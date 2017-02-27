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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5093509450955096

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 225
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
27
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:47

  Moneta написав:
"Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.

:lol: :lol: :lol:
Мог угадать источник этого бреда даже если бы он не упоминался в "статье")) Опять заговор, скрытые договоренности, невидимая рука Запада, бла бла бла стиля СССР/России. Повторюсь для тех, кто сам не может додуматься - НБУ лишь выполняет свою прямую обязанность по сглаживанию колебаний. Есть излишки - он их выкупает, курс вырос выше 30 коп и спрос еще большой - продает. Поэтому когда выходит пылесос Сити, логично что НБУ не выкупает, ибо курс растет. Но если курс растет в допустимых пределах, НБУ не выходит с продажей. Сити грамотно ведет свою политику и не покупает бакс задорого, когда покупает - курс растет, потом перестает покупать - курс закономерно падает назад и НБУ приходиться выкупать излишки, чтобы курс не провалился очень быстро. Здесь вполне очевидно - лишь благодаря НБУ Сити банк покупает бакс дороже, чем мог бы, если бы НБУ не выкупал десятки миллионов излишков с МБ. Еще будете распространять бред с про-российских ресурсов или вам наконец понятна их суть?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:52

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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:05

  Trast написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:, - рассказал "Стране"

Можна було с цього почати ?..

Це не важоиво кому розповів, важливо, а що ви можете заперечити з цих слів, де ващі контраргументи?

Ви не можете знати заздалегідь, де саме вас буде ошукано. Якщо не хочете програти - не сідайте грати з шулером. Не читайте "Піонерські брехунці"
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:08

  Trast написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:, - рассказал "Стране"

Можна було с цього почати ?..

Це не важоиво кому розповів, важливо, а що ви можете заперечити з цих слів, де ващі контраргументи?

Так все же уже опровергнуто и не раз, кому-то еще что-то непонятно?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 27.2-27.4
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.04.2020........................27,2265
Доллар прибавил 14 копеек.
Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе опустились на 7 копеек. Сделав небольшую паузу, развернулись и выросли на 4 копейки. Еще минут двадцать подумали и снова пошли вниз, снова на 7 копеек. Незадолго до 12 уравновесились.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли за счет операций казначейства и сокращения объема суточных сертификатов. Чуть менее миллиарда ушло в наличку.

В понедельник объем МБ немного вырос с 329.9 до 338.5 млн. Чистый спрос составил около 285 млн. В операциях клиентов сохранялось доминирование предложения.

  asti написав:А в мире есть хоть один чернокожий миллиардер?

https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%90+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5+%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%3F&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то на наличке пошел слив :) Что там на МБ?)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:13

  asti написав:А в мире есть хоть один чернокожий миллиардер?


В Зимбабве точно. Думаю и квинтиллионер есть :)
sergey_sryvkin
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