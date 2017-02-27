orest написав:

Трохи роздумів про ситуацію в найближчий час. З радістю почитаю коментарі.Дам трохи цифр:- Щодо заробітчан, які повернулися. Недавно по ТВ міністр закордонних справ говорив, що завалений запитами сусідніх країн про те, щоб відпустити наших працівників. Адже вони приїхали і мусять 14 днів відсидіти в самоізоляції (до речі, на працюючих митницях люди, які по певних питаннях шастали щодня за кордон так і шастають, без ніяких самоізоляцій, а ті хто не домовився – платять штраф і поповнюють статистику порушників режиму). Польша і ко готові чартери присилати за ними і там відповідати за їх здоровя, тільки щоб повернулися і працювали. Той мільйон з лишком, який повернувся, має всі шанси за тиждень два бути вже там і далі працювати.- Імпорт-експорт. Глянемо статистику за січень-травень минулого року. Імпорт становив 23,5 млрд уо. З них палива мінеральні, нафта і продукти переробки – 5 млрд, машини і обладнання для електроенергетики – майже 4 млрд!!!!! це все, практично, інвестиції в відновлювану енергетику!!! транспортні засоби – 2,3 млрд, полімери 1 млрд. Решта значно менше. Газу у нас на два сезони, нафта і продукти переробки впали на 20-30%, Ахметова і ко з зеленою енергетикою уже попустило. Імпортний ширпотреб став в ноль, аптеки жаліються, що у зв’язку з карантином і значним покращенням гігієни, дуже сильно впав рівень простуд, вірусів і виторги зменшилися на 30% (дуже часто також імпорт), не зважаючи на скажені ціни на маски-рукавички-антисептики. По імпорту в квітні травні будемо мати біля 5 млрд уо економії.Експорт, за той же час, становив 21 млрд і вся металургія, включаючи руду, металобрухт, шлак і тд – 6 млрд. В металургії маємо поки падіння 15-20%, але на фоні запуску будівництва в Європі, ця цифра має покращитися, ну точно не погіршитися. Електроенергія менше 0,5 млрд. тобто, експорт особливо і не впаде.- Туризм за 2019 рік Туреччину відвідало 1,5 млн туристів з України, Болгарію практично так само, і Грецію, Єгипет, Туніс, Хорватію ще десь така ж кількість. Плюс ще трохи по Канарах, Балі, Каннах, Іспаніях, Кубах і решті екзотики. Разом назбирається до 5-5,5 млн і кожен вивозив десь 1 тис уо. а ще ж були автобусні тури по столицях і тд. Економія на туризмі складе до 7 млрд, якщо не буде взагалі чи біля 5 млрд, якщо хтось в серпні-вересні ще кудись вирветься. В травні вже будемо мати «лишніх» 1-1,5 млрд уо, які залишаться в країні.- Емісія, чинник, вагомий, але коли і скільки її буде. Крім того, чи буде вона забезпечена позиками у валюті від МВФ-ЄС чи ні? Це важливо. Також, враховуючи вплив емісії треба враховувати емісію долара і євро і ситуацію в торговому-платіжному балансі станом на зараз. Ну і важливо на які цілі піде емісійна грн. і скільки її зсхематозять.- Ріст попиту на ОВДП прогнозую після прийняття "антиколомойського" закону через рестарт процесу на тих засадах і від тих же виконавців що і в минулому році, плюс рекомендації Сіті, також через величезну емісію різноманітних ВКВ у світі.- Мінфін, як і банки, не зобов’язаний орієнтуватися на облікову ставку НБУ в своїй діяльності, якщо це тільки не стосується користування НБУшними інструментами заробітку від розміщення коштів. Щоб стримати відтік ресурсів з депозитів банки змушені йти на підняття процентних ставок аж до 16%. І для них уже не цікаві інструменти регулятора, які прив’язані до облікової ставки. Тому банки і вкладаються на вторинці в ОВДП і, мабуть, ніхто їх особливо не силує. Адже терміни їх влаштовують і дохідність також. Тому, банки з радістю будуть і далі вкладатися в інструменти з більшою дохідністю ніж пропонує НБУ. Два останні пункти можуть спричинити падіння дохідності паперів на вторинці до рівня 12-14%, з якого вже можна стартувати і по первинних розміщеннях.- Травень вважаю дуже імовірним для початку виходу з карантину. ЄС уже запускає будівництво, найближчими днями малі кафешки магазини. До кінця травня, якщо не помиляюся, великі торгові центри і виробництва, але все з дотриманням норм гігієни, дистанцій, з продовженням карантину для груп ризику. В США також заговорили про гостру необхідність. До речі, у нас же стоїть далеко не все. Дуже багато підприємств працює, сг працює, будівництво уже дозволили. Стоїть, в основному торгівля ширпотребом, послуги, розваги. Здебільшого це все фопи, малий і частина середнього бізнесу, які не так і багато дають до наповнення бюджету.В любому випадку, навіть при підписанні контракту купівлі-продажу, валютні коливання страхуються корекцією грн. ціни при коливаннях курсу туди-сюди в 5%. Менше вважається, що не суттєво. Таке відхилення від 27 – це діапазон 25,65-28,35. Це дихання ринку. Тут тільки важлива стратегія для тих хто конвертує більш-менш вагомі суми регулярно з певних причин, про що вже писав. А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.