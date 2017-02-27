somilitark написав:Наличке уже толком плевать на МБ,давай валюту и точка,цены устраивают. Даже толпа оленей на сдать уже видимо высажена с поезда и карманы\запасы скв у них исчерпались\прохудились. МБ вниз,а нал не реагирует,давай Алкс,поднажми,сливай 1500,попробуй развернуть рынок,ибо так до прыжка вверх недалеко(((
боковик реально, подросли на 10-15коп за неделю (это 0,5%)
есть продажи доллара по 27,30...и одну обменку видел -отдают 27,25
не вижу "стремительного роста"...после 28,3 26,9-27,3 как бы все едино
Важен не стремительный рост, а отсутствие стремительного отката.
Не, если бы не НБУ, то был бы и стремительный откат, а так, он это сглаживает. Так где обещанные 30+?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
19professor69 написав:Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів
во Франции топливо дороже нашего в 1,5 раза примерно (при том, что исходное сырье то же самое) + за магистрали надо отдельно доплачивать, и очень немало (я хочу посмотреть, как у нас отнесутся к перспективе платить порядка 50 евро за отрезок Харьков-Киев).
Короче говоря, и бензин у нас недорогой, и состояние дорог адекватно нашим затратам на их содержание. Всё в мире сбалансировано
19professor69 написав:Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів
во Франции топливо дороже нашего в 1,5 раза примерно (при том, что исходное сырье то же самое) + за магистрали надо отдельно доплачивать, и очень немало (я хочу посмотреть, как у нас отнесутся к перспективе платить порядка 50 евро за отрезок Харьков-Киев).
Короче говоря, и бензин у нас недорогой, и состояние дорог адекватно нашим затратам на их содержание. Всё в мире сбалансировано
Здается мне, срок службы наших дорог уступает французким.
Alex2006 написав:Не, если бы не НБУ, то был бы и стремительный откат, а так, он это сглаживает. Так где обещанные 30+?
30+ дождутся терпеливые - это не для тебя. Ты покупая по 26-27 сливаешься по 24.55
Так вы ж обещали 30+ через месяц, месяц прошел, и где? Я слил по 24.55 лишь малую часть) Остальное было слито выше, вплоть до 28 Суммарно все конечно же в плюсе, не переживайте за меня А вот сидящие в "последних вагонах" и ждущие 30+ уже начинают что-то подозревать...)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
19professor69 написав:Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів
во Франции топливо дороже нашего в 1,5 раза примерно (при том, что исходное сырье то же самое) + за магистрали надо отдельно доплачивать, и очень немало (я хочу посмотреть, как у нас отнесутся к перспективе платить порядка 50 евро за отрезок Харьков-Киев).
Короче говоря, и бензин у нас недорогой, и состояние дорог адекватно нашим затратам на их содержание. Всё в мире сбалансировано
Есть альтернативные бесплатные дороги,у нас они будут? А почему не сказать за соседнюю Испанию? Там почти нет платных дорог,и топливо вообще ещё зимой было макс. на 20% дороже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
asti написав:Какое бабло, откуда?! Вы что не понимаете, что бабла НЕТ!!! Ждём МВФ...
Сумма предполагаемого транша очень мала, а проблемы, которые нависли, непропорциональны количеству обещанной манны небесной. Или опять кто то напишет про транш как сигнал инвесторам нести сюда деньги ? Как сказал один персонаж Булгакова - В очередь, .. дети, в очередь (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Alex2006 написав:Не, если бы не НБУ, то был бы и стремительный откат, а так, он это сглаживает. Так где обещанные 30+?
30+ дождутся терпеливые - это не для тебя. Ты покупая по 26-27 сливаешься по 24.55
Так вы ж обещали 30+ через месяц, месяц прошел, и где? Я слил по 24.55 лишь малую часть) Остальное было слито выше, вплоть до 28 Суммарно все конечно же в плюсе, не переживайте за меня А вот сидящие в "последних вагонах" и ждущие 30+ уже начинают что-то подозревать...)
Также я обещал, что через неделю будет 27+ - это выполнилось. Я исполняю только каждое второе желание