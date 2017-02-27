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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50975098509951005101>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 226
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
28
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:18

  Zebra написав:
  prodigy написав:
  somilitark написав:Наличке уже толком плевать на МБ,давай валюту и точка,цены устраивают.
Даже толпа оленей на сдать уже видимо высажена с поезда и карманы\запасы скв у них исчерпались\прохудились.
МБ вниз,а нал не реагирует,давай Алкс,поднажми,сливай 1500,попробуй развернуть рынок,ибо так до прыжка вверх недалеко(((


боковик реально,
подросли на 10-15коп за неделю (это 0,5%)

есть продажи доллара по 27,30...и одну обменку видел -отдают 27,25

не вижу "стремительного роста"...после 28,3
26,9-27,3 как бы все едино


Важен не стремительный рост, а отсутствие стремительного отката.

Не, если бы не НБУ, то был бы и стремительный откат, а так, он это сглаживает. Так где обещанные 30+?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:20

  Alex2006 написав:Не, если бы не НБУ, то был бы и стремительный откат, а так, он это сглаживает. Так где обещанные 30+?

30+ дождутся терпеливые - это не для тебя. Ты покупая по 26-27 сливаешься по 24.55
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:20

Апеляційний суд підтримав стягнення 7 млрд грн з ПриватБанку на користь англійських компаній Суркісів.
darvay
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  19professor69 написав:Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів

во Франции топливо дороже нашего в 1,5 раза примерно (при том, что исходное сырье то же самое) + за магистрали надо отдельно доплачивать, и очень немало (я хочу посмотреть, как у нас отнесутся к перспективе платить порядка 50 евро за отрезок Харьков-Киев).

Короче говоря, и бензин у нас недорогой, и состояние дорог адекватно нашим затратам на их содержание. Всё в мире сбалансировано :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:22

  asti написав:
  somilitark написав:
  prodigy написав:26,9-27,3 как бы все едино
Это конечно лучше чем 28,но гораздо хуже,чем 25.
Сейчас польётся бабло с апргрейдинга бюджета,хоть бы 30 не взяли за недельку вторую. :shock:
Какое бабло, откуда?!
Вы что не понимаете, что бабла НЕТ!!!
Ждём МВФ...

Бабло имеется ввиду гривна из эмиссионного бюджета,Шмыгаль считает что деньги есть,в 90-х тоже так считали. :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:23

  juristkostya написав:
  19professor69 написав:Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів

во Франции топливо дороже нашего в 1,5 раза примерно (при том, что исходное сырье то же самое) + за магистрали надо отдельно доплачивать, и очень немало (я хочу посмотреть, как у нас отнесутся к перспективе платить порядка 50 евро за отрезок Харьков-Киев).

Короче говоря, и бензин у нас недорогой, и состояние дорог адекватно нашим затратам на их содержание. Всё в мире сбалансировано :-)

Здается мне, срок службы наших дорог уступает французким.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:26

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Не, если бы не НБУ, то был бы и стремительный откат, а так, он это сглаживает. Так где обещанные 30+?

30+ дождутся терпеливые - это не для тебя. Ты покупая по 26-27 сливаешься по 24.55

Так вы ж обещали 30+ через месяц, месяц прошел, и где? Я слил по 24.55 лишь малую часть) Остальное было слито выше, вплоть до 28 :) Суммарно все конечно же в плюсе, не переживайте за меня :) А вот сидящие в "последних вагонах" и ждущие 30+ уже начинают что-то подозревать...)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:27

  juristkostya написав:
  19professor69 написав:Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів

во Франции топливо дороже нашего в 1,5 раза примерно (при том, что исходное сырье то же самое) + за магистрали надо отдельно доплачивать, и очень немало (я хочу посмотреть, как у нас отнесутся к перспективе платить порядка 50 евро за отрезок Харьков-Киев).

Короче говоря, и бензин у нас недорогой, и состояние дорог адекватно нашим затратам на их содержание. Всё в мире сбалансировано :-)

Есть альтернативные бесплатные дороги,у нас они будут?
А почему не сказать за соседнюю Испанию?
Там почти нет платных дорог,и топливо вообще ещё зимой было макс. на 20% дороже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:Какое бабло, откуда?!
Вы что не понимаете, что бабла НЕТ!!!
Ждём МВФ...


Сумма предполагаемого транша очень мала, а проблемы, которые нависли, непропорциональны количеству обещанной манны небесной.
Или опять кто то напишет про транш как сигнал инвесторам нести сюда деньги ?
Как сказал один персонаж Булгакова - В очередь, .. дети, в очередь (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:31

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Не, если бы не НБУ, то был бы и стремительный откат, а так, он это сглаживает. Так где обещанные 30+?

30+ дождутся терпеливые - это не для тебя. Ты покупая по 26-27 сливаешься по 24.55

Так вы ж обещали 30+ через месяц, месяц прошел, и где? Я слил по 24.55 лишь малую часть) Остальное было слито выше, вплоть до 28 :) Суммарно все конечно же в плюсе, не переживайте за меня :) А вот сидящие в "последних вагонах" и ждущие 30+ уже начинают что-то подозревать...)

Также я обещал, что через неделю будет 27+ - это выполнилось. Я исполняю только каждое второе желание :lol:
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