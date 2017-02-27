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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51005101510251035104>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 226
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
28
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В руководстве "Слуги народа" ждут транш МВФ в течение трех недель после принятия закона о банках. Такой прогноз дал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и отметил, что уверен в этом на 200%.

Арахамия предполагает, что закон будет принят 5 мая, плюс три недели, получается транш на конец мая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:32

  Electron написав:Почему многие ориентируются, что именно через две недели курс может пойти вверх? Что должно произойти?

Кто эти "многие"? Тут есть группа людей, которые постоянно рассказывают о грядущем росте и как скоро все станет плохо, с целью тормозить падение курса, а по факту после окончания загона спокойно откатываем назад :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:42

  freeze написав:В руководстве "Слуги народа" ждут транш МВФ в течение трех недель после принятия закона о банках. Такой прогноз дал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и отметил, что уверен в этом на 200%.

Арахамия предполагает, что закон будет принят 5 мая, плюс три недели, получается транш на конец мая.

халва...халва...халва... :P
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:42

freeze

Та да, МВФ как раз собирался 300 млн Суркисам перечислить.
Freemans
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:45

  somilitark написав:
  orest написав: А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.

Странно,неделю назад было вангование,что "вернёмся на уровень 25-26,когда всё успокоится".
Я спрашивал,что значит успокоится,но ответа не получил.
А теперь уже новый выстрел,больше 28.5 не будет,а на каком горизонте времени?
Уже всё успокоилось,но 26 не настало,значит будет не больше 28.5??
Я запутался,можно не кидать много всего в кучу,а более конкретно дать прогноз???

1 шановний ви в мене в ігнорі, прочитав абсолютно випадково
2 от для чого займатися такою фігньою? невже не можна нормально спілкуватися? моїх повідомлень тут не так багато і можна ж перечитати уважно, якщо дійсьно цікавить а не мета потриндіти.
3 було чітко написано: без форсмажорів і без первинних розміщень ОВДП діапазон 27-27,5 з відновленням первинних розміщень ОВДП 26-27. 25-26 коли все заспокоїться, тобто коли ЄС і США вийдуть з карантину і "світова економічна криза" закінчиться. Бачення термінів також вказував швидше всього червень, якщо ні то вересень-жовтень ближче до виборів президента США.
Зараз, на фоні бєнє-страждань і роздування дефіциту бюджету можуть виникнути форсмажори.
Друже ну ви таки або хрестик зніміть, або майтки вдягніть, ну реально "невдобно".
Бажаю успіхів у вашій нелегкій справі :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:51

  Alex2006 написав:
  Electron написав:Почему многие ориентируются, что именно через две недели курс может пойти вверх? Что должно произойти?

Кто эти "многие"? Тут есть группа людей, которые постоянно рассказывают о грядущем росте и как скоро все станет плохо, с целью тормозить падение курса, а по факту после окончания загона спокойно откатываем назад :)

Я держался из последних сил но тоже решил перейти в группу - будитдаражать :D
Дальше держать такой низкий курс очень чревато для экономики.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  unicdima написав:Я держался из последних сил но тоже решил перейти в группу - будитдаражать
Дальше держать такой низкий курс очень чревато для экономики

А далі тримати карантин? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:57

  juristkostya написав:
  somilitark написав:Есть альтернативные бесплатные дороги,у нас они будут?
А почему не сказать за соседнюю Испанию?

1. "бесплатных дорог" не бывает. Люди так или иначе платят за них в цене топлива (которое у нас сравнительно недорогое даже на фоне весьма небогатой да ещё и нефтедобывающей Румынии) или в виде ежегодного транспортного налога (которого у нас нет вообще, а, допустим, в Германии с её ""бесплатными" дорогами он может быть от 20 до 200 евро в год с легковушки).
2. Потому, что собеседник пожелал сравнить с Францией, это видно из цитаты. А я привык отвечать на вопрос, а не домысливать.


чому це в нас немає транспортного податку? з відміною то, коли власне цей податок сплачувався, році так в 2011, його додали у вартість палива. неважливо в якій формі, але він ж є.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:58

  freeze написав:В руководстве "Слуги народа" ждут транш МВФ в течение трех недель после принятия закона о банках. Такой прогноз дал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и отметил, что уверен в этом на 200%.

Арахамия предполагает, что закон будет принят 5 мая, плюс три недели, получается транш на конец мая.

Мне кажется, мы сейчас являемся свидетелями нарастающего кризиса управления.
До 5го мая система станет только слабее. Какие там к черту успешные голосования?
Арахмия просто выдает желаемое за действительное.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:58

в предыдущие две девальвации гривна сдавалась когда отток капитала достигал 6 млрд долл - это был максимум на то время, сейчас отток капитала также находится на максимальных значениях, пока что на отметке 4 млрд. долл Зображення
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