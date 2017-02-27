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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 10:39
Живите своим умом!
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:45
Moneta написав:
Нужные люди получили под 40% в валюте, пока чурии заливали что 1% депозиты это нормально.
Максимальна дохідність у валюті становила 64% річних, табличку з ДТ викладав раніше, а досягалась за рахунок того, що ОВДП продавались ще і дешевше номіналу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:49
Serg-ik написав: Амвросий написав:
Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.
Вы славно потрудились, но не учли зарплату
минимальная зарплата в 2003 году была 185 грн или около 36 долл
в 220 она составляет 4723 грн или около 175 долл.
Основной вопрос-это акциз при импорте или производстве топлива, каким он был тогда, если был вообще, и какой сейчас. Нынешний известен, его сразу можете вычитать из текуей цены и сравнивать с ценой 2003 года
на покупательную способность населения влияет средняя зарплата по стране, а не минималка (тем более в 2003г), так что ваш пост "мимо кассы"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:54
Ой+ написав: Moneta написав:
Нужные люди получили под 40% в валюте, пока чурии заливали что 1% депозиты это нормально.
Максимальна дохідність у валюті становила 64% річних, табличку з ДТ викладав раніше, а досягалась за рахунок того, що ОВДП продавались ще і дешевше номіналу.
Слухайте, учора з ранку долар на міжбанку коштував 26,93, а ввечері вже 27,32, яка дохідність річна? Порахуйте будь ласка.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:00
SherLock написав:
Особенно умиляют особи, которые в открытом доступе пишут о своих вкладах в 5-ти или 7-ми банках на огромные суммы. То есть: у вас есть куча денег, и вы об этом всем сообщаете. Ну о чем с такими разговор? Никаких денег у таких людей нет и никогда не было, и то что они пишут, как правило, это полная ерунда или намеренная провокация. Деньги любят тишину, это главное правило, и если у вас они есть, вы об этом будете молчать.
тут есть куча народу и форумчани року, которые не скрывают, шо у них бабло вложено в овгз, а это десятки лимонов в грише и не одна десятка тысяч в баксах, брешут собаки - дядя шерлок, ты дурак?
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:10
чик написав: SherLock написав:
Особенно умиляют особи, которые в открытом доступе пишут о своих вкладах в 5-ти или 7-ми банках на огромные суммы. То есть: у вас есть куча денег, и вы об этом всем сообщаете. Ну о чем с такими разговор? Никаких денег у таких людей нет и никогда не было, и то что они пишут, как правило, это полная ерунда или намеренная провокация. Деньги любят тишину, это главное правило, и если у вас они есть, вы об этом будете молчать.
тут есть куча народу и форумчани року, которые не скрывают, шо у них бабло вложено в овгз, а это десятки лимонов в грише и не одна десятка тысяч в баксах, брешут собаки - дядя шерлок, ты дурак?
Мама дорогая, еще один! Ну я хоть посмеялся с утра!
Господа, оцените стиль автора и размеры активов. День перестаёт быть скучным!
Да, и наверное Вы отправитесь в бан. В компанию к дилетанту. Там и пообщаетесь.
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SherLock
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:12
А в мире есть хоть один чернокожий миллиардер?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:13
Вчера с утра межбанк припал, а потом резко пошел вверх. Сегодня, похоже, будет с точностью до наоборот?
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Anadonta
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