там только 2015-2017 гг. выпуски как я поглядел
не думаю, что доразмещение было и Вы вложились именно в эти.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:32
там только 2015-2017 гг. выпуски как я поглядел
не думаю, что доразмещение было и Вы вложились именно в эти.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:34
Странно,неделю назад было вангование,что "вернёмся на уровень 25-26,когда всё успокоится".
Я спрашивал,что значит успокоится,но ответа не получил.
А теперь уже новый выстрел,больше 28.5 не будет,а на каком горизонте времени?
Уже всё успокоилось,но 26 не настало,значит будет не больше 28.5??
Я запутался,можно не кидать много всего в кучу,а более конкретно дать прогноз???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:34
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:36
Штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу.
Что-то историй про богатую маму давно не было,пора)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:36
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:41
Ще більший абсурд, коли я користуюсь водними заправками, я все одно сплачую "наземний" транспортний податок. Яхта у мене по дорогам не їздить А ще раз я сплачую "водний" транспортний податок при техогляді.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Говорят Суркисы - Приват 2:0. Аппеляция без изменений... На кону 7 млрд.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1. "бесплатных дорог" не бывает. Люди так или иначе платят за них в цене топлива (которое у нас сравнительно недорогое даже на фоне весьма небогатой да ещё и нефтедобывающей Румынии) или в виде ежегодного транспортного налога (которого у нас нет вообще, а, допустим, в Германии с её ""бесплатными" дорогами он может быть от 20 до 200 евро в год с легковушки).
2. Потому, что собеседник пожелал сравнить с Францией, это видно из цитаты. А я привык отвечать на вопрос, а не домысливать.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы абсолютно правы, поэтому пастор церкви «Всё пропало» со вчерашнего дня находится в бане вместе с одним из своих верных прихожан.
Согласен. Больше чем 28,5 - маловероятно.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:51
Бесплатные я так понял,что нет платы за саму магистраль при въезде на неё.
Мы идём же по раша пути во всём,думаю скоро все главные дороги сделают платными,капитально отремонтированные за счёт государства передадут роттердамщикам+ в аренду на 50 лет,ровно до капремонта.
А денюжки за проезд на виллы во Франции.
Так что не радуйтесь прежде времени,у нас многие ещё "реформы" впереди.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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