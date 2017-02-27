Додано: Сер 15 кві, 2020 11:47

Moneta написав:

"Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.

"Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.

Мог угадать источник этого бреда даже если бы он не упоминался в "статье")) Опять заговор, скрытые договоренности, невидимая рука Запада, бла бла бла стиля СССР/России. Повторюсь для тех, кто сам не может додуматься - НБУ лишь выполняет свою прямую обязанность по сглаживанию колебаний. Есть излишки - он их выкупает, курс вырос выше 30 коп и спрос еще большой - продает. Поэтому когда выходит пылесос Сити, логично что НБУ не выкупает, ибо курс растет. Но если курс растет в допустимых пределах, НБУ не выходит с продажей. Сити грамотно ведет свою политику и не покупает бакс задорого, когда покупает - курс растет, потом перестает покупать - курс закономерно падает назад и НБУ приходиться выкупать излишки, чтобы курс не провалился очень быстро. Здесь вполне очевидно - лишь благодаря НБУ Сити банк покупает бакс дороже, чем мог бы, если бы НБУ не выкупал десятки миллионов излишков с МБ. Еще будете распространять бред с про-российских ресурсов или вам наконец понятна их суть?