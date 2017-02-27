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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5095509650975098

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 226
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
28
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера 2 ближайших банкомата Привата не работали.Сегодня очередь в третий работающий 10 человек. Что бы это значило?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:30

15 число, аванс получили
mypaxaxa
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как дальше евро будет к доллару интересно?
Сейчас 1,0914 -0,0065 -0,59%.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трохи роздумів про ситуацію в найближчий час. З радістю почитаю коментарі.
Дам трохи цифр:
- Щодо заробітчан, які повернулися. Недавно по ТВ міністр закордонних справ говорив, що завалений запитами сусідніх країн про те, щоб відпустити наших працівників. Адже вони приїхали і мусять 14 днів відсидіти в самоізоляції (до речі, на працюючих митницях люди, які по певних питаннях шастали щодня за кордон так і шастають, без ніяких самоізоляцій, а ті хто не домовився – платять штраф і поповнюють статистику порушників режиму). Польша і ко готові чартери присилати за ними і там відповідати за їх здоровя, тільки щоб повернулися і працювали. Той мільйон з лишком, який повернувся, має всі шанси за тиждень два бути вже там і далі працювати.
- Імпорт-експорт. Глянемо статистику за січень-травень минулого року. Імпорт становив 23,5 млрд уо. З них палива мінеральні, нафта і продукти переробки – 5 млрд, машини і обладнання для електроенергетики – майже 4 млрд!!!!! це все, практично, інвестиції в відновлювану енергетику!!! транспортні засоби – 2,3 млрд, полімери 1 млрд. Решта значно менше. Газу у нас на два сезони, нафта і продукти переробки впали на 20-30%, Ахметова і ко з зеленою енергетикою уже попустило. Імпортний ширпотреб став в ноль, аптеки жаліються, що у зв’язку з карантином і значним покращенням гігієни, дуже сильно впав рівень простуд, вірусів і виторги зменшилися на 30% (дуже часто також імпорт), не зважаючи на скажені ціни на маски-рукавички-антисептики. По імпорту в квітні травні будемо мати біля 5 млрд уо економії.
Експорт, за той же час, становив 21 млрд і вся металургія, включаючи руду, металобрухт, шлак і тд – 6 млрд. В металургії маємо поки падіння 15-20%, але на фоні запуску будівництва в Європі, ця цифра має покращитися, ну точно не погіршитися. Електроенергія менше 0,5 млрд. тобто, експорт особливо і не впаде.
- Туризм за 2019 рік Туреччину відвідало 1,5 млн туристів з України, Болгарію практично так само, і Грецію, Єгипет, Туніс, Хорватію ще десь така ж кількість. Плюс ще трохи по Канарах, Балі, Каннах, Іспаніях, Кубах і решті екзотики. Разом назбирається до 5-5,5 млн і кожен вивозив десь 1 тис уо. а ще ж були автобусні тури по столицях і тд. Економія на туризмі складе до 7 млрд, якщо не буде взагалі чи біля 5 млрд, якщо хтось в серпні-вересні ще кудись вирветься. В травні вже будемо мати «лишніх» 1-1,5 млрд уо, які залишаться в країні.
- Емісія, чинник, вагомий, але коли і скільки її буде. Крім того, чи буде вона забезпечена позиками у валюті від МВФ-ЄС чи ні? Це важливо. Також, враховуючи вплив емісії треба враховувати емісію долара і євро і ситуацію в торговому-платіжному балансі станом на зараз. Ну і важливо на які цілі піде емісійна грн. і скільки її зсхематозять.
- Ріст попиту на ОВДП прогнозую після прийняття "антиколомойського" закону через рестарт процесу на тих засадах і від тих же виконавців що і в минулому році, плюс рекомендації Сіті, також через величезну емісію різноманітних ВКВ у світі.
- Мінфін, як і банки, не зобов’язаний орієнтуватися на облікову ставку НБУ в своїй діяльності, якщо це тільки не стосується користування НБУшними інструментами заробітку від розміщення коштів. Щоб стримати відтік ресурсів з депозитів банки змушені йти на підняття процентних ставок аж до 16%. І для них уже не цікаві інструменти регулятора, які прив’язані до облікової ставки. Тому банки і вкладаються на вторинці в ОВДП і, мабуть, ніхто їх особливо не силує. Адже терміни їх влаштовують і дохідність також. Тому, банки з радістю будуть і далі вкладатися в інструменти з більшою дохідністю ніж пропонує НБУ. Два останні пункти можуть спричинити падіння дохідності паперів на вторинці до рівня 12-14%, з якого вже можна стартувати і по первинних розміщеннях.
- Травень вважаю дуже імовірним для початку виходу з карантину. ЄС уже запускає будівництво, найближчими днями малі кафешки магазини. До кінця травня, якщо не помиляюся, великі торгові центри і виробництва, але все з дотриманням норм гігієни, дистанцій, з продовженням карантину для груп ризику. В США також заговорили про гостру необхідність. До речі, у нас же стоїть далеко не все. Дуже багато підприємств працює, сг працює, будівництво уже дозволили. Стоїть, в основному торгівля ширпотребом, послуги, розваги. Здебільшого це все фопи, малий і частина середнього бізнесу, які не так і багато дають до наповнення бюджету.
В любому випадку, навіть при підписанні контракту купівлі-продажу, валютні коливання страхуються корекцією грн. ціни при коливаннях курсу туди-сюди в 5%. Менше вважається, що не суттєво. Таке відхилення від 27 – це діапазон 25,65-28,35. Це дихання ринку. Тут тільки важлива стратегія для тих хто конвертує більш-менш вагомі суми регулярно з певних причин, про що вже писав. А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<1 ... 5095509650975098
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