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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5093509450955096>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 225
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
27
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:39

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Нужные люди получили под 40% в валюте, пока чурии заливали что 1% депозиты это нормально.


Максимальна дохідність у валюті становила 64% річних, табличку з ДТ викладав раніше, а досягалась за рахунок того, що ОВДП продавались ще і дешевше номіналу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:49

  Serg-ik написав:
  Амвросий написав:Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.

Вы славно потрудились, но не учли зарплату
минимальная зарплата в 2003 году была 185 грн или около 36 долл
в 220 она составляет 4723 грн или около 175 долл.

Основной вопрос-это акциз при импорте или производстве топлива, каким он был тогда, если был вообще, и какой сейчас. Нынешний известен, его сразу можете вычитать из текуей цены и сравнивать с ценой 2003 года



на покупательную способность населения влияет средняя зарплата по стране, а не минималка (тем более в 2003г), так что ваш пост "мимо кассы"
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:54

  Ой+ написав:
  Moneta написав:Нужные люди получили под 40% в валюте, пока чурии заливали что 1% депозиты это нормально.
Максимальна дохідність у валюті становила 64% річних, табличку з ДТ викладав раніше, а досягалась за рахунок того, що ОВДП продавались ще і дешевше номіналу.
Слухайте, учора з ранку долар на міжбанку коштував 26,93, а ввечері вже 27,32, яка дохідність річна? Порахуйте будь ласка.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:00

  SherLock написав:Особенно умиляют особи, которые в открытом доступе пишут о своих вкладах в 5-ти или 7-ми банках на огромные суммы. То есть: у вас есть куча денег, и вы об этом всем сообщаете. Ну о чем с такими разговор? Никаких денег у таких людей нет и никогда не было, и то что они пишут, как правило, это полная ерунда или намеренная провокация. Деньги любят тишину, это главное правило, и если у вас они есть, вы об этом будете молчать.

тут есть куча народу и форумчани року, которые не скрывают, шо у них бабло вложено в овгз, а это десятки лимонов в грише и не одна десятка тысяч в баксах, брешут собаки - дядя шерлок, ты дурак?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:10

  чик написав:
  SherLock написав:Особенно умиляют особи, которые в открытом доступе пишут о своих вкладах в 5-ти или 7-ми банках на огромные суммы. То есть: у вас есть куча денег, и вы об этом всем сообщаете. Ну о чем с такими разговор? Никаких денег у таких людей нет и никогда не было, и то что они пишут, как правило, это полная ерунда или намеренная провокация. Деньги любят тишину, это главное правило, и если у вас они есть, вы об этом будете молчать.

тут есть куча народу и форумчани року, которые не скрывают, шо у них бабло вложено в овгз, а это десятки лимонов в грише и не одна десятка тысяч в баксах, брешут собаки - дядя шерлок, ты дурак?

Мама дорогая, еще один! Ну я хоть посмеялся с утра! :mrgreen:
Господа, оцените стиль автора и размеры активов. День перестаёт быть скучным! :D
Да, и наверное Вы отправитесь в бан. В компанию к дилетанту. Там и пообщаетесь. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:12

А в мире есть хоть один чернокожий миллиардер?
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Вчера с утра межбанк припал, а потом резко пошел вверх. Сегодня, похоже, будет с точностью до наоборот?
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