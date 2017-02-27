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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:52
somilitark написав:
Уже всё успокоилось,но 26 не настало,значит будет не больше 28.5??
Еще ничего не успокоилось. Это будет когда зайдет транш МВФ и снимут карантин.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:53
В среду, 15 апреля, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании в пользу братьев Суркисов с Приватбанка $259 млн или около 7 млрд гривен.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.
Таким образом, как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", решение вступило в законную силу. И средства могут быть списаны со счетов "Приватбанка" в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.
"Следующий акт - Верховный суд Украины 27 апреля рассмотрит кассационную жалобу Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу возврата их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн. Они были в 2016 году принудительно конвертированы в акции банка", - говорится в сообщении.
Как пишет канал, это судебное решение усиливает позиции и других держателей депозитов, которые были конвертированы в акции, что может привести к наплыву исков к "Приватбанку".
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kwon
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:57
somilitark написав:
Бесплатные я так понял,что нет платы за саму магистраль при въезде на неё.
собственно, нет разницы, в каком виде вы заплатите - через транспортный налог, через цену топлива, через годовой абонемент, через шлагбаум на въезде на платный участок - так или иначе, за поездки по более качественным дорогам вам придётся отдать больше денег, чем вы тратите сейчас за перемещение по нашим.
somilitark написав:
Так что не радуйтесь прежде времени,у нас многие ещё "реформы" впереди.
мы или сделаем платными хотя бы основные магистрали - или приличных дорог у нас не будет никогда.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:58
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............15.04.2020............16.04.2020
дата розрахунку.............14.04.2020............15.04.2020
Євро................................29,7081..................29,6351
Долар США.....................27,0899..................27,2219
После полудня гривна отыграла около половины копейки.
Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе опустились на 7 копеек. Сделав небольшую паузу, развернулись и выросли на 4 копейки. Еще минут двадцать подумали и снова пошли вниз, снова на 7 копеек. Незадолго до 12 уравновесились.
Как и вчера, после 12 наступило затишье. После двух часов вообще без движения стали очень спокойно подниматься. За 1.5 часа выросли на 5 копеек. Стоит отметить, что падала гривна только относительно доллара, относительно евро она укрепилась. Можно предположить, что вечерний рост без существенных оборотов - это чуть запоздалая реакция на укрепление доллара, индекс которого сегодня вырос на целый процент.
Официальный курс встретили котировками 27.2300 - 27.2600. За день понизились на 5 копеек относительно открытия и выросли на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.8102 (+10) +41
2018 - 26.1249 (+14) +110
2017 - 26.8121 (-5)
2016 - 25.4750 (-17)
Alex2006 написав:
Еще ничего не успокоилось. Это будет когда зайдет транш МВФ и снимут карантин.
Когда зайдет транш и снимут карантин, появятся другие возмущающие факторы. Покоя не будет никогда - это совершенно противоестественное состояние.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 16:05
15-55:
Харьков 27.35 - 27.40 (утром 27.30 - 27.39),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.30/27.35 - 27.40/27.45 (Опт)
Сумы 27.25 - 27.40 (27.10 - 27.40)
Полтава 27.32 - 27.40 (27.25 - 27.40)
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Додано: Сер 15 кві, 2020 16:07
asti написав:
А в мире есть хоть один чернокожий миллиардер?
Есть и достаточно много. Из тех кто на слуху-Опра Уинфри, Майкл Джордан...
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Додано: Сер 15 кві, 2020 16:12
Почему многие ориентируются, что именно через две недели курс может пойти вверх? Что должно произойти?
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Додано: Сер 15 кві, 2020 16:14
orest написав:
Трохи роздумів про ситуацію в найближчий час. З радістю почитаю коментарі.
Дам трохи цифр:
- Щодо заробітчан, які повернулися. Недавно по ТВ міністр закордонних справ говорив, що завалений запитами сусідніх країн про те, щоб відпустити наших працівників. Адже вони приїхали і мусять 14 днів відсидіти в самоізоляції (до речі, на працюючих митницях люди, які по певних питаннях шастали щодня за кордон так і шастають, без ніяких самоізоляцій, а ті хто не домовився – платять штраф і поповнюють статистику порушників режиму). Польша і ко готові чартери присилати за ними і там відповідати за їх здоровя, тільки щоб повернулися і працювали. Той мільйон з лишком, який повернувся, має всі шанси за тиждень два бути вже там і далі працювати.
- Імпорт-експорт. Глянемо статистику за січень-травень минулого року. Імпорт становив 23,5 млрд уо. З них палива мінеральні, нафта і продукти переробки – 5 млрд, машини і обладнання для електроенергетики – майже 4 млрд!!!!! це все, практично, інвестиції в відновлювану енергетику!!! транспортні засоби – 2,3 млрд, полімери 1 млрд. Решта значно менше. Газу у нас на два сезони, нафта і продукти переробки впали на 20-30%, Ахметова і ко з зеленою енергетикою уже попустило. Імпортний ширпотреб став в ноль, аптеки жаліються, що у зв’язку з карантином і значним покращенням гігієни, дуже сильно впав рівень простуд, вірусів і виторги зменшилися на 30% (дуже часто також імпорт), не зважаючи на скажені ціни на маски-рукавички-антисептики. По імпорту в квітні травні будемо мати біля 5 млрд уо економії.
