата в 2003 году была 185 грн или около 36 долл
в 220 она составляет 4723 грн или около 175 долл.

Основной вопрос-это акциз при импорте или производстве топлива, каким он был тогда, если был вообще, и какой сейчас. Нынешний известен, его сразу можете вычитать из текуей цены и сравнивать с ценой 2003 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:31

  knoppixx написав:Украине не дают средства МВФ по причине коррупции Зеленского и Ко. Об этом давно говорили. Законы о бене и земле не причина.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... ge=1&pos=9

Выводы каждый сделает сам.
Имхо, сижу на зеленом заборе и только докупаю!


Добрый день, у Вас есть возможность скинуть текст полной статьи? Для незарегистрированных пользователей доступно лишь пару абзацев. Буду Вам благодарен :D
qay
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:43

  Амвросий написав:
  ievm написав:Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться :) Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.


цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.

Для примера сравним две даты 01.10.2003 и 01.04.2020, когда цены на нефть были примерно одинаковы:

Нефть Brent:
01.10.2003 27.10 USD
01.04.2020 29.87 USD

Бензин А95 (за литр):
01.10.2003 2.15 UAH
01.04.2020 24.83 UAH

UAH/USD:
01.10.2003 5.3908
01.04.2020 27.6289

Пересчитаем бензин в доллары:
01.10.2003 0.40 USD
01.04.2020 0.90 USD

Учтём инфляцию доллара:

2020-2003 = 17 лет
17 * 2% = 34 %

0.40 * 1.34 = 0.54 USD

Считаем на сколько сейчас завышена цена бензина:

100 * 0.90 / 0.54 = 166 %

Вот эта наценка в 166% отражается на всех товарах, потому что бензин нужен для производства, для перевозки, доставки, для того чтобы добраться на работу и т.д.

Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.

Аналогичная ситуация с электроэнергией, где тарифы завышены за счёт "зелёной энергетики". Тоже самое с газом, который впустую палят на обогрев улиц ради того чтобы начислить огромную коммуналку на отопление. Все эти огромные переплаты идут на финансирование коррупции. Отсюда и рост цен.

Однако переплату эту платят все - и держатели долларов и держатели гривны.


Транспортный налог был включён в цену топлива в 2010 году
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:57

  Trast написав:
  Moneta написав:Самым крупным валютным покупателем дня сегодня назвали Ситибанк, на второе место поставили ING Bank. Были разные версии их приобретений: доллар могли раскупать под вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) либо под вывод дивидендов (Ситибанк ранее заявлял, что выведет из Украины эквивалент 2 млрд грн, заработанный в 2019 году).

Кого сегодня и след простыл - это Нацбанка. Если вчера он отчаянно бился за отметку 27,0 грн/$, и мог всем рассказывать, что сглаживает курсовые колебания, то сегодня ни разу не появился на межбанке. Нацбанковцы и бровью не повели, когда гривна ушла на 26,93 грн/$, и пополнять свои золотовалютные резервы им не нужно было сегодня. Казначеи вовсю иронизировали: зачем думать о государственном интересе и резервах страны, когда правление НБУ хочет помочь дружественным коллегам накупить доллара по дешевке? Рынок сегодня был в ярости - обсуждал возможные злоупотребления, которые стоит расследовать.

"Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.

Как только крупные покупатели вышли скупать валюту, за ними последовали и другие валютные потребители.

"Стало очевидно, что под давлением крупных покупок курс доллара будет расти. Потому вслед за крупными покупателями, приобретать валюту сегодня выходили компании-импортеры. А также банки, пополнявшие свои валютные позиции", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Общий объем межбанковских торгов 14 апреля остался на уровне вчерашнего дня - $150 млн.

"Если Citibank так верит в Украину, то почему его местная дочка (Ситибанк) выходит из ОВГЗ - из другой нашей долговой бумаги? Почему не хочет посидеть в ней до погашения и клиентов своих убедить? Да и дивиденды мог бы не выводить из нашей страны, а вложить их в наши внутренние долговые бумаги. Или же рекомендация "покупать Украину" дается только для того, чтобы кому-то перепродать свои собственные портфели, попросту их сбагрить и оставить клиентов с носом? Если это так, что можно делать вывод о репутации этой структуры", - отметил "Стране" директор казначейства системного банка.

Действия новоявленного маркетмейкера межбанка под протекцией НБУ сегодня обсуждались очень активно. Причем на повышенных тонах.

На завтра финансисты спрогнозировали такую же активную торговлю. Они ждут новой раскачки курса: считают, что межбанк снова попытаются столкнуть поближе к отметке 27,0 грн/$, чтобы крупные покупатели смогли подешевле откупить нужный им объем доллара и вывести из Украины. Вспомнит ли Нацбанк о необходимости пополнения своих золотовалютных резервов - никто не прогнозирует. Но ожидают, что курс доллара будут катать вверх/вниз в рамках 27,0-27,30 грн/$.
Так і є нажаль.
А шож вы молчали в прошлом году, когда тот же Сити заводил в Украину миллиарды долларов под покупку ОВГЗ?
Тоже сговор был?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:17

  knoppixx написав:Украине не дают средства МВФ по причине коррупции Зеленского и Ко. Об этом давно говорили. Законы о бене и земле не причина.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-co ... ge=1&pos=9

Выводы каждый сделает сам.
Имхо, сижу на зеленом заборе и только докупаю!


https://strana.ua/finance/261362-kurs-d ... tsami.html

Источник полезной информации так себе, конечно, но суть движений на межбанке передана верно.

Сити-банк выполняя свой план по бегству из Украины осуществляет примитивные манипуляции. По ходу надо срочно анализировать принятые скандальные законы по земле и НБУ.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:29

Утренние курсы, 9-20:

Харьков 27.30 - 27.39,
большинство предложений на покупку-продажу доллара: 27.25/27.30 - 27.40 (опт)

Сумы 27.10 - 27.40
Полтава 27.25 - 27.40
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:46

  asti написав:А шож вы молчали в прошлом году, когда тот же Сити заводил в Украину миллиарды долларов под покупку ОВГЗ?
Тоже сговор был?!


Очевидно. Я не молчал. Нужные люди получили под 40% в валюте, пока чурии заливали что 1% депозиты это нормально. А потом на эти депозиты выкупают у инсайдеров овгз, не спрашивая вкладчиков банка. Ставя под риск конвертации, потому что у государства платить уже нечем.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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