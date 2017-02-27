SherLock написав:

Особенно умиляют особи, которые в открытом доступе пишут о своих вкладах в 5-ти или 7-ми банках на огромные суммы. То есть: у вас есть куча денег, и вы об этом всем сообщаете. Ну о чем с такими разговор? Никаких денег у таких людей нет и никогда не было, и то что они пишут, как правило, это полная ерунда или намеренная провокация. Деньги любят тишину, это главное правило, и если у вас они есть, вы об этом будете молчать.