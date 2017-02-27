RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5093509450955096

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 225
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
27
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:19

SherLock
так ты уже там, открыл, бо знал шо ответишь. видишь ли доргуша в 2008 здесь такие "аптимисты" были и всех агитировали не поддаваться панике, потом в 2013-14 то же самое и сча пошло по трубам, но ники тех оптимистов вдруг попропадали, как и твоей братии пропадут, когда надо будет отвечать за базар - пока клоун, не тебе судить о стилях...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6069
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4420 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:27

  Amat написав:
  Alex2006 написав:
  Amat написав:3. А если я принял такое решение изначально, то с какого перепуга меня должна давить жаба ? Да, признаю, когда гривна укреплялась мысли о "недополученной прибыли" были... Но стратегически (а 20 куе обычно так и копят), оснований для укрепления самомй красивой, увы, пока никаких.

Здесь вопрос не в укреплении, а в опережении возможной девальвации. Деньги копят не ради баксов, а ради покупательной способности. Т.е. кто купил бакс по 27 будет через год иметь покупательную способность выше гривнедепозитчика лишь в случае, если гривна девальвирует выше 27*1.1 = 29.7. Если курс через год так и будет 27 - они будут иметь на 10% покупательной способности ниже, чем могли бы в случае депо. Поэтому баксодержателям не все равно какой курс, они хотят такой курс, который выведет их падение покупательной способности относительно грн депо хотя бы в ноль, чтобы не было обидно. И для этого они уверяют всех точно так же скупать бакс, чтобы курс рос.


Да ну ё-маё..
1. В реалиях Украины курс расти или падать может только у ГРИВНЫ.
2. Покупательная способность денег меряется в "ТВЕРДОЙ" валюте.
3. Деньги КОПЯТ длительный период - ГОД это ни о чем. Попробуйте померять покупательную способность разных валют (ВКЛЮЧАЯ ГРИВНУ) хотя бы в 5-летней песпективе, а лучше в 10-летней. Тогда может и поймете о чем я вам говорю.
4. Вы определенно путаете 1) оценку "недополученной прибыли" от укрепления гривны\2) способы пассивного увелечения дохода (депозиты в уе или грн)\3) покупательную способность на МОМЕНТ покупки ( а не на момент сравнения курса грн\уе).

Посмотрим, что вы скажете про курс гривны через год.
А что вы скажете через 2 ?
А через 3 ?
Мыслите масштабно, блин.

За всю независимость Украины гривна укреплялалсь аж целый ОДИН ГОД, прошлый.
И то только после 5 лет реальных попыток реформировать страну.
Чего от нынешней власти я точно не жду.

Вы снова путаете укрепление гривны с опережением девальвации. Вы покупаете товары за гривну. 572к грн имеют бОльшую покупательную способность чем 20к баксов, это факт. Статистика по годам точно так же в пользу грн депо, вы просто не считали и рассматриваете лишь частные случаи временных кризисов. Посчитайте на цифрах и все поймете, а через 2 и 3 года перепроверите себя :)
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 15 кві, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 13.06.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:29

  Moneta написав:
  asti написав:А шож вы молчали в прошлом году, когда тот же Сити заводил в Украину миллиарды долларов под покупку ОВГЗ?
Тоже сговор был?!


Очевидно. Я не молчал. Нужные люди получили под 40% в валюте, пока чурии заливали что 1% депозиты это нормально. А потом на эти депозиты выкупают у инсайдеров овгз, не спрашивая вкладчиков банка. Ставя под риск конвертации, потому что у государства платить уже нечем.

Так а кто мешал всем получить 40% в валюте? Ну или не 40, а хотя бы 20, я не считал точно прибыльность от грн депо. По-моему, переоцененность бакса была очевидна, и то, что вы сделали неправильные инвестиции - чьи это проблемы?
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 15 кві, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 13.06.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:47

  Moneta написав:
"Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.

:lol: :lol: :lol:
Мог угадать источник этого бреда даже если бы он не упоминался в "статье")) Опять заговор, скрытые договоренности, невидимая рука Запада, бла бла бла стиля СССР/России. Повторюсь для тех, кто сам не может додуматься - НБУ лишь выполняет свою прямую обязанность по сглаживанию колебаний. Есть излишки - он их выкупает, курс вырос выше 30 коп и спрос еще большой - продает. Поэтому когда выходит пылесос Сити, логично что НБУ не выкупает, ибо курс растет. Но если курс растет в допустимых пределах, НБУ не выходит с продажей. Сити грамотно ведет свою политику и не покупает бакс задорого, когда покупает - курс растет, потом перестает покупать - курс закономерно падает назад и НБУ приходиться выкупать излишки, чтобы курс не провалился очень быстро. Здесь вполне очевидно - лишь благодаря НБУ Сити банк покупает бакс дороже, чем мог бы, если бы НБУ не выкупал десятки миллионов излишков с МБ. Еще будете распространять бред с про-российских ресурсов или вам наконец понятна их суть?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 13.06.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5093509450955096
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, Ethereum, Google Adsense [Bot], IDAN і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1751, 1752, 1753
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17527 2207904
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 11:45
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1542319
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81681
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15837)
15.04.2020 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.