Додано: Сер 15 кві, 2020 15:45

somilitark написав: Есть альтернативные бесплатные дороги,у нас они будут?

А почему не сказать за соседнюю Испанию? Есть альтернативные бесплатные дороги,у нас они будут?А почему не сказать за соседнюю Испанию?

1. "бесплатных дорог" не бывает. Люди так или иначе платят за них в цене топлива (которое у нас сравнительно недорогое даже на фоне весьма небогатой да ещё и нефтедобывающей Румынии) или в виде ежегодного транспортного налога (которого у нас нет вообще, а, допустим, в Германии с её ""бесплатными" дорогами он может быть от 20 до 200 евро в год с легковушки).2. Потому, что собеседник пожелал сравнить с Францией, это видно из цитаты. А я привык отвечать на вопрос, а не домысливать.