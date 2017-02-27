Moneta написав: "Сговор Нацбанка с Ситибанком не просто очевиден - это открытая информация с торгов. Никто давно не прячется. Межбанк похож город стратегического значения, который по очереди занимает то одна, то другая армия. Причем, армии договорили и не конфликтуют. Один день доллар выходит скупать Национальный банк, другой - Ситибанк. Они не конкурируют, то есть нет никаких рыночных взаимоотношений. Есть сговор, и все шито белыми нитками. Как было в 2012 году с libor в Европе. Только тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы, провели обыски, записали устные переговоры, подняли всю переписку, и остановили этот беспредел. Был один уголовный приговор. А у нас продолжается открытый договорняк. Есть слух о том, что из Нацбанка даже лучшие курсы подсказывают, когда нужно", - рассказал "Стране" первый заместитель председателя одного из банков.
Мог угадать источник этого бреда даже если бы он не упоминался в "статье")) Опять заговор, скрытые договоренности, невидимая рука Запада, бла бла бла стиля СССР/России. Повторюсь для тех, кто сам не может додуматься - НБУ лишь выполняет свою прямую обязанность по сглаживанию колебаний. Есть излишки - он их выкупает, курс вырос выше 30 коп и спрос еще большой - продает. Поэтому когда выходит пылесос Сити, логично что НБУ не выкупает, ибо курс растет. Но если курс растет в допустимых пределах, НБУ не выходит с продажей. Сити грамотно ведет свою политику и не покупает бакс задорого, когда покупает - курс растет, потом перестает покупать - курс закономерно падает назад и НБУ приходиться выкупать излишки, чтобы курс не провалился очень быстро. Здесь вполне очевидно - лишь благодаря НБУ Сити банк покупает бакс дороже, чем мог бы, если бы НБУ не выкупал десятки миллионов излишков с МБ. Еще будете распространять бред с про-российских ресурсов или вам наконец понятна их суть?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Це не важоиво кому розповів, важливо, а що ви можете заперечити з цих слів, де ващі контраргументи?
Так все же уже опровергнуто и не раз, кому-то еще что-то непонятно?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.04.2020........................27,2265 Доллар прибавил 14 копеек. Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе опустились на 7 копеек. Сделав небольшую паузу, развернулись и выросли на 4 копейки. Еще минут двадцать подумали и снова пошли вниз, снова на 7 копеек. Незадолго до 12 уравновесились. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах выросли за счет операций казначейства и сокращения объема суточных сертификатов. Чуть менее миллиарда ушло в наличку.
В понедельник объем МБ немного вырос с 329.9 до 338.5 млн. Чистый спрос составил около 285 млн. В операциях клиентов сохранялось доминирование предложения.
asti написав:А в мире есть хоть один чернокожий миллиардер?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
prodigy написав:на покупательную способность населения влияет средняя зарплата по стране, а не минималка (тем более в 2003г), так что ваш пост "мимо кассы"
мой пост в точку. Вы писали
цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.
Вы сравнили цену сырья на входе в 2003 и 2020 и цену топлива на выходе 2003 и 2020. Заподозрили, что причиной повышения цены сейчас есть скрытые налоги. Я Вам поясняю, что в себестоимость товара в 2003 году закладывалась зарплата и товары, услуги, исходя из минимальной зарплаты в 35 долл. и, скорее всего, в себестоимости не было акциза. Сейчас в себестоимости фигурирует зарплата в 170 долл и акциз превышает себестоимость импортного бензина
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s