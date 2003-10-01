Амвросий написав:

ievm написав: Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция. Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпатьсяДа только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.

цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.Для примера сравним две даты 01.10.2003 и 01.04.2020, когда цены на нефть были примерно одинаковы:Нефть Brent:01.10.2003 27.10 USD01.04.2020 29.87 USDБензин А95 (за литр):01.10.2003 2.15 UAH01.04.2020 24.83 UAHUAH/USD:01.10.2003 5.390801.04.2020 27.6289Пересчитаем бензин в доллары:01.10.2003 0.40 USD01.04.2020 0.90 USDУчтём инфляцию доллара:2020-2003 = 17 лет17 * 2% = 34 %0.40 * 1.34 = 0.54 USDСчитаем на сколько сейчас завышена цена бензина:100 * 0.90 / 0.54 = 166 %Вот эта наценка в 166% отражается на всех товарах, потому что бензин нужен для производства, для перевозки, доставки, для того чтобы добраться на работу и т.д.Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.Аналогичная ситуация с электроэнергией, где тарифы завышены за счёт "зелёной энергетики". Тоже самое с газом, который впустую палят на обогрев улиц ради того чтобы начислить огромную коммуналку на отопление. Все эти огромные переплаты идут на финансирование коррупции. Отсюда и рост цен.Однако переплату эту платят все - и держатели долларов и держатели гривны.