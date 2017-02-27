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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:19
SherLock
так ты уже там, открыл, бо знал шо ответишь. видишь ли доргуша в 2008 здесь такие "аптимисты" были и всех агитировали не поддаваться панике, потом в 2013-14 то же самое и сча пошло по трубам, но ники тех оптимистов вдруг попропадали, как и твоей братии пропадут, когда надо будет отвечать за базар - пока клоун, не тебе судить о стилях...
а шо делать?
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:27
Amat написав: Alex2006 написав: Amat написав:
3. А если я принял такое решение изначально, то с какого перепуга меня должна давить жаба ? Да, признаю, когда гривна укреплялась мысли о "недополученной прибыли" были... Но стратегически (а 20 куе обычно так и копят), оснований для укрепления самомй красивой, увы, пока никаких.
Здесь вопрос не в укреплении, а в опережении возможной девальвации. Деньги копят не ради баксов, а ради покупательной способности. Т.е. кто купил бакс по 27 будет через год иметь покупательную способность выше гривнедепозитчика лишь в случае, если гривна девальвирует выше 27*1.1 = 29.7. Если курс через год так и будет 27 - они будут иметь на 10% покупательной способности ниже, чем могли бы в случае депо. Поэтому баксодержателям не все равно какой курс, они хотят такой курс, который выведет их падение покупательной способности относительно грн депо хотя бы в ноль, чтобы не было обидно. И для этого они уверяют всех точно так же скупать бакс, чтобы курс рос.
Да ну ё-маё..
1. В реалиях Украины курс расти или падать может только у ГРИВНЫ.
2. Покупательная способность денег меряется в "ТВЕРДОЙ" валюте.
3. Деньги КОПЯТ длительный период - ГОД это ни о чем. Попробуйте померять покупательную способность разных валют (ВКЛЮЧАЯ ГРИВНУ) хотя бы в 5-летней песпективе, а лучше в 10-летней. Тогда может и поймете о чем я вам говорю.
4. Вы определенно путаете 1) оценку "недополученной прибыли" от укрепления гривны\2) способы пассивного увелечения дохода (депозиты в уе или грн)\3) покупательную способность на МОМЕНТ покупки ( а не на момент сравнения курса грн\уе).
Посмотрим, что вы скажете про курс гривны через год.
А что вы скажете через 2 ?
А через 3 ?
Мыслите масштабно, блин.
За всю независимость Украины гривна укреплялалсь аж целый ОДИН ГОД, прошлый.
И то только после 5 лет реальных попыток реформировать страну.
Чего от нынешней власти я точно не жду.
Вы снова путаете укрепление гривны с опережением девальвации. Вы покупаете товары за гривну. 572к грн имеют бОльшую покупательную способность чем 20к баксов, это факт. Статистика по годам точно так же в пользу грн депо, вы просто не считали и рассматриваете лишь частные случаи временных кризисов. Посчитайте на цифрах и все поймете, а через 2 и 3 года перепроверите себя
Востаннє редагувалось Alex2006
в Сер 15 кві, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:29
Moneta написав: asti написав:
А шож вы молчали в прошлом году, когда тот же Сити заводил в Украину миллиарды долларов под покупку ОВГЗ?
Тоже сговор был?!
Очевидно. Я не молчал. Нужные люди получили под 40% в валюте, пока чурии заливали что 1% депозиты это нормально. А потом на эти депозиты выкупают у инсайдеров овгз, не спрашивая вкладчиков банка. Ставя под риск конвертации, потому что у государства платить уже нечем.
Так а кто мешал всем получить 40% в валюте? Ну или не 40, а хотя бы 20, я не считал точно прибыльность от грн депо. По-моему, переоцененность бакса была очевидна, и то, что вы сделали неправильные инвестиции - чьи это проблемы?
Востаннє редагувалось Alex2006
в Сер 15 кві, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:47
Moneta написав:
"Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.
Мог угадать источник этого бреда даже если бы он не упоминался в "статье")) Опять заговор, скрытые договоренности, невидимая рука Запада, бла бла бла стиля СССР/России. Повторюсь для тех, кто сам не может додуматься - НБУ лишь выполняет свою прямую обязанность по сглаживанию колебаний. Есть излишки - он их выкупает, курс вырос выше 30 коп и спрос еще большой - продает. Поэтому когда выходит пылесос Сити, логично что НБУ не выкупает, ибо курс растет. Но если курс растет в допустимых пределах, НБУ не выходит с продажей. Сити грамотно ведет свою политику и не покупает бакс задорого, когда покупает - курс растет, потом перестает покупать - курс закономерно падает назад и НБУ приходиться выкупать излишки, чтобы курс не провалился очень быстро. Здесь вполне очевидно - лишь благодаря НБУ Сити банк покупает бакс дороже, чем мог бы, если бы НБУ не выкупал десятки миллионов излишков с МБ. Еще будете распространять бред с про-российских ресурсов или вам наконец понятна их суть?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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