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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:35
Здравствуйте .
Зирка 27.25-27.40
Рядом (в сторону Пушкина ). новая обменка 27.27-27.35(покупал )
Ломбард 27.20-27.40
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:36
Alex2006 написав:
НБУ лишь выполняет свою прямую обязанность по сглаживанию колебаний. Есть излишки - он их выкупает, курс вырос выше 30 коп и спрос еще большой - продает.
Логично
Только не понятно почему НБУ не сгладил в 2019 году? Курс просел не на 30, а на 300 копеек. Одурачил нерезов и дал им мало гривен? Что было важнее-одурачит нерезов или не дать загнуться экспортёрам и бюджету?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:39
гуляйполе написав: Амвросий написав: ievm написав:
Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться
Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.
цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.
Для примера сравним две даты 01.10.2003 и 01.04.2020, когда цены на нефть были примерно одинаковы:
Нефть Brent:
01.10.2003 27.10 USD
01.04.2020 29.87 USD
Бензин А95 (за литр):
01.10.2003 2.15 UAH
01.04.2020 24.83 UAH
UAH/USD:
01.10.2003 5.3908
01.04.2020 27.6289
Пересчитаем бензин в доллары:
01.10.2003 0.40 USD
01.04.2020 0.90 USD
Учтём инфляцию доллара:
2020-2003 = 17 лет
17 * 2% = 34 %
0.40 * 1.34 = 0.54 USD
Считаем на сколько сейчас завышена цена бензина:
100 * 0.90 / 0.54 = 166 %
Вот эта наценка в 166% отражается на всех товарах, потому что бензин нужен для производства, для перевозки, доставки, для того чтобы добраться на работу и т.д.
Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.
Аналогичная ситуация с электроэнергией, где тарифы завышены за счёт "зелёной энергетики". Тоже самое с газом, который впустую палят на обогрев улиц ради того чтобы начислить огромную коммуналку на отопление. Все эти огромные переплаты идут на финансирование коррупции. Отсюда и рост цен.
Однако переплату эту платят все - и держатели долларов и держатели гривны.
Транспортный налог был включён в цену топлива в 2010 году
Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:53
Лучше и не скажешь. Даше в 2016 году бензин 95-ый и тот стоит по 16 грн за литр, при таких же мировых ценах.
Амвросий написав: ievm написав:
Если все так просто, как вы пишете - тогда надо всегда конвертировать все свои деньги в доллары и не рыпаться
Да только, когда доллар укрепился в прошлом году, все цены вниз за ним не побежали. И его покупательная способность сильно упала в процентном соотношении. Я уже не говорю про то, что постоянно идет инфляция.
цены в долларе какими были такими и остались, с поправкой на 1-2% годовых инфляции. Увеличились цены в Украине. И происходит это за счёт скрытых налогов. Как эти налоги взимаются интересный вопрос. На мой взгляд они спрятаны в ценах на топливо и электричество, от которого зависят цены на все остальные товары.
Для примера сравним две даты 01.10.2003 и 01.04.2020, когда цены на нефть были примерно одинаковы:
Нефть Brent:
01.10.2003 27.10 USD
01.04.2020 29.87 USD
Бензин А95 (за литр):
01.10.2003 2.15 UAH
01.04.2020 24.83 UAH
UAH/USD:
01.10.2003 5.3908
01.04.2020 27.6289
Пересчитаем бензин в доллары:
01.10.2003 0.40 USD
01.04.2020 0.90 USD
Учтём инфляцию доллара:
2020-2003 = 17 лет
17 * 2% = 34 %
0.40 * 1.34 = 0.54 USD
Считаем на сколько сейчас завышена цена бензина:
100 * 0.90 / 0.54 = 166 %
Вот эта наценка в 166% отражается на всех товарах, потому что бензин нужен для производства, для перевозки, доставки, для того чтобы добраться на работу и т.д.
Грубо говоря нормальная цена бензина А95 на сегодняшний день - это 14.92 грн за литр. А он стоит 24.83 грн за литр. Разница 9.91 грн с каждого литра бензина.
Аналогичная ситуация с электроэнергией, где тарифы завышены за счёт "зелёной энергетики". Тоже самое с газом, который впустую палят на обогрев улиц ради того чтобы начислить огромную коммуналку на отопление. Все эти огромные переплаты идут на финансирование коррупции. Отсюда и рост цен.
Однако переплату эту платят все - и держатели долларов и держатели гривны.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:05
Сегодня выплаты по купонам ОВГЗ = 1 228 219 519,85 гр.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:10
Наличке уже толком плевать на МБ,давай валюту и точка,цены устраивают.
Даже толпа оленей на сдать уже видимо высажена с поезда и карманы\запасы скв у них исчерпались\прохудились.
МБ вниз,а нал не реагирует,давай Алкс,поднажми,сливай 1500,попробуй развернуть рынок,ибо так до прыжка вверх недалеко(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:16
Serg-ik Акциз на бензин сейчас 213 евро/тона. В 2003/2004 годах он был 40/60 евро. Т.е., разница более чем в 150 евро на тонне, т.е. примерно 4,5 грн/литр. На акциз начисляется НДС 20%. Т.е., только налоги увеличили цену литра топлива примерно на 5,5 грн/литр за это время
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:16
somilitark написав:
Наличке уже толком плевать на МБ,давай валюту и точка,цены устраивают.
Даже толпа оленей на сдать уже видимо высажена с поезда и карманы\запасы скв у них исчерпались\прохудились.
МБ вниз,а нал не реагирует,давай Алкс,поднажми,сливай 1500,попробуй развернуть рынок,ибо так до прыжка вверх недалеко(((
боковик реально,
подросли на 10-15коп за неделю (это 0,5%)
есть продажи доллара по 27,30...и одну обменку видел -отдают 27,25
не вижу "стремительного роста"...после 28,3
26,9-27,3 как бы все едино
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:18
asti написав:
А шож вы молчали в прошлом году, когда тот же Сити заводил в Украину миллиарды долларов под покупку ОВГЗ?
Тоже сговор был?!
Зачем сразу сговор? Мега казино.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:21
Волк написав:
только налоги увеличили цену литра топлива примерно на 5,5 грн/литр за это время
что и требовалось доказать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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