Експорт, за той же час, становив 21 млрд і вся металургія, включаючи руду, металобрухт, шлак і тд – 6 млрд. В металургії маємо поки падіння 15-20%, але на фоні запуску будівництва в Європі, ця цифра має покращитися, ну точно не погіршитися. Електроенергія менше 0,5 млрд. тобто, експорт особливо і не впаде.
- Туризм за 2019 рік Туреччину відвідало 1,5 млн туристів з України, Болгарію практично так само, і Грецію, Єгипет, Туніс, Хорватію ще десь така ж кількість. Плюс ще трохи по Канарах, Балі, Каннах, Іспаніях, Кубах і решті екзотики. Разом назбирається до 5-5,5 млн і кожен вивозив десь 1 тис уо. а ще ж були автобусні тури по столицях і тд. Економія на туризмі складе до 7 млрд, якщо не буде взагалі чи біля 5 млрд, якщо хтось в серпні-вересні ще кудись вирветься. В травні вже будемо мати «лишніх» 1-1,5 млрд уо, які залишаться в країні.
- Емісія, чинник, вагомий, але коли і скільки її буде. Крім того, чи буде вона забезпечена позиками у валюті від МВФ-ЄС чи ні? Це важливо. Також, враховуючи вплив емісії треба враховувати емісію долара і євро і ситуацію в торговому-платіжному балансі станом на зараз. Ну і важливо на які цілі піде емісійна грн. і скільки її зсхематозять.
- Ріст попиту на ОВДП прогнозую після прийняття "антиколомойського" закону через рестарт процесу на тих засадах і від тих же виконавців що і в минулому році, плюс рекомендації Сіті, також через величезну емісію різноманітних ВКВ у світі.
- Мінфін, як і банки, не зобов’язаний орієнтуватися на облікову ставку НБУ в своїй діяльності, якщо це тільки не стосується користування НБУшними інструментами заробітку від розміщення коштів. Щоб стримати відтік ресурсів з депозитів банки змушені йти на підняття процентних ставок аж до 16%. І для них уже не цікаві інструменти регулятора, які прив’язані до облікової ставки. Тому банки і вкладаються на вторинці в ОВДП і, мабуть, ніхто їх особливо не силує. Адже терміни їх влаштовують і дохідність також. Тому, банки з радістю будуть і далі вкладатися в інструменти з більшою дохідністю ніж пропонує НБУ. Два останні пункти можуть спричинити падіння дохідності паперів на вторинці до рівня 12-14%, з якого вже можна стартувати і по первинних розміщеннях.
- Травень вважаю дуже імовірним для початку виходу з карантину. ЄС уже запускає будівництво, найближчими днями малі кафешки магазини. До кінця травня, якщо не помиляюся, великі торгові центри і виробництва, але все з дотриманням норм гігієни, дистанцій, з продовженням карантину для груп ризику. В США також заговорили про гостру необхідність. До речі, у нас же стоїть далеко не все. Дуже багато підприємств працює, сг працює, будівництво уже дозволили. Стоїть, в основному торгівля ширпотребом, послуги, розваги. Здебільшого це все фопи, малий і частина середнього бізнесу, які не так і багато дають до наповнення бюджету.
В любому випадку, навіть при підписанні контракту купівлі-продажу, валютні коливання страхуються корекцією грн. ціни при коливаннях курсу туди-сюди в 5%. Менше вважається, що не суттєво. Таке відхилення від 27 – це діапазон 25,65-28,35. Це дихання ринку. Тут тільки важлива стратегія для тих хто конвертує більш-менш вагомі суми регулярно з певних причин, про що вже писав. А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.
Шановний orest
!
Ґрунтовні та логічні міркування!
Проте, є одне невідоме, яке може звести їх нанівець - це дилетанти-капітулянти.
Ви впевнені, що за пустого бюджету вони не будуть друкувати гривню?!
А за того сценарію торговельний баланс буде вже не на 1-ому місці серед курсоутворюючих факторів!
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Додано: Сер 15 кві, 2020 16:15
kwon написав:
В среду, 15 апреля, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании в пользу братьев Суркисов с Приватбанка $259 млн или около 7 млрд гривен.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.
Таким образом, как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", решение вступило в законную силу. И средства могут быть списаны со счетов "Приватбанка" в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.
"Следующий акт - Верховный суд Украины 27 апреля рассмотрит кассационную жалобу Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу возврата их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн. Они были в 2016 году принудительно конвертированы в акции банка", - говорится в сообщении.
Как пишет канал, это судебное решение усиливает позиции и других держателей депозитов, которые были конвертированы в акции, что может привести к наплыву исков к "Приватбанку".
Чего-то на Кипре такая фигня не прокатывала.
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