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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5098509951005101>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 226
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
28
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:32

  asti написав:
  rasmus написав:Сегодня выплаты по купонам ОВГЗ = 1 228 219 519,85 гр.
Мне пока что деньги не зашли, хотя я в списке//)


там только 2015-2017 гг. выпуски как я поглядел
не думаю, что доразмещение было и Вы вложились именно в эти.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:34

  orest написав: А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.

Странно,неделю назад было вангование,что "вернёмся на уровень 25-26,когда всё успокоится".
Я спрашивал,что значит успокоится,но ответа не получил.
А теперь уже новый выстрел,больше 28.5 не будет,а на каком горизонте времени?
Уже всё успокоилось,но 26 не настало,значит будет не больше 28.5??
Я запутался,можно не кидать много всего в кучу,а более конкретно дать прогноз???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:34

  Zebra написав:Здается мне, срок службы наших дорог уступает французким.

как и наши затраты на их содержание. Я лично считаю, что соотношение цена/качества у нас лучше французского :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:36

  rasmus написав:
  asti написав:
  rasmus написав:Сегодня выплаты по купонам ОВГЗ = 1 228 219 519,85 гр.
Мне пока что деньги не зашли, хотя я в списке//)


там только 2015-2017 гг. выпуски как я поглядел
не думаю, что доразмещение было и Вы вложились именно в эти.

Штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу.
Что-то историй про богатую маму давно не было,пора)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:36

  orest написав:А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.

Через 2 тижднi може бути і більше.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:41

  19professor69 написав:Вам не здається завеликим транспортний податок 1 грн за 1 км роз..баних шляхів? Це забагато даже для платних французьких шляхів


Ще більший абсурд, коли я користуюсь водними заправками, я все одно сплачую "наземний" транспортний податок. Яхта у мене по дорогам не їздить :evil: А ще раз я сплачую "водний" транспортний податок при техогляді.
slonic32
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Говорят Суркисы - Приват 2:0. Аппеляция без изменений... На кону 7 млрд.
obagulya
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Есть альтернативные бесплатные дороги,у нас они будут?
А почему не сказать за соседнюю Испанию?

1. "бесплатных дорог" не бывает. Люди так или иначе платят за них в цене топлива (которое у нас сравнительно недорогое даже на фоне весьма небогатой да ещё и нефтедобывающей Румынии) или в виде ежегодного транспортного налога (которого у нас нет вообще, а, допустим, в Германии с её ""бесплатными" дорогами он может быть от 20 до 200 евро в год с легковушки).
2. Потому, что собеседник пожелал сравнить с Францией, это видно из цитаты. А я привык отвечать на вопрос, а не домысливать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Філ написав:Я такої ж думки і дякую, що написали про дуже важливе: розганяти паніку, щоб загнати в збитки тих, хто має менше доступу до інформації - неприпустимо. І тут чи цитуєш ти інформацію із платних ресурсів, чи викладаєш статті із "ватної преси", чи транслюєш якусь маячню про чергову змову НБУ із кимось там (не з Коломойським)) - все це є чітким маркером для ігнорування, щонайменше.

Вы абсолютно правы, поэтому пастор церкви «Всё пропало» со вчерашнего дня находится в бане вместе с одним из своих верных прихожан. :mrgreen:
  orest написав:В любому випадку, навіть при підписанні контракту купівлі-продажу, валютні коливання страхуються корекцією грн. ціни при коливаннях курсу туди-сюди в 5%. Менше вважається, що не суттєво. Таке відхилення від 27 – це діапазон 25,65-28,35. Це дихання ринку. Тут тільки важлива стратегія для тих хто конвертує більш-менш вагомі суми регулярно з певних причин, про що вже писав. А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.

Согласен. Больше чем 28,5 - маловероятно.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:51

  juristkostya написав:
  somilitark написав:Есть альтернативные бесплатные дороги,у нас они будут?
А почему не сказать за соседнюю Испанию?

1. "бесплатных дорог" не бывает. Люди так или иначе платят за них в цене топлива .

Бесплатные я так понял,что нет платы за саму магистраль при въезде на неё.
Мы идём же по раша пути во всём,думаю скоро все главные дороги сделают платными,капитально отремонтированные за счёт государства передадут роттердамщикам+ в аренду на 50 лет,ровно до капремонта.
А денюжки за проезд на виллы во Франции.
Так что не радуйтесь прежде времени,у нас многие ещё "реформы" впереди.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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