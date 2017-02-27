Додано: Сер 15 кві, 2020 16:28

В руководстве "Слуги народа" ждут транш МВФ в течение трех недель после принятия закона о банках. Такой прогноз дал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и отметил, что уверен в этом на 200%.



Арахамия предполагает, что закон будет принят 5 мая, плюс три недели, получается транш на конец мая.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.