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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5091509250935094

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 223
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
26
27.51-28.0
13%
29
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:З.Ы.: Я Вас не знаю. Но если вы "старичек" на этой ветке то, возможно, ваше редкое прибывание здесь это плохо. Так как желающих получить качественную информацию на этой ветке меньше не стало... И, возможно, вы могли бы стать одним из тех, кто разделил бы желание ДС просвещать людей и делиться знаниями...
Было бы замечательно.

Не обижайтесь, но я Вас тоже не помню. :mrgreen:

По поводу желающих. Приведу пример. Вот смотрите: уже несколько раз очень подробно пояснялось, что никакой внеплановой эмиссии, скрытой или явной нет. Любой желающий найдёт всю необходимую статистическую информацию в открытом доступе. Более того, несложно разобраться в инструментах простейшего финансового анализа и все для себя пояснить. Тем не менее, всё равно несколько твердолобых зомби каждый день твердят «принято решение об эмиссии, все пропало». Вы для них предлагаете что-то писать? Шестой год из каждой дыры можно услышать что Украина то замёрзнет, то обанкротится, то ещё что-то. Теперь новая фишка: бегите в банк, спасайте деньги, мне по секрету сказали что будет всем «Трускавец». Вам ничего это не напоминает? Особенно умиляют особи, которые в открытом доступе пишут о своих вкладах в 5-ти или 7-ми банках на огромные суммы. То есть: у вас есть куча денег, и вы об этом всем сообщаете. Ну о чем с такими разговор? Никаких денег у таких людей нет и никогда не было, и то что они пишут, как правило, это полная ерунда или намеренная провокация. Деньги любят тишину, это главное правило, и если у вас они есть, вы об этом будете молчать.

Ещё раз: после того, как ДС перестал курировать эту ветку, здесь делать нечего. И очень много действительно уважаемых людей здесь давно не появляются.
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:04

Еще один клоун-пустозвон отправляется в игнор вслед за Alex2006.

И чтобы не сильно оффтопить: межбанк 27,25/27,35. Ситибанка с утра не видать, но он может появиться во второй половине дня, когда будут выплаты по сегодняшним погашениям ОВГЗ.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:10

  Искатель написав:Еще один клоун-пустозвон отправляется в игнор вслед за Alex2006.

И чтобы не сильно оффтопить: межбанк 27,25/27,35. Ситибанка с утра не видать, но он может появиться во второй половине дня, когда будут выплаты по сегодняшним погашениям ОВГЗ.

++
wolf1
 
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