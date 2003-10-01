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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5095509650975098>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 226
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
28
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
Зирка 27.25-27.40

Рядом (в сторону Пушкина ). новая обменка 27.27-27.35(покупал )
Ломбард 27.20-27.40
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:НБУ лишь выполняет свою прямую обязанность по сглаживанию колебаний. Есть излишки - он их выкупает, курс вырос выше 30 коп и спрос еще большой - продает.

Логично
Только не понятно почему НБУ не сгладил в 2019 году? Курс просел не на 30, а на 300 копеек. Одурачил нерезов и дал им мало гривен? Что было важнее-одурачит нерезов или не дать загнуться экспортёрам и бюджету?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:39

  гуляйполе написав:
  Амвросий написав:
  ievm написав:Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться :) Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.


цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.

Для примера сравним две даты 01.10.2003 и 01.04.2020, когда цены на нефть были примерно одинаковы:

Нефть Brent:
01.10.2003 27.10 USD
01.04.2020 29.87 USD

Бензин А95 (за литр):
01.10.2003 2.15 UAH
01.04.2020 24.83 UAH

UAH/USD:
01.10.2003 5.3908
01.04.2020 27.6289

Пересчитаем бензин в доллары:
01.10.2003 0.40 USD
01.04.2020 0.90 USD

Учтём инфляцию доллара:

2020-2003 = 17 лет
17 * 2% = 34 %

0.40 * 1.34 = 0.54 USD

Считаем на сколько сейчас завышена цена бензина:

100 * 0.90 / 0.54 = 166 %

Вот эта наценка в 166% отражается на всех товарах, потому что бензин нужен для производства, для перевозки, доставки, для того чтобы добраться на работу и т.д.

Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.

Аналогичная ситуация с электроэнергией, где тарифы завышены за счёт "зелёной энергетики". Тоже самое с газом, который впустую палят на обогрев улиц ради того чтобы начислить огромную коммуналку на отопление. Все эти огромные переплаты идут на финансирование коррупции. Отсюда и рост цен.

Однако переплату эту платят все - и держатели долларов и держатели гривны.


Транспортный налог был включён в цену топлива в 2010 году

Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів
19professor69
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:53

Лучше и не скажешь. Даше в 2016 году бензин 95-ый и тот стоит по 16 грн за литр, при таких же мировых ценах.

  Амвросий написав:
  ievm написав:Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться :) Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.


цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.

Для примера сравним две даты 01.10.2003 и 01.04.2020, когда цены на нефть были примерно одинаковы:

Нефть Brent:
01.10.2003 27.10 USD
01.04.2020 29.87 USD

Бензин А95 (за литр):
01.10.2003 2.15 UAH
01.04.2020 24.83 UAH

UAH/USD:
01.10.2003 5.3908
01.04.2020 27.6289

Пересчитаем бензин в доллары:
01.10.2003 0.40 USD
01.04.2020 0.90 USD

Учтём инфляцию доллара:

2020-2003 = 17 лет
17 * 2% = 34 %

0.40 * 1.34 = 0.54 USD

Считаем на сколько сейчас завышена цена бензина:

100 * 0.90 / 0.54 = 166 %

Вот эта наценка в 166% отражается на всех товарах, потому что бензин нужен для производства, для перевозки, доставки, для того чтобы добраться на работу и т.д.

Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.

Аналогичная ситуация с электроэнергией, где тарифы завышены за счёт "зелёной энергетики". Тоже самое с газом, который впустую палят на обогрев улиц ради того чтобы начислить огромную коммуналку на отопление. Все эти огромные переплаты идут на финансирование коррупции. Отсюда и рост цен.

Однако переплату эту платят все - и держатели долларов и держатели гривны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня выплаты по купонам ОВГЗ = 1 228 219 519,85 гр.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наличке уже толком плевать на МБ,давай валюту и точка,цены устраивают.
Даже толпа оленей на сдать уже видимо высажена с поезда и карманы\запасы скв у них исчерпались\прохудились.
МБ вниз,а нал не реагирует,давай Алкс,поднажми,сливай 1500,попробуй развернуть рынок,ибо так до прыжка вверх недалеко(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:16

Serg-ik Акциз на бензин сейчас 213 евро/тона. В 2003/2004 годах он был 40/60 евро. Т.е., разница более чем в 150 евро на тонне, т.е. примерно 4,5 грн/литр. На акциз начисляется НДС 20%. Т.е., только налоги увеличили цену литра топлива примерно на 5,5 грн/литр за это время
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Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:16

  somilitark написав:Наличке уже толком плевать на МБ,давай валюту и точка,цены устраивают.
Даже толпа оленей на сдать уже видимо высажена с поезда и карманы\запасы скв у них исчерпались\прохудились.
МБ вниз,а нал не реагирует,давай Алкс,поднажми,сливай 1500,попробуй развернуть рынок,ибо так до прыжка вверх недалеко(((


боковик реально,
подросли на 10-15коп за неделю (это 0,5%)

есть продажи доллара по 27,30...и одну обменку видел -отдают 27,25

не вижу "стремительного роста"...после 28,3
26,9-27,3 как бы все едино
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:18

  asti написав:А шож вы молчали в прошлом году, когда тот же Сити заводил в Украину миллиарды долларов под покупку ОВГЗ?
Тоже сговор был?!

Зачем сразу сговор? Мега казино.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Волк написав:только налоги увеличили цену литра топлива примерно на 5,5 грн/литр за это время

что и требовалось доказать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